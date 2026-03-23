صور جنبًا إلى جنب لشخصيات وسائل الإعلام الإخبارية التي أكدت استخدام Ozempic أو GLP-1

يبدو أن أدوية GLP-1 مثل Ozempic قد أحدثت انخفاضًا في معدلات السمنة الأمريكية. وفقًا لتقرير غالوب لعام 2025، انخفضت مستويات السمنة بنقطتين مئويتين منذ عام 2022. وفي الوقت نفسه، أصبحت GLP-1s مثل Wegovy شائعة في جميع أنحاء البلاد. وفقًا لاستطلاع تتبع الصحة الذي أجرته مؤسسة KFF لعام 2024، أفاد حوالي 12% من البالغين في الولايات المتحدة أنهم يستخدمون الأدوية أو استخدموها. (ومع ذلك، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، فإن أدوية إنقاص الوزن مثل Ozempic ليست فعالة مثل هذه الإستراتيجية).
في حين أن الشخص العادي يمكنه إبقاء استخدام GLP-1 طي الكتمان، على الأقل لفترة من الوقت، فإن الشخصيات الشهيرة مثل شخصيات وسائل الإعلام الإخبارية لا يمكن أن تكون سرية تمامًا. نظرًا لأنهم دائمًا في نظر الجمهور، فإن تقلبات وزنهم تميل إلى أن يتم ملاحظتها على الفور. وفي عصر GLP-1، كثيرًا ما يُسألون: “هل أنت أم لا؟” من قبل المشجعين الفضوليين.
بالطبع، لا توضح بعض الشخصيات الإخبارية ما إذا كانوا قد سلكوا طريق GLP-1 أم لا. لكن آخرين يبقون الأمر حقيقيًا ويتحدثون عن الحقيقة القائمة على الوصفات الطبية وراء محيط خصرهم المتضائل.
صني هوستين
عندما تكون في “The View”، لا يمكنك الاختباء تمامًا من زيادة الوزن بمقدار 40 رطلاً. ومع ذلك، تمكنت المضيفة المشاركة صني هوستن من إزالة البوصات ومنعها من الزحف مرة أخرى من خلال الحقن المؤقتة لـ GLP-1.
قالت هوستن لصحيفة ديلي ميل في عام 2025 إنها لم تواجه أي آثار جانبية سلبية من استخدام GLP-1 المسمى Mounjaro، قائلة: “أشعر أنني بحالة جيدة حقًا”. كانت متأكدة أيضًا من أنها لاحظت أنها توقفت عن استخدام GLP-1 وواصلت نظام التمرين المعتاد.
ووبي غولدبرغ
مضيف مشارك آخر ومدافع عن GLP-1 من “The View” هو Whoopi Goldberg. وقد اعترفت غولدبرغ، وهي الآن في السبعينيات من عمرها، بأنها وصلت ذات مرة إلى 300 جنيه إسترليني. وفي الواقع، ادعت أثناء برنامجها “The Kelly Clarkson Show” عام 2024، أن أحد المشاهدين اعتقد أنها كانت ترتدي “بدلة سمينة” لظهورها في أحد الأفلام. واعترفت لكلاركسون بأنها فقدت بعض الوزن بسبب “تلك اللقطة الرائعة”.
في مقابلة مع مجلة بيبول في عام 2024، نسبت غولدبرغ الفضل إلى استخدامها لمونجارو في مساعدتها على تقليص حجمها. وهذا يجعلها واحدة من العديد من المشاهير الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين اعترفوا باستخدام GLP-1 وشهدوا نتائج إيجابية.
جوي بيهار
على حد تعبير جوي بيهار، “الأنظمة الغذائية لا تجدي نفعاً” (عبر E! News). ربما لم يكن المضيف المشارك لبرنامج “The View” دقيقًا، نظرًا لأن إجراءات الأكل المعدلة يمكن أن تلعب دورًا في برنامج شامل لتخفيض الوزن يهدف إلى حياة أكثر صحة. ومع ذلك، كان بيهار يشير بشكل أساسي إلى دعم استخدام GLP-1s.
ذكرت بيهار في حلقة 2026 من برنامج “The View” أنها خسرت 25 رطلاً بفضل تناول GLP-1. وأضافت أنهم جميعًا فعلوا ذلك، في إشارة إلى العديد من زملائها في وسائل الإعلام الذين جربوا أيضًا GLP-1 بنجاح.
آندي كوهين
تحدث آندي كوهين، وهو مضيف أساسي في برنامج Bravo، في عام 2025 عن تناول أدوية GLP-1 لإنقاص الوزن. واعترف بأن وجود مشكلة في أزرار بدلاته دفعه إلى التفكير في GLP-1s (عبر TODAY). بعد أن رأى نفسه على شاشة التلفزيون وأدرك مدى حجمه الذي أصبح أكبر، قيل إنه فكر: “يجب أن أجمع هذا معًا”.
وصف كوهين استخدامه لـGLP-1 بأنه “جرعات صغيرة”، والذي يتضمن تناول كميات أقل من GLP-1 عما تم وصفه لك. على الرغم من أن هذه الممارسة رائجة، إلا أن خبير السمنة الدكتور دبليو سكوت بوتش قال لكليفلاند كلينيك إنه يثني الناس عن تناول جرعات صغيرة دون استشارة الطبيب لأن الجرعات الصغيرة قد تؤثر على قدرة الدواء على العمل بشكل متوقع ومتسق.
سافانا كريسلي
على الرغم من أنها تحب الطعام، أشارت سافانا كريسلي خلال إحدى مشاركاتها الصوتية في أواخر عام 2025 إلى أنها كانت أثقل بحوالي 25 رطلاً مما تريد. ونتيجة لذلك، بدأت في استخدام النسخة العامة من مونجارو للتخلص من وزنها الزائد. قال كريسلي: “أريد أن أكون نحيفاً. أريد أن يقول الناس: هل هي بخير؟”.
نظرًا لأن كريسلي ضيفة متكررة في البرامج الإعلامية، بما في ذلك “The View”، فقد أتيحت لها الفرصة للتحدث عن تجاربها في GLP-1 وإظهار شخصيتها الجديدة. وكشفت في برنامج “The View” أن بعض قراراتها بالذهاب إلى طريق GLP-1 كانت طبية. أوضح كريسلي: “أنا شخصياً فعلت ذلك لأنني كنت في مرحلة ما قبل مرض السكري” (عبر USA Today).
أوبرا وينفري
لم يعد لديها برنامج تلفزيوني نهاري، لكن أوبرا وينفري تظل ملكة دائرة الحوار. وتبين أنها أيضًا من أشد المؤمنين بقوة GLP-1s.
لقد تباين وزن وينفري طوال معظم حياتها، لكنها قالت في إحدى حلقات البودكاست الخاصة بها إن GLP-1s سمحت لها بالوصول إلى مستوى من الاستقرار. لقد أعطوها أيضًا المزيد من المعرفة حول سبب عدم زيادة الوزن لدى بعض الأفراد. وقالت: “اعتقدت أن الأشخاص النحيفين لديهم قوة إرادة أكبر”، فقط لتوضيح أنهم “يتوقفون عندما يشبعون”. ولهذا السبب، قالت لمجلة People إنها تعتبر GLP-1s بمثابة “هدية” لأنها تتيح لأي شخص أن يتمتع بنفس الشعور الطبيعي بالسيطرة.