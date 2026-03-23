صور جنبًا إلى جنب لشخصيات وسائل الإعلام الإخبارية التي أكدت استخدام Ozempic أو GLP-1

يبدو أن أدوية GLP-1 مثل Ozempic قد أحدثت انخفاضًا في معدلات السمنة الأمريكية. وفقًا لتقرير غالوب لعام 2025، انخفضت مستويات السمنة بنقطتين مئويتين منذ عام 2022. وفي الوقت نفسه، أصبحت GLP-1s مثل Wegovy شائعة في جميع أنحاء البلاد. وفقًا لاستطلاع تتبع الصحة الذي أجرته مؤسسة KFF لعام 2024، أفاد حوالي 12% من البالغين في الولايات المتحدة أنهم يستخدمون الأدوية أو استخدموها. (ومع ذلك، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، فإن أدوية إنقاص الوزن مثل Ozempic ليست فعالة مثل هذه الإستراتيجية).

في حين أن الشخص العادي يمكنه إبقاء استخدام GLP-1 طي الكتمان، على الأقل لفترة من الوقت، فإن الشخصيات الشهيرة مثل شخصيات وسائل الإعلام الإخبارية لا يمكن أن تكون سرية تمامًا. نظرًا لأنهم دائمًا في نظر الجمهور، فإن تقلبات وزنهم تميل إلى أن يتم ملاحظتها على الفور. وفي عصر GLP-1، كثيرًا ما يُسألون: “هل أنت أم لا؟” من قبل المشجعين الفضوليين.

بالطبع، لا توضح بعض الشخصيات الإخبارية ما إذا كانوا قد سلكوا طريق GLP-1 أم لا. لكن آخرين يبقون الأمر حقيقيًا ويتحدثون عن الحقيقة القائمة على الوصفات الطبية وراء محيط خصرهم المتضائل.