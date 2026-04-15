صور جنبًا إلى جنب للآباء المشاهير الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا والذين أكدوا استخدام Ozempic أو GLP-1

لقد تغير “الجسم الذكري المثالي” كثيرًا خلال العقد الماضي، وشعر الرجال من جميع الأعمار بالضغط للتوافق مع المعيار المستحيل. في حين أنه من الصعب أن نعرف بالضبط كيف يؤثر هذا الضغط على الرجال في منتصف العمر بسبب الأبحاث المحدودة، فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن المعايير المجتمعية قد تؤثر عليهم أكثر مما ندرك. على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت عام 2020 في BMC Public Health أن الرجال في منتصف العمر كانوا أكثر عرضة بكثير للحصول على صورة جسدية مشوهة من النساء في منتصف العمر.

بعض العوامل الخارجية التي يمكن أن تؤثر على هذا التصور تشمل الشيخوخة، وزيادة الوزن، وعدم بذل جهد لفقدان الوزن. وفي الوقت نفسه، أظهرت دراسة أجريت عام 2005 أن الرجال في منتصف العمر الذين لديهم صورة ذاتية مشوهة يمكن أن يواجهوا مشاكل في الأداء الاجتماعي والجنسي بالإضافة إلى الاكتئاب والقلق. من الخارج، قد يبدو أن تناول دواء GLP-1 يمكن أن يهدئ بسهولة بعض هذه التصورات الذاتية السلبية. ومع ذلك، الأمر ليس بهذه البساطة.

وجدت دراسة استقصائية أجراها معهد كينزي في جامعة إنديانا عام 2025 بالتعاون مع DatingAdvice.com أن الرجال كانوا أكثر عرضة للشعور بالوصمة عند تناول دواء GLP-1 مقارنة بالنساء. كان حوالي 60% من الرجال الذين يؤمنون بهذا الاعتقاد يشعرون بالقلق من التعرض للعار أو الحكم عليهم بسبب قرارهم. ومع ذلك، ككل، كان الرجال أكثر عرضة بثلاث مرات للقول أنهم شعروا بتعزيز الثقة بعد تناول سيماجلوتيد. لحسن الحظ، اعترف العديد من الرجال المشاهير باستخدام دواء GLP-1 لتقليل وصمة العار. ومن الجدير بالذكر أن بعض هؤلاء الرجال هم آباء في الأربعينيات من العمر وربما وجدوا صعوبة أكبر في الانفتاح على استخدام دواء السكري في بيئة إصدار الأحكام.