صور جنبًا إلى جنب للآباء المشاهير الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا والذين أكدوا استخدام Ozempic أو GLP-1

لقد تغير “الجسم الذكري المثالي” كثيرًا خلال العقد الماضي، وشعر الرجال من جميع الأعمار بالضغط للتوافق مع المعيار المستحيل. في حين أنه من الصعب أن نعرف بالضبط كيف يؤثر هذا الضغط على الرجال في منتصف العمر بسبب الأبحاث المحدودة، فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن المعايير المجتمعية قد تؤثر عليهم أكثر مما ندرك. على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت عام 2020 في BMC Public Health أن الرجال في منتصف العمر كانوا أكثر عرضة بكثير للحصول على صورة جسدية مشوهة من النساء في منتصف العمر.
بعض العوامل الخارجية التي يمكن أن تؤثر على هذا التصور تشمل الشيخوخة، وزيادة الوزن، وعدم بذل جهد لفقدان الوزن. وفي الوقت نفسه، أظهرت دراسة أجريت عام 2005 أن الرجال في منتصف العمر الذين لديهم صورة ذاتية مشوهة يمكن أن يواجهوا مشاكل في الأداء الاجتماعي والجنسي بالإضافة إلى الاكتئاب والقلق. من الخارج، قد يبدو أن تناول دواء GLP-1 يمكن أن يهدئ بسهولة بعض هذه التصورات الذاتية السلبية. ومع ذلك، الأمر ليس بهذه البساطة.
وجدت دراسة استقصائية أجراها معهد كينزي في جامعة إنديانا عام 2025 بالتعاون مع DatingAdvice.com أن الرجال كانوا أكثر عرضة للشعور بالوصمة عند تناول دواء GLP-1 مقارنة بالنساء. كان حوالي 60% من الرجال الذين يؤمنون بهذا الاعتقاد يشعرون بالقلق من التعرض للعار أو الحكم عليهم بسبب قرارهم. ومع ذلك، ككل، كان الرجال أكثر عرضة بثلاث مرات للقول أنهم شعروا بتعزيز الثقة بعد تناول سيماجلوتيد. لحسن الحظ، اعترف العديد من الرجال المشاهير باستخدام دواء GLP-1 لتقليل وصمة العار. ومن الجدير بالذكر أن بعض هؤلاء الرجال هم آباء في الأربعينيات من العمر وربما وجدوا صعوبة أكبر في الانفتاح على استخدام دواء السكري في بيئة إصدار الأحكام.
روبي ويليامز
وفي حديثه لصحيفة التايمز في أكتوبر 2023، أكد روبي ويليامز أنه حقق خسارة قدرها 25 رطلاً من الوزن من خلال “شيء مثل Ozempic”. بعد ذلك، في مقابلة مع صحيفة The Sun في نوفمبر 2025، ادعى الأب لأربعة أطفال أن دواء GLP-1 جعل بصره ضبابيًا لدرجة أنه لم يتمكن حتى من مشاهدة مباراة كرة قدم بشكل صحيح.
تشير الأكاديمية الأمريكية لطب العيون إلى أن انخفاض مستويات السكر في الدم الناجم عن دواء GLP-1 يمكن أن يؤدي إلى تغيير في الرؤية يستمر لمدة شهرين. ذكرت الجمعية الطبية أيضًا أن الدراسات السابقة التي تربط بين سيماجلوتيد وزيادة خطر فقدان البصر من خلال الاعتلال العصبي البصري الإقفاري (NAION) لم تكن قوية تمامًا.
جوش جاد
خلال ظهوره في يناير 2025 على البودكاست “Armchair Expert”، كشف جوش جاد أن دواء GLP-1 ساعد بشكل كبير في رحلة فقدان الوزن التي تبلغ 40 رطلاً عن طريق تهدئة ضجيج الطعام في ذهنه. وكشف ممثل فيلم “Frozen” أيضًا عن سبب قراره بتجربة أدوية إنقاص الوزن، قائلًا: “أريد أن أكون هناك من أجل أطفالي”.
لسوء الحظ، أصيب جاد بالتهاب الرتج بسبب دواء GLP-1 الذي أدى إلى فقدان وزنه. كتبت Mayo Clinic أن التهاب الرتج هو حالة ناجمة عن التهاب الأكياس الموجودة على جدران الأمعاء الغليظة. وقد تحول والد طفلين بعد ذلك إلى شكل مختلف من دواء GLP-1.
جون جوسلين
في مقابلة أجريت في الصفحة السادسة في أبريل 2024، أعلن جون جوسلين أنه تمكن من التخلص من 32 رطلاً في شهرين، وذلك بفضل دواء GLP-1. مما لا يثير الدهشة، أن الأسف الوحيد لشبة “Jon and Kate Plus 8” هو أنه لم يحصل على الدواء عاجلاً.
ومع ذلك، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز في سبتمبر 2024، قال الأب لثمانية أطفال إنه واجه عقبة كبيرة في رحلة فقدان الوزن لأن الدواء أصبح غير متوفر بسبب ارتفاع الطلب. وبدون الدواء، عادت آلام الجوع وبدأ يستعيد وزنه. بالطبع، هناك الكثير من الأشياء الأخرى التي تحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول أوزيمبيك.
ايلون ماسك
في منشور بتاريخ نوفمبر 2022 على موقع X، أكد إيلون ماسك أنه فقد 30 رطلاً من وزنه من خلال مزيج من الصيام وأدوية GLP-1 والتصميم على إبقاء الطعام اللذيذ بعيدًا. بعد ذلك، في ديسمبر 2024، شارك الأب لـ14 طفلًا صورة لنفسه وهو يرتدي زي سانتا وعلق عليها “Ozempic Santa”.
وفي منشور للمتابعة، أوضح ” ماسك ” أنه أخذ بالفعل ” مونجارو “. وكشف المؤسس المشارك لشركة Tesla أيضًا أنه حاول تناول Ozempic بجرعات أعلى في وقت ما، لكنه تخلى عنه في النهاية بعد أن عانى من انتفاخ البطن المفرط والتجشؤ. ومع ذلك، فهو لا يزال مؤيدًا صريحًا لدواء GLP-1.
فات جو
في حديثه إلى Us Weekly في أكتوبر 2024، كشف فات جو أنه تمكن من خسارة 250 رطلاً على مدار عقد من الزمن من خلال تقييد تناول الكربوهيدرات وتناول Ozempic. ومع ذلك، أوضح أنه لم يكن يتناول دواء GLP-1 لإنقاص الوزن، بل لعلاج مرض السكري.
ثم، خلال ظهوره على برنامج Big Boy TV في ديسمبر 2024، أصر الأب لثلاثة أطفال على أنه فقد معظم وزنه من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة. ومع ذلك، فإن دواء GLP-1 قد دفعه بشكل كبير خلال المرحلة الأخيرة من رحلته من خلال العمل كمثبط رئيسي للشهية. في النهاية، لم يستطع إلا أن يصف Ozempic بأنه “أعظم اختراع في العالم”.
تريسي مورغان
خلال ظهوره في برنامج “Today with Hoda & Jenna” في أغسطس 2023، نسب تريسي مورغان الفضل إلى Ozempic في مساعدته على تحقيق أهدافه في إنقاص الوزن، مضيفًا: “إنه يقطع شهيتي إلى النصف. الآن أتناول نصف كيس دوريتوس فقط.”
كما أوضح الأب لأربعة أطفال تمامًا أنه ليس لديه أي خطط للتوقف عن تناول دواء GLP-1 في المستقبل القريب. وفي الوقت نفسه، عندما ظهر في برنامج The Tonight Show بطولة جيمي فالون في نوفمبر 2024، قال إنه كسب 40 رطلاً من عقار السكري. ومع ذلك, قال لاحقًا لـ E! أخبار أنه كان يمزح في البرنامج الحواري ولا يمكن أن يكون أكثر سعادة بنتائج Ozempic.
تشارلز باركلي
خلال حلقة من برنامج “King Charles” على قناة CNN في مارس 2024، كشف تشارلز باركلي أنه اكتسب 105 أرطال بعد خضوعه لعملية جراحية في الورك. بالإضافة إلى ذلك، في مقابلة أجريت في أبريل 2025 مع Ro، قال نجم الدوري الاميركي للمحترفين إنه لم يكن قادرًا على إنقاص الوزن بشكل طبيعي لأن عملية التمثيل الغذائي لديه تغيرت مع تقدم العمر، ولم يكن لديه القدرة على التحمل للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لساعات.
لذلك، بدأ والد أحدهم في أخذ مونجارو. وبعد خسارته 65 رطلاً في فترة قصيرة، شعر باركلي بخفة ملحوظة في ظهره ومفاصله. ولسوء الحظ، لم يتمكن من إطالة أمد استخدامه لدواء مرض السكري بسبب النقص الوطني.
سكوت ديسيك
خلال حلقة من مسلسل The Kardashians عام 2024، لاحظ المعجبون شديدو البصر أن سكوت ديسك قام بتخزين مونجارو في ثلاجته. لم يكن الأمر كذلك حتى حلقة فبراير 2025 من برنامج “The Kardashians” حيث أخبره كلوي كارداشيان أن العالم قد رأى مخبأه. بعد زوال الصدمة الأولية، أكد ديسك أنه “لا يشعر بالحرج” من تناول الدواء (عبر اشخاص).
وفي حلقات سابقة من برنامج “The Kardashians”، قال الأب لثلاثة أطفال إنه عانى من زيادة في الوزن بعد تعرضه لحادث سيارة في عام 2022 أدى إلى تقييد حركته بشكل كبير. خلال تلك الفترة، بدأ ديسك أيضًا في تناول كميات زائدة من لفائف هاواي وجعة الزنجبيل.
جيم جافيجان
في مقابلة مع مجلة People في نوفمبر 2024، اعترف جيم جافيجان أنه بدأ بتناول مونجارو بينما كان يعتقد تمامًا أن الدواء لن يكون قادرًا على قمع شهيته. وبطبيعة الحال، تفاجأ بسرور عندما نجح عقار السكري في تحقيق نتائج مذهلة وساعده على خسارة 50 رطلاً من وزنه.
شارك جافيجان أنه اختار أن يكون صريحًا بشأن استخدامه لدواء GLP-1 لتقليل وصمة العار المحيطة بشيء يساعد الناس على الشعور بالتحسن. خلال ظهوره في مارس 2026 على البودكاست “Glass Half Full”، كشف الأب لخمسة أطفال أنه لا يزال يأخذ الجرعة للمساعدة في الحفاظ على عاداته الغذائية تحت السيطرة بدلاً من فقدان الوزن الزائد.
آندي كوهين
في حلقة من برنامج “راديو آندي” في سبتمبر 2025، كشف آندي كوهين أنه تمكن من “خسارة جزء كبير من وزنه عن طريق جرعات صغيرة من GLP-1 طوال الصيف”. وأوضح مضيف البرنامج الحواري أن الدواء ساعده بشكل كبير في كبح رغباته الشديدة. لقد قرر تجربة دواء مرض السكري بعد أن شعر بعدم الرضا عن وزنه بالإضافة إلى مشاكل صحية مثل تراكم الترسبات في شرايينه وارتفاع ضغط الدم. أثناء الدردشة مع Access Hollywood في سبتمبر 2025، قال وهو أب لطفلين أن الدواء كان حافزًا له لأخذ صحته على محمل الجد وممارسة الرياضة كثيرًا.