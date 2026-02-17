صور جنبًا إلى جنب للمشاهير الذين أجروا عمليات زرع شعر للتعويض عن تساقط الشعر

قد يكون الصلع أمرًا لا مفر منه اعتمادًا على الوراثة وعوامل أخرى، ولكن العيش بفروة رأس ناعمة أو خليط من البقع الرقيقة لا يجب أن يكون كذلك. لقد اتخذ الكثير من الرجال (والنساء) خطوات لاستعادة كثافة خصلات شعرهم بشكل دائم من خلال مكافحة تراجع خطوط الشعر عن طريق زراعة الشعر. في الواقع، قام بعض المشاهير المشهورين باستعادة شعرهم.

قبل أن تفترض أنهم يغتنمون الفرصة، يجب أن تعلم أنه عندما تتم عملية استعادة الشعر على يد متخصص، فإن العلاج يكون آمنًا من الناحية الإحصائية. وكما تشهد الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل، فإن زراعة الشعر تحمل الحد الأدنى من المخاطر. لكنها ليست فعالة دائمًا إلى الأبد. أظهرت دراسة أجريت عام 2020 في مجلة الجراحة الجلدية والتجميلية أنه بعد أربع سنوات، بدا 9٪ فقط من عمليات استعادة الشعر جيدة كما كانت بعد عام واحد من الجراحة. ومع ذلك، فقد أجريت الدراسة فقط على أولئك الذين خضعوا لعملية زرع الوحدة البصيلية (FUT)، وهو نوع واحد فقط من الإجراءات. (تكتسب عملية استخراج الوحدات البصيلية، أو FUE، شعبية لأنها أقل تدخلاً، ولكنها ليست مناسبة لكل فرد).

حتى لو كانت الاحتمالات على المدى الطويل أقل قليلاً، لا يبدو أن النجوم الذين اصطفوا لإجراء عمليات زراعة الشعر يمرون بيوم (شعر) سيئ. على العكس من ذلك، يبدو أنهم مسرورون بتصرفاتهم الجديدة.