صور جنبًا إلى جنب للمشاهير الذين أجروا عمليات زرع شعر للتعويض عن تساقط الشعر

قد يكون الصلع أمرًا لا مفر منه اعتمادًا على الوراثة وعوامل أخرى، ولكن العيش بفروة رأس ناعمة أو خليط من البقع الرقيقة لا يجب أن يكون كذلك. لقد اتخذ الكثير من الرجال (والنساء) خطوات لاستعادة كثافة خصلات شعرهم بشكل دائم من خلال مكافحة تراجع خطوط الشعر عن طريق زراعة الشعر. في الواقع، قام بعض المشاهير المشهورين باستعادة شعرهم.
قبل أن تفترض أنهم يغتنمون الفرصة، يجب أن تعلم أنه عندما تتم عملية استعادة الشعر على يد متخصص، فإن العلاج يكون آمنًا من الناحية الإحصائية. وكما تشهد الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل، فإن زراعة الشعر تحمل الحد الأدنى من المخاطر. لكنها ليست فعالة دائمًا إلى الأبد. أظهرت دراسة أجريت عام 2020 في مجلة الجراحة الجلدية والتجميلية أنه بعد أربع سنوات، بدا 9٪ فقط من عمليات استعادة الشعر جيدة كما كانت بعد عام واحد من الجراحة. ومع ذلك، فقد أجريت الدراسة فقط على أولئك الذين خضعوا لعملية زرع الوحدة البصيلية (FUT)، وهو نوع واحد فقط من الإجراءات. (تكتسب عملية استخراج الوحدات البصيلية، أو FUE، شعبية لأنها أقل تدخلاً، ولكنها ليست مناسبة لكل فرد).
حتى لو كانت الاحتمالات على المدى الطويل أقل قليلاً، لا يبدو أن النجوم الذين اصطفوا لإجراء عمليات زراعة الشعر يمرون بيوم (شعر) سيئ. على العكس من ذلك، يبدو أنهم مسرورون بتصرفاتهم الجديدة.
جويل ماكهيل
من الجيد دائمًا سماع السبق الصحفي الصادق إلى الخير حول عملية زراعة الشعر من الشخص المزروع بدلاً من الشائعات. وكان جويل ماكهيل بمثابة كتاب مفتوح حول كيفية تعامله مع الصلع الذكوري.
في حلقة 2025 من برنامج We Might Be Drunk، تحدث ماكهيل عن عمليات زرع الأعضاء الأربعة التي أجراها. الثلاثة الأولى كانت جميعها عمليات FUT، وهي عملية تتضمن نقل شريط رفيع من الشعر من الجزء الخلفي من الرأس إلى أعلى الجبهة. قال ماكهيل إنه لا يوصي بتقنية FUT بسبب الألم. بدلاً من ذلك، اقترح على المستمعين التفكير في تقنية FUE، والتي أشار إليها بـ “النتف” في العرض. FUE هي عملية زرع بصيلات الشعر الفردية من المناطق السميكة إلى المناطق الرقيقة. (نعم، يستغرق الأمر وقتًا طويلاً، لكن معظم المرضى يخضعون للتخدير، وبالتالي يمر الوقت بشكل أسرع، وفقًا لرواية كاتب واحد على الأقل في مجلة GQ.)
وأوضح ماكهيل خلال البث الصوتي: “لقد انتزعوه الآن من الجزء الخلفي بأكمله، وهذه معجزة”. وقال أيضًا إن سعر علاجات شعره كان حوالي 10000 دولار. نظرًا لأنها ذات طبيعة تجميلية، فإن زراعة الشعر لا يغطيها التأمين عادةً. ومع ذلك، حذر ماكهيل من التعامل مع أقل مزايد، مشيرًا إلى أنه “إذا قال شخص ما: سأفعل ذلك مقابل 3000 دولار، فلا تفعل ذلك”.
جون سينا
يمكن أن يكون التنمر مؤلمًا، حتى بالنسبة لرجل قوي مثل المصارع المحترف جون سينا. اعترف لـ People أن استهزاء الجمهور أثر عليه بدرجة كافية لاتخاذ إجراءات جريئة. وأوضح سينا: “رأيت لافتاتهم التي تقول “جون سينا الأصلع”. “لقد دفعوني للذهاب لمعرفة ما هي خياراتي.”
بالإضافة إلى زراعة الشعر، بدأ سينا باستخدام المينوكسيديل، وهو دواء معروف لمنع تساقط الشعر، وتناول الفيتامينات. وذكر أيضًا استخدام العلاج بالضوء الأحمر. في دراسة أجريت عام 2014 على النساء في مجال الليزر في الجراحة والطب، أدى العلاج بالضوء الأحمر المنتظم إلى تحسين نمو شعرهن بنسبة 37٪.
لماذا يحتاج سينا إلى مثل هذا النظام بعد عملية زراعة الشعر؟ الأفراد الذين يفقدون شعرهم سوف يستمرون في فقدان المزيد من الشعر بعد عملية الزرع. على هذا النحو، قد تبدأ منطقة الزراعة تبدو أكثر سمكًا من بقية الشعر على الرأس، مما قد يؤدي في النهاية إلى ظهور كتل غريبة من الشعر وسط المناطق الصلعاء.
سينا سعيد بالنتائج، لكنه لن يدع الكارهين يفلتون من العقاب بسبب عدم حساسيتهم. بصفته ضيفًا في برنامج بات مكافي، لم يُظهر أي رحمة تجاه أولئك الذين سعوا إلى إسقاطه: “لقد مزقتموني إلى أشلاء يا رفاق بسبب مشكلة وراثية لا أستطيع السيطرة عليها” و”هذا ليس رائعًا”. لقد كان التصفيق المثالي لوضع بعض المنظور على قصته. (ولأكون صادقًا، فإن العديد من المشاهير الآخرين الذين انقطعوا عن وسائل التواصل الاجتماعي كانوا بسبب التنمر).
جوي فاتون
باعتباره أحد أعضاء NSYNC الأصليين، كان جوي فاتون محط أنظار الجمهور منذ عقود. وعلى مر السنين، أصبحت منطقة الصلع على طول الجانب الأيمن من تاجه أكثر وضوحًا، إلى جانب نحافة الشعر بشكل عام.
طلب فاتون المساعدة من مركز علاج شهير في الولايات المتحدة لمعالجة تساقط شعره في أوائل عام 2010. لقد كان صريحًا جدًا بشأن اختيار “سدادات الشعر”، على الرغم من أن المصطلح يبدو قديمًا. يتطلب توصيل الشعر إزالة كميات أكبر من الشعر من الجزء الخلفي من الرأس وتطعيمه في مكان آخر. الآن، تطورت تكنولوجيا زراعة الشعر للسماح بنقل أكثر دقة لبصيلات الشعر باستخدام تقنية FUT وFUE.
وبغض النظر عن الدلالات، من الواضح أن فاتون يشعر بسعادة غامرة بتحوله الجسدي ويسعده أن يكشف كل شيء. “أنا لا أخاف أبدًا من إخبار الناس عن هذه الأشياء. من يهتم؟” قال للناس، مضيفًا أن “الكثير من الرجال يشعرون بالخجل الشديد أو الإحراج حيال ذلك، لكن لا يوجد ما يدعو للحرج”. في الواقع، فاتون من أشد المؤيدين للجراحة التجميلية لدرجة أنه خضع أيضًا لتخفيض الدهون لتقليل الرواسب الدهنية تحت ذقنه وحول بطنه. (للتسجيل، تعرف دائمًا على الآثار الجانبية المحتملة للجراحة التجميلية قبل اتباع خطى نجومك المفضلين).
الصبي جورج
لم تستطع النجومية أن تمنع الصبي جورج من فقدان شعره في سن مبكرة. مثل العديد من المشاهير، قرر اتخاذ إجراءات تجميلية ومحاولة استعادة الشعر.
وتبين أنه يحتاج إلى إجراءات متعددة للحصول على المظهر الذي يريده. وأوضح جورج خلال ظهوره في تلفزيون الواقع: “لقد أجريت ثلاث عمليات زراعة شعر في الفترة ما بين 2015 و2018 تقريبًا – اثنتان في أيرلندا وواحدة أخيرة في لوس أنجلوس – والشيء الغريب هو أنه لا أحد يتذكر أنني كنت أصلعًا مثل الغرير المحلوق”.
في مقطع يوتيوب من برنامج الواقع، اعترف جورج بأنه أخذ زمام المبادرة بسبب مدير الفريق الرياضي واين روني. وعندما رأى جورج النتائج الكبيرة التي حققها روني، قرر أن يفعل مثله.
لم يحدد جورج نوع تقنية استعادة الشعر التي استخدمها لاستعادة شعره. ومع ذلك، تكهنت إحدى عيادات الشعر على الأقل أنه من المحتمل أن تكون تقنية FUE، وهو النوع الذي يزرع بصيلات الشعر بدلاً من شرائح الجلد.