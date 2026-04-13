صور جنبًا إلى جنب للمشاهير الذين أنكروا استخدام Ozempic وسط فقدان الوزن بشكل ملحوظ

وقد أدى الارتفاع في استخدام GLP-1s إلى إثارة الشكوك في أن أي شخص يفقد وزنه يجب أن يحقن سرا Ozempic أو Zepbound أو Mounjaro أو دواء مماثل. ولكي نكون منصفين، فقد اعترف الكثير من النجوم والرجال المشاهير باستخدام أدوية GLP-1. ومع ذلك، هذا ليس هو الحال دائمًا، ولا يمكنك معرفة ذلك بمجرد النظر إلى شخص ما.
يصر بعض المشاهير على أنهم فقدوا بعض الوزن دون اللجوء إلى أدوية GLP-1. وكثيرون منهم شرسون في إنكارهم. لنأخذ على سبيل المثال كلوي كارداشيان، التي لم تسمح لأي شخص بالخروج من مأزقها عندما اقترحت عليها أن تأخذ GLP-1 لتصبح نحيفة. وعلقت كارداشيان على إنستغرام قائلة: “دعونا لا نسيء إلى السنوات التي أمضيتها في التمارين الرياضية”، مضيفة أنها “(تستيقظ) 5 أيام في الأسبوع في الساعة 6 صباحًا للتدريب” (عبر كارداشيان سوشال).
كارداشيان ليست وحدها في موقفها التصفيق. لقد سجل العديد من النجوم الآخرين أنهم يسيرون في الطريق القديم للحصول على أفضل حالاتهم.
اشلي بينسون
عندما نشرت نجمة مسلسل “Pretty Little Liars” أشلي بنسون صورة بعد الولادة على إنستغرام في عام 2024، جاءت الاتهامات طوال الرحلة. قال أحد المتابعين بوقاحة: “Ozempic مذهل”. لكن بنسون تصدت لمنظري المؤامرة GLP-1، ونشرت على قصصها على Instagram: “لا تشوه سمعة الأشخاص الذين يعملون أيضًا بجد لاستعادة أجسادهم كما فعلت مع جسدي” (عبر Entertainment Tonight).
كيف أصبح بنسون لائقًا بهذه السرعة دون أي مساعدة من GLP-1s؟ في مقابلة مع مجلة بيبول، أرجعت الفضل جزئيًا إلى قوة التدريب المتقطع عالي الكثافة، وهو نوع من التمارين المعروفة بزيادة حرق السعرات الحرارية بعد التمرين.
كانديس كاميرون بوري
لم يكن الوزن مشكلة بالنسبة لممثلة الطفولة كانديس كاميرون بوري حتى وصلت إلى مرحلة البلوغ. في تلك المرحلة، تعاملت مع كل من اضطراب الشراهة عند تناول الطعام والشره المرضي، موضحة لـ SELF أنها كافحت في البداية لأنها “لم تكن تمتلك الأدوات المناسبة ولم تعالج المشكلة الأساسية الحقيقية”. منذ ذلك الحين، تغلبت بوري على عاداتها الغذائية المضطربة وركزت على الحفاظ على صحتها. لقد كانت أيضًا ضد أدوية GLP-1 لفقدان الوزن التجميلي.
وصف بوري GLP-1s بأنه “مخيف” و”اتجاه” (عبر فوكس نيوز). وقال بوري، الذي ولد عام 1976: “يحزنني أن أرى الجميع فجأة أصبحوا نحيفين لأنني أعتقد أن هذا الأمر يثير الكثير من الناس في مثل سننا”.
لوك كومز
“هل أنا حقًا لن أحصل على فرصة لأنني مجرد رجل أكبر؟” هذا ما قاله المغني لوك كومز إنه تساءل ذات مرة في وقت سابق من حياته المهنية (عبر بوبكاست).
ومع ذلك، لم يكن كومز مستعدًا في ذلك الوقت (وهو ليس مستعدًا الآن) لتجربة GLP-1s ليصبح أكثر رشاقة، مشيرًا إلى أن تناول أدوية إنقاص الوزن “يخيفه أكثر مما (يعتقد) أنه سيستمتع بفوائده”. وبدلا من ذلك، يقول إنه يفضل “الشيء الصائم، الخالي من الغلوتين”. بالنسبة الى اشخاص، خسر كومز 30 رطلاً عن طريق تغيير طريقة تناول الطعام.
كايلي جينر
وفي عام 2024، واجهت كايلي جينر اتهامات بأنها استخدمت عقار Ozempic لإنقاص الوزن بعد الولادة. وأوضحت خلال مقابلة مع مجلة فوغ البريطانية: “أرى الصور (على الإنترنت) والناس يتهمونني بتعاطي المخدرات”.
ومع ذلك، إي! كشفت الأخبار في عام 2021 أن جينر لم تكن تستخدم أي أدوية لإنقاص وزن الطفل الزائد وبدلاً من ذلك كانت تتمرن مع مدرب. ذكرت جينر أيضًا التحلي بالصبر بشأن فقدان الوزن، مما يعني أنها لا تحب فقدان الوزن بسرعة. لكن يبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تفهم الرسالة بالكامل، حيث بدأ النقاد يقولون إن جينر لديها “أيدي أوزيمبية”.
جيسي بليمونز
كيف خسر المشاهير جيسي بليمونز أكثر من 50 رطلاً؟ وقال لصحيفة لوس أنجلوس تايمز إنه من خلال الصيام المتقطع، مضيفًا أنه “من المؤسف حقًا أنه قرر أن يصبح بصحة جيدة عندما قرر الجميع تناول أوزيمبيك”.
يبدو أن تجربة بليمونز مع الصيام المتقطع وقطع الكربوهيدرات لم تكن سيئة، واصفة إياها بأنها “سهلة إذا كنت تفعل ذلك بالفعل” (عبر مقابلة). ومع ذلك، فمن المحتمل أنه لن يقوم بأي أدوار تتطلب منه زيادة الوزن مرة أخرى، كما فعل في فيلم “Black Mass” عام 2015.