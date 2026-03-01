صور جنبًا إلى جنب للمشاهير الذين تحولوا إلى اللون الرمادي في العشرينات من عمرهم (إنها أكثر شيوعًا مما قد تعتقد)

من الطبيعي أن تجد شعرًا رماديًا أو اثنين في الثلاثينيات والأربعينيات من عمرك. ولكن ماذا يحدث إذا تحول لونك إلى اللون الرمادي عندما تكون شابًا بالغًا؟ الأمر ليس غريبًا كما يبدو، وقد حدث لبعض المشاهير المشهورين. ومع ذلك، فهذا ليس بالضرورة سيئًا بالنسبة لمهنة الفنان. وكما أوضحت الكاتبة آن كريمر (التي أصبحت رمادية اللون في العشرينات من عمرها) لـ WebMD، فإن اللون الرمادي غير المعتاد يمكن أن يقدم “تمييزًا مبدعًا”.

ولكن لماذا يتسلل اللون الرمادي إلى بعض الأشخاص أسرع من غيرهم؟ وفقا لعيادة كليفلاند، فإن الظروف بما في ذلك الإجهاد والبهاق ونقص المغذيات يمكن أن تسبب فقدان الشعر لصبغته. (تناول هذه الأطعمة الغنية بالفيتامينات لتقليل خطر الإصابة بالشيب المرتبط بالمغذيات.) يمكن أن تساهم الوراثة أيضًا في الشيب المبكر.

وجدت دراسة أجريت عام 2019 من المجلة المقدونية للعلوم الطبية ذات الوصول المفتوح وجود صلة بين الشيب المبكر لدى الأطفال وأولياء أمورهم. وبالتالي، إذا كانت والدتك أو والدك يعانيان من اللون الرمادي “دائمًا”، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بالشيب في سن مبكرة أيضًا.

مرة أخرى، التحول إلى اللون الرمادي ليس بالضرورة عائقًا، خاصة بالنسبة للنجوم الذين يستغلون اللون الرمادي لجذب الانتباه. في الواقع، من المحتمل أنك تعتبرين أن العديد من المشاهير المفضلين لديك يمتلكون خصلات شعر رمادية اللون.