صور جنبًا إلى جنب للمشاهير الذين تحولوا إلى اللون الرمادي في العشرينات من عمرهم (إنها أكثر شيوعًا مما قد تعتقد)

من الطبيعي أن تجد شعرًا رماديًا أو اثنين في الثلاثينيات والأربعينيات من عمرك. ولكن ماذا يحدث إذا تحول لونك إلى اللون الرمادي عندما تكون شابًا بالغًا؟ الأمر ليس غريبًا كما يبدو، وقد حدث لبعض المشاهير المشهورين. ومع ذلك، فهذا ليس بالضرورة سيئًا بالنسبة لمهنة الفنان. وكما أوضحت الكاتبة آن كريمر (التي أصبحت رمادية اللون في العشرينات من عمرها) لـ WebMD، فإن اللون الرمادي غير المعتاد يمكن أن يقدم “تمييزًا مبدعًا”.
ولكن لماذا يتسلل اللون الرمادي إلى بعض الأشخاص أسرع من غيرهم؟ وفقا لعيادة كليفلاند، فإن الظروف بما في ذلك الإجهاد والبهاق ونقص المغذيات يمكن أن تسبب فقدان الشعر لصبغته. (تناول هذه الأطعمة الغنية بالفيتامينات لتقليل خطر الإصابة بالشيب المرتبط بالمغذيات.) يمكن أن تساهم الوراثة أيضًا في الشيب المبكر.
وجدت دراسة أجريت عام 2019 من المجلة المقدونية للعلوم الطبية ذات الوصول المفتوح وجود صلة بين الشيب المبكر لدى الأطفال وأولياء أمورهم. وبالتالي، إذا كانت والدتك أو والدك يعانيان من اللون الرمادي “دائمًا”، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بالشيب في سن مبكرة أيضًا.
مرة أخرى، التحول إلى اللون الرمادي ليس بالضرورة عائقًا، خاصة بالنسبة للنجوم الذين يستغلون اللون الرمادي لجذب الانتباه. في الواقع، من المحتمل أنك تعتبرين أن العديد من المشاهير المفضلين لديك يمتلكون خصلات شعر رمادية اللون.
أندرسون كوبر
شارك أندرسون كوبر ذو الشعر الأبيض صورة مفاجئة #tbt على إنستغرام في عام 2016، حيث كان لديه شعر بني. كان التعليق ببساطة يقول “حوالي 21 أو 22 عامًا، عندما بدأ الشعر الرمادي”. (لقد اعتقد ذات مرة أن ذلك كان بسبب عادات الأكل السيئة.) وكان انفتاح كوبر بشأن كونه ملحًا وفلفلًا (كلماته) معروضًا بشكل مماثل في مقال لشبكة سي إن إن من عام 2005، حيث ظن أنه “في أي مجال من مجالات العمل تقريبًا، يعد ظهور اللون الرمادي قبل الأوان ميزة”.
من المؤكد أن التحول إلى اللون الرمادي لم يضر بمهنة كوبر. أظهر استطلاع للرأي استشهد به هوليوود ريبورتر في عام 2024 أنه الأكثر ثقة بين مذيعي الكابلات “الثلاثة الكبار”، متفوقًا على شون هانيتي، وهو أيضًا رمادي.
ستيف مارتن
في فيلم وثائقي عن حياته المهنية، أشار ستيف مارتن إلى أن ظهور بعض الشيب في العشرينات من عمره (بدأ في سن المراهقة) كان مفيدًا عندما بدأ حياته المهنية. وأوضح أنه “لقد ساعدني عندما تحول شعري إلى اللون الرمادي” لأن الجمهور أخذه على محمل الجد ولم يروه صغيرًا فقط (عبر عالم المرأة).
لم يصبح مارتن رماديًا بالكامل حتى الثلاثينيات من عمره، لكنه كان فضيًا قبل ذلك. لم يمنعه كونه رماديًا من الترشح للعديد من الجوائز أو الفوز بالعديد منها، بما في ذلك جائزة الإنجاز مدى الحياة في الكوميديا.
جنيفر لوبيز
كانت J-Lo تخفي لون شعرها الحقيقي لسنوات عديدة عن المعجبين. وكما تعترف الآن، بدأ ظهور الشيب عليها في العشرينات من عمرها.
مثل كثير من الناس في نظر الجمهور، اختارت تغطية تلك الشيب بصبغة الشعر. قال لوبيز في مقال نشرته مجلة People عام 2011: “يجب أن أقوم بتجديد (جذوري) كل أسبوعين”. ومع ذلك، فقد زعمت أنها لا تستبعد الحصول على مظهر رمادي كامل في المستقبل: “إنني أشعر بالإغراء إلى حد ما للتخلي عنه يومًا ما. سيكون الأمر مثيرًا نوعًا ما!”
الكسندرا جرانت
ربما تكون قد شاهدت الفنانة ألكسندرا غرانت مع العاشق كيانو ريفز وتساءلت عن لونها الفضي. ربما كنت تظن أيضًا أنها أكبر سنًا من ريفز، فهي أصغر منه بعقد من الزمان تقريبًا، لكن لونها الرمادي أثار طاحونة القيل والقال. (مفاجأة كبيرة).
في منشور على Instagram لعام 2019، أوضح جرانت: “لقد أصبح لوني رماديًا قبل الأوان في أوائل العشرينات من عمري … وصبغت شعري بكل لون على طول الطريق حتى لم أعد أستطيع تحمل سمية الأصباغ بعد الآن.” بمعنى آخر، لا تتوقع أن تراها بأي لون شعر سوى اللون الرمادي. (إليك ما هو موجود بالفعل في كل صبغات الشعر المعبأة، في حال كنت فضوليًا.)
تيا موري
بالنسبة للممثلة تيا موري، كان وجود الشعر الرمادي في سن مبكرة بمثابة تذكير بأنها لا تزال على قيد الحياة. كما كتبت لـ InStyle، “(W) عندما أرى شعري الرمادي، إنها في الواقع نعمة لأنها تعني أنني، نعم، أكبر في السن وما زلت هنا” (عبر TODAY).
خلال جائحة كوفيد-19، عرضت صورة بالملح والفلفل على إنستغرام وحظيت بإشادة من المتابعين. قال أحدهم إنه “من الأفضل أن تكون طبيعيًا وأن تبقى على هذا النحو”. وتوقف آخرون عند كلمة واحدة: “جميلة”.
بوني رايت
سيكون من الصعب عليك العثور على مغنية ذات خط فضي أكثر وضوحًا من بوني رايت. خصلات شعرها البيضاء المميزة وسط بحر من خصلات الشعر الحمراء جعلتها معروفة للغاية.
في مقابلة مع باريد عام 2012، قالت رايت إن الشذوذ ظهر في منتصف العشرينيات من عمرها وأنها تعتبره قبلة من ملاك. “بحلول عام 1981، كان اللون يتوسع وبدأ اللون الأحمر يتلاشى، لذلك بدأت في صبغ شعري (حول الخط). ولم يكن لدى أي شخص آخر في عائلتي ذلك.”