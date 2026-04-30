صور جنبًا إلى جنب للمشاهير الذين تخلوا عن البوتوكس

ربما ليس من المفاجئ أن استخدام البوتوكس لم يُظهر أي علامات تراجع في عشرينيات القرن الحالي. أظهرت الإحصائيات التي جمعتها الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل أن عدد الأشخاص في العشرينات من العمر الذين يحصلون على حقن معدلة عصبية مثل البوتوكس ارتفع بنسبة 71% بين عامي 2019 و2022. والأكثر من ذلك هو أنه حتى عدد الأشخاص الذين يبلغون من العمر 19 عامًا أو أقل والذين يحصلون على حقن البوتوكس قفز بنسبة هائلة بلغت 75%. وإلى حد ما، يمكن أن يعزى هذا الارتفاع الحاد إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
خلال محادثة مع شبكة سي إن إن، أوضح ستيفن ويليامز، جراح التجميل ورئيس الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل، أن “وسائل التواصل الاجتماعي قوية بشكل لا يصدق، وقد شقت طريقها بالفعل إلى وعي الجميع، وخاصة الإناث الأصغر سنا”. ثم حذر الدكتور ويليامز من رسائل وسائل التواصل الاجتماعي المحيطة بالجراحة التجميلية، مشيرًا إلى أنه “من المهم أن ندرك أننا نبيع شيئًا ما. لقد تم استغلالنا قليلاً”. وجدت دراسة أجريت عام 2024 في مجلة طب الأمراض الجلدية السريرية والتجميلية أن الأشخاص الذين تابعوا المشاهير والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي كانوا أكثر عرضة للخضوع للعمليات الجراحية.
صرح نيلام فاشي، أستاذ مشارك في كلية الطب بجامعة بوسطن ومؤلف الدراسة، أن جوهر المشكلة يكمن في احترام الذات. ووفقا لها، قد يشعر الشخص بالنقص في نفسه بعد رؤية صورة معدلة لأحد المشاهير عبر الإنترنت، وبالتالي يضطر إلى إنجاز بعض الأعمال. في محاولة لوضع حد لمعايير الجمال غير الواقعية التي تجبر الناس على إجراء تعديلات تجميلية، قال العديد من المشاهير صراحة أن البوتوكس ليس كل ما هو متصور.
أريانا غراندي
بينما ناقشت أريانا غراندي روتين العناية بالبشرة الخاص بها في مقطع فيديو على اليوتيوب في سبتمبر 2023 لمجلة فوغ، اعترفت بأنها ليست غريبة على استخدام الحشو والبوتوكس. ومع ذلك، أصبحت صانعة الأغاني الناجحة في “7 Rings” عاطفية بشكل ملحوظ عندما تحدثت عن سبب توقفها عن الحصول على تلك التعديلات التجميلية في عام 2018.
وقالت غراندي: “لفترة طويلة، كان الجمال يدور حول الاختباء بالنسبة لي”. “والآن، أشعر أنه ربما لم يحدث ذلك منذ أن توقفت عن استخدام البوتوكس والحشو.” حرصت الفائزة بجائزة جرامي على الإشارة إلى أنها لم تكن متأكدة تمامًا مما إذا كانت قد أقسمت على التعديلات إلى الأبد. ومع ذلك، فقد كانت داعمة تمامًا للآخرين الذين أرادوا الحصول على البوتوكس ليشعروا بمزيد من الثقة.
ليزا كودرو
في حديثها إلى The Hollywood Reporter في مارس 2026، شاركت ليزا كودرو أنها حصلت على أول حقنة بوتوكس لها في سن الستين في عام 2024. ومع ذلك، فقد عانت خريجة مسلسل Friends من آثار جانبية مفاجئة من جولة البوتوكس التي أجرتها في وقت قريب من المقابلة.
وأوضحت: “أعتقد أن ذلك ساهم في تهيج عيني وهذا النمط الغريب على جبهتي، لذا ربما انتهيت منه الآن على أي حال”. من ناحية، كانت كودرو قلقة بشأن مدى تأثير الشيخوخة الطبيعية على مظهرها. من ناحية أخرى، كانت حريصة على لعب الشخصيات الأكبر سنا. في نهاية المطاف، يطرح حساب كودرو السؤال التالي: هل سيزيد البوتوكس التجاعيد بالفعل بمجرد زوالها؟
كاميرون دياز
أثناء محادثة كاميرون دياز في يناير 2014 مع Entertainment Tonight، اعترفت بأنها قامت ببعض عمليات البوتوكس الخفيفة في الماضي. ومع ذلك، من المؤكد أن “ملاك تشارلي” لم تكن من المعجبين بمدى “غرابة” الحقن التي جعلت وجهها يبدو. وقد تركت النتائج دياز يقول: “أفضل أن أرى وجهي يشيخ بدلاً من وجه لا ينتمي لي على الإطلاق”.
وشددت أيضًا على أنها لا تواجه أي مشاكل مع خطوط ابتسامتها لأنها كانت شهادة على كل السعادة التي عاشتها في الحياة. والجدير بالذكر أنه في نوفمبر 2024، تم الموافقة على OK! ادعى أحد المطلعين على المجلة أن دياز حصل على البوتوكس لأول مرة بسبب ضغوط الصناعة.
نيكول كيدمان
في حديثها لمجلة TV Movie الألمانية في عام 2011، كشفت نيكول كيدمان أنها استكشفت عدة خيارات لإبطاء الشيخوخة الطبيعية، بما في ذلك البوتوكس. ومن المسلم به أن الفائزة بجائزة الأوسكار لم تكن من المعجبين بنتائج الحقنة التجميلية، حيث قالت: “لم يعجبني شكل وجهي بعد ذلك،” تابعت كيدمان (عبر دليل التلفاز). “الآن لم أعد أستخدمه – يمكنني تحريك جبهتي مرة أخرى.”
بالإضافة إلى ذلك، في مقابلة عام 2013 مع صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، وصفت كيدمان استخدامها السابق للبوتوكس بأنه “خطوة مؤسفة”، وفقًا لمجلة فوغ. كما عزت الممثلة الأسترالية مظهرها الدائم إلى امتناعها عن التدخين، واستخدام واقي الشمس بانتظام، والأولوية العامة لرفاهيتها.
باميلا أندرسون
في مقابلة أجريت في أغسطس 2015 مع مجلة بيبول، شاركت باميلا أندرسون أن البوتوكس لم يمنحها النتائج التي توقعتها، قائلة: “شعرت وكأن عيني غاصت في رأسي حتى الآن لدرجة أنني لم أعد أشبهني بعد الآن”. بالإضافة إلى ذلك، في مقابلة أجريت في فبراير 2024 مع Allure، أشارت شبّة “Baywatch” أيضًا إلى أن البوتوكس تسبب في تدلي حواجبها وتغيير مظهر وجهها تمامًا.
بعد التعامل مع الآثار السيئة لتعديلاتها التجميلية، وجدت أندرسون نفسها تتساءل عن سبب إخضاعها لهذه التعديلات في المقام الأول. وعندما لم تتمكن من العثور على إجابة صحيحة، قررت التوقف عن الحصول على عمل إضافي بحلول عام 2020 تقريبًا.
دانا ديلاني
في حديثها إلى مجلة الوقاية لعددها الصادر في نوفمبر 2010، تذكرت دانا ديلاني كيف اقترح طبيب الأمراض الجلدية الخاص بها أن تحصل على البوتوكس قبل حوالي سبع سنوات. لكن طبيب نجمة “تشاينا بيتش” ارتكب خطأ أثناء العملية وحقن البروتين السام للأعصاب في عصبها، ما أدى إلى إصابتها بورم دموي.
وقالت ديلاني: “لقد مات العصب منذ ذلك الحين”، قبل أن تكشف أن الإجراء الفاشل تسبب أيضًا في تدلي عينها وجلب عدم التماثل إلى وجهها المتماثل سابقًا (عبر ExtraTV). بطبيعة الحال، لم يكن لدى الفائز بجائزة إيمي أي اهتمام بإنجاز أعمال إضافية في المستقبل. تعتبر قصة ديلاني شهادة أخرى على حقيقة أن هناك الكثير من الأشياء التي يجب عليك معرفتها قبل الحصول على البوتوكس.
يولاندا حديد
في منشور لها في ديسمبر 2015 لمجلة برافو، شاركت يولاندا حديد أنها لا تصدق أنها قامت عن طيب خاطر بوضع “سم” مثل البوتوكس في جسدها لغرض وحيد هو تلبية معايير الجمال المجتمعية.
بعد ذلك، في منشور على Instagram في يناير 2019، تم نشره بعد وقت قصير من عيد ميلادها الخامس والخمسين، شاركت خريجة RHOBH أنها تخلصت من البوتوكس، والحشو، وزراعة الثدي، وتمديدات الشعر، وبشكل أساسي “كل ما اعتقدت (هي) أنها بحاجة إليه من أجل مواكبة ما جعله المجتمع (لها) للاعتقاد بما يجب أن تبدو عليه المرأة المثيرة حتى قتلتها سمية كل ذلك تقريبًا.”
جيما كولينز
خلال مقابلة جيما كولينز في أبريل 2021 مع The Sun، قالت إنها بدأت في الحصول على البوتوكس والحشو وتعديلات تجميلية أخرى كتعديلات طفيفة. ما بدأ كقليل من التعديلات الصغيرة تحول في النهاية إلى شيء أكبر من ذلك بكثير، وجاء وقت توقفت فيه عائلة نجمة تلفزيون الواقع البريطانية عن التعرف عليها.
في مقابلة مع صحيفة The Sun في مارس 2021، اعترفت كولينز بأن صورتها الذاتية تضررت أيضًا، قائلة: “كنت أنظر إلى نفسي وأفكر أنني لم أعد أشبهني بعد الآن”. علاوة على ذلك، لم تصدق أيضًا أن الابتعاد بعيدًا عن ذاتك الطبيعية أصبح هو القاعدة. لذلك، عندما بلغت كولينز الأربعين من عمرها، قامت بحل جميع تعديلاتها التجميلية.
إلين دي جينيريس
في إحدى حلقات برنامجها الخاص على Netflix لعام 2024 بعنوان “Ellen DeGeneres: For Your Approval”، قالت مضيفة البرنامج الحواري السابقة إنها قد تبدو أكبر سنًا لأنها توقفت عن استخدام البوتوكس والحشو خلال فترة استراحتها القصيرة عن أعين الجمهور.
واعترفت DeGeneres بأنها بدأت لأول مرة في إجراء التعديلات التجميلية في وقت لم تكن منزعجة من آراء الآخرين عنها. قال الممثل الكوميدي إن فقدان النوم بسبب الطريقة التي يُنظر إليك بها من الخارج كان بمثابة “مضيعة للطاقة” تمامًا، موضحًا: “نحن نخمن فقط، لا نعرف. من المستحيل تخمين ما يفكر فيه الناس” (عبر اشخاص).
كورتني كارداشيان
خلال حلقة من برنامج “The Kardashians” في ديسمبر 2025، شاركت كورتني كارداشيان السبب الغريب الذي جعلها تقسم على حقن تخفيف التجاعيد، قائلة: “لم أحصل على البوتوكس منذ أربع سنوات لإبقاء عيني الثالثة مفتوحة” (عبر اشخاص). وشددت كارداشيان كذلك على أن حدسها سيزداد حدة دون استخدام البوتوكس.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت أخت كارداشيان الكبرى أيضًا أنها لا تنوي الحصول على حقنة تجميلية في المستقبل أيضًا. مرة أخرى في ديسمبر 2021، ردت على تعليق على Instagram اتهمها بالحصول على البوتوكس وتعديلات تجميلية أخرى من خلال الكتابة، “ليس هناك مجاملة أفضل من مجاملة جيدة جدًا بحيث لا يمكن أن تكون نوعًا حقيقيًا من المجاملة،” لكل People.