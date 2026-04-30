صور جنبًا إلى جنب للمشاهير الذين تخلوا عن البوتوكس

ربما ليس من المفاجئ أن استخدام البوتوكس لم يُظهر أي علامات تراجع في عشرينيات القرن الحالي. أظهرت الإحصائيات التي جمعتها الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل أن عدد الأشخاص في العشرينات من العمر الذين يحصلون على حقن معدلة عصبية مثل البوتوكس ارتفع بنسبة 71% بين عامي 2019 و2022. والأكثر من ذلك هو أنه حتى عدد الأشخاص الذين يبلغون من العمر 19 عامًا أو أقل والذين يحصلون على حقن البوتوكس قفز بنسبة هائلة بلغت 75%. وإلى حد ما، يمكن أن يعزى هذا الارتفاع الحاد إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

خلال محادثة مع شبكة سي إن إن، أوضح ستيفن ويليامز، جراح التجميل ورئيس الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل، أن “وسائل التواصل الاجتماعي قوية بشكل لا يصدق، وقد شقت طريقها بالفعل إلى وعي الجميع، وخاصة الإناث الأصغر سنا”. ثم حذر الدكتور ويليامز من رسائل وسائل التواصل الاجتماعي المحيطة بالجراحة التجميلية، مشيرًا إلى أنه “من المهم أن ندرك أننا نبيع شيئًا ما. لقد تم استغلالنا قليلاً”. وجدت دراسة أجريت عام 2024 في مجلة طب الأمراض الجلدية السريرية والتجميلية أن الأشخاص الذين تابعوا المشاهير والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي كانوا أكثر عرضة للخضوع للعمليات الجراحية.

صرح نيلام فاشي، أستاذ مشارك في كلية الطب بجامعة بوسطن ومؤلف الدراسة، أن جوهر المشكلة يكمن في احترام الذات. ووفقا لها، قد يشعر الشخص بالنقص في نفسه بعد رؤية صورة معدلة لأحد المشاهير عبر الإنترنت، وبالتالي يضطر إلى إنجاز بعض الأعمال. في محاولة لوضع حد لمعايير الجمال غير الواقعية التي تجبر الناس على إجراء تعديلات تجميلية، قال العديد من المشاهير صراحة أن البوتوكس ليس كل ما هو متصور.