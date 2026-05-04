صور جنبًا إلى جنب للمشاهير الذين قاموا بمراقبة الوزن في التسعينيات وأوائل أغسطس

قبل أن يدرك GLP1s والناس أنه بإمكانهم حقن أنفسهم بأدوية إنقاص الوزن، كانت الحميات الغذائية رائجة. من خطة SlimFast إلى نظام Atkins الغذائي، و Jenny Craig، وحتى نظام الجريب فروت سيئ السمعة (سجل ذلك ضمن اتجاهات النظام الغذائي الغريبة من الماضي التي قد لا تتذكرها)، كان الجميع تقريبًا يقفزون على عربة واحدة أو أخرى لفقدان الوزن. ربما كان الأكثر شعبية هو الطاغوت الذي كان “مراقبو الوزن”.
في ذروة برنامج Weight Watchers، كان لديهم حتى “ملكة جميع وسائل الإعلام” أوبرا وينفري تغني علنًا في مدح برنامج فقدان الوزن. لا تنس أبدًا الإعلان التجاري الشهير “أنا أحب الخبز” لعام 2016 الذي قامت به لصالح الشركة، والذي امتلكت فيه أيضًا حصة قدرها 10٪. ولكن كما اتضح، كان هناك العديد من المشاهير الآخرين الذين شاركوا في برنامج Weight Watchers في التسعينيات وأوائل القرن الماضي أيضًا – ولدينا الصور قبل وبعد لإثبات ذلك!
بدأت لين ريدجريف شركة Weight Watchers في عام 1984
عملت الممثلة البريطانية الأمريكية الراحلة لين ريدجريف كمتحدثة باسم برنامج Weight Watchers منذ عام 1984 حتى عام 1992. ووفقًا للممثلة، فقد خفضت 10 مقاسات لفساتينها أثناء مشاركتها في البرنامج، حيث انتقلت من مقاس 18 إلى مقاس 8. وقالت لـ Deseret News: “أنا أستمتع بعمل الإعلانات التجارية. إنها مكتوبة بشكل جيد وممتعة، وربما أكون الشخص الوحيد في تاريخ التلفزيون الذي يدفع بشيء تؤمن به”. في عام 1989.
انضمت سارة فيرجسون إلى منظمة Weight Watchers بعد طلاقها الملكي
في أعقاب طلاقها من الأمير أندرو، انضمت سارة فيرجسون، دوقة يورك، إلى منظمة Weight Watchers في عام 1997 وبقيت على الخطة لأكثر من عقد من الزمن. “1،2،3 إنه يعمل بالنسبة لي!” أعلن الملك في إعلان تجاري لبرنامج فقدان الوزن الشهير. وفقًا لفيرغسون، فقد خسرت 50 رطلاً من وزنها بمساعدة برنامج Weight Watchers. اعترف فيرغسون خلال مقابلة مع مجلة علم النفس اليوم: “بصراحة، ما زلت أشعر بأنني خارج نطاق السيطرة على وزني حتى انضممت إلى برنامج Weight Watchers”. “لقد علمني نظام غذائي منظم مثل برنامج Weight Watchers كيفية رؤية الطعام في سياقه، كما أن الدخول في نظام للياقة البدنية أدى إلى تحسين مزاجي.” للأسف، كما يقول المثل، كل الأشياء الجيدة يجب أن تنتهي. في عام 2007، أنهت شركة Weight Watchers فعليًا شراكتها مع فيرغسون.
انضمت تينا فاي إلى شركة Weight Watchers بعد انتقالها من شيكاغو إلى نيويورك
تحولت الكاتبة والممثلة الكوميدية والممثلة تينا فاي إلى برنامج Weight Watchers في عام 2000، بينما كان نجمها يصعد ككاتبة في برنامج Saturday Night Live. “لقد عشت في شيكاغو واستمتعت حقًا بالطعام في شيكاغو والمعاطف الكبيرة”، مازحت خلال مقابلة صريحة عام 2020 مع أوبرا وينفري، حيث ناقشت عضويتها مدى الحياة في شركة فقدان الوزن بعد خسارة 30 رطلاً في برنامجهم. “لقد خلعنا جميعًا معاطفنا وكنت مثل ما حدث؟!” وأضافت عن اللحظة التي اختارت فيها الانضمام (عبر موقع يوتيوب).