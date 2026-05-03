صور جنبًا إلى جنب للمشاهير الذين قاموا بحل حشواتهم لأسباب صحية

تعتبر الحشوات الجلدية طريقة مناسبة للأشخاص لملء شفاههم وتقليل المناطق المجوفة تحت أعينهم وإزالة الخطوط الدقيقة. ومع ذلك، هناك أشياء معينة يجب عليك معرفتها قبل الحصول على حشوات الوجه. على الرغم من وجود ماركات مختلفة من مواد الحشو في السوق، إلا أن جميعها عبارة عن مواد تشبه الهلام يتم حقنها تحت الجلد لمواجهة فقدان الكولاجين الطبيعي المرتبط بالعمر في الجسم. بمجرد وضعها في مكانها، تضيف الحشوات حجمًا فوريًا. هناك فترة نقاهة قليلة عندما تحصل على الحشو، ولا توجد إجراءات جراحية غازية.
يتم إعادة امتصاص مواد الحشو في النهاية، لكن العملية قد تستغرق ما يصل إلى بضع سنوات اعتمادًا على نوع الحشو المستخدم. في هذه الأثناء، يقرر المرضى أحيانًا أنهم لا يحبون النتائج، بما في ذلك لأسباب صحية، ويستعينون بمحترف لحقن منتج يسمى هيالورونيداز لتسبب تحلل الحشو. وفي غضون سبعة أيام يختفي الفيلر وآثاره.
لا يحب الجميع الطريقة التي تجعلهم بها علاجات الحشو الخاصة بهم يشعرون بها. وفي مقابلة مع الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل، أشارت الدكتورة سارة ديكي إلى أن بعض الأشخاص يختارون إذابة مواد الحشو لأسباب شخصية. لكنها أضافت أنه قرار لا يمكنهم التراجع عنه لأنه “من الصعب أن تكون محددًا للغاية فيما يتعلق بإذابة الحشو”، وأنها “تخبر المرضى أنه يجب عليهم التفكير في إذابة الحشو على أنه كل شيء أو لا شيء”. في الواقع، قام عدد من مشاهير هوليود الذين استخدموا مواد مالئة في السابق بحلها في نهاية المطاف.
سيمون كويل
بالنسبة لقاضي تلفزيون الواقع سايمون كويل، جاء الدافع للتخلي عن حشوه عندما أدرك أن مظهره قد تغير بشكل كبير للغاية. وفي عام 2022، قال لصحيفة The Sun إنه رأى صورة لنفسه واعتقد أنه لا يمكن التعرف عليه. وقال أيضًا إن ابنه الصغير ضحك على مظهره، الأمر الذي أبرم الصفقة إلى حد كبير.
أظهر كويل حسًا هائلاً من الفكاهة أثناء تفكيره في شكله، مستخدمًا مصطلح “فيلم رعب” عند وصف شكله قبل الذوبان. في الوقت الحاضر، يبدو أنه استبدل مواد الحشو بسلوكيات صحية، بما في ذلك عادات الأكل الأفضل والترطيب المنتظم.
بهاد بهابي
عندما كان مراهقًا، بدأ الموسيقي والمؤثر بهاد بهابي في الحصول على مواد مالئة. في ذلك الوقت، ذكرت في منشور على Instagram تمت إزالته الآن أنها حصلت على حشو الشفاه، قائلة (عبر E! News)، “عمري 18 عامًا فقط، لماذا سأجري جراحة إعادة بناء الوجه بالكامل عندما لا أعرف حتى كيف سأبدو عندما أكبر؟” ولكن عندما بلغت 21 عامًا، كانت بهابي تغني لحنًا مختلفًا عن مواد الحشو. على موقع Instagram آخر تم حذفه الآن، زعمت أن الحشو “يجعلك تبدو أكبر سنًا بكثير” ويعبث بنظام التصريف اللمفاوي (عبر E! News). يقول الخبراء إن مواد الحشو يمكن أن تؤدي إلى وجوه منتفخة إذا لم يتم تطبيقها بشكل صحيح وحكيم من قبل متخصصين مدربين.
بلاك شينا
أصبحت نجمة تلفزيون الواقع Blac Chyna عضوًا في نادي “الحشو المذاب” عندما أصبحت ذات وجه جديد في عام 2023، كعمل يمكن أن يطلق عليه حب الذات. في ذلك العام، قامت بتحميل مقطع فيديو على إنستغرام تظهر فيها وهي تقوم بإذابة جميع الحشوات الموجودة في وجهها، قائلة إنها “سعيدة جدًا” بإجراء عملية الإزالة. ما الذي دفع شينا إلى إخراجها مع حقن السيليكون في صدرها ومؤخرتها؟ لكل إغراء، شعرت شينا ببساطة أن الوقت قد حان لإزالتها ، على الرغم من أنها أوضحت أنها ليست ضد الحشو.
كريستين ديفيس
قالت الممثلة كريستين ديفيس إن تجربتها مع مواد الحشو كانت “سيئة” خلال مناقشة صريحة مع صحيفة التلغراف، مشيرة إلى أنها تعرضت “للسخرية” من قبل الناس على الإنترنت لأنها جربت مواد الحشو. في النهاية، قامت بحل الحشوات في عام 2021 (حسب Us Weekly). أحد أسباب تحول ديفيس إلى استخدام مواد الحشو في المقام الأول هو أنها شعرت أنه من المتوقع أن تبدو وكأنها لا تزال في الثلاثينيات من عمرها. (ديفيس في الستينيات من عمرها وكانت منفتحة جدًا بشأن ظروفها الطبية المختلفة، فضلاً عن كونها إحدى المشاهير التي انفتحت حول ترقق الشعر.)
كورتني كوكس
في البداية، لم تعتقد كورتني كوكس أن الحشوات التي تستخدمها جعلتها تبدو مختلفة. ولكن كما اعترفت في برنامج Gloss Angeles، “تنظر إلى المرآة وتقول، “أوه، هذا يبدو جيدًا،” تعتقد، ولا تدرك كيف يبدو الأمر بالنسبة للشخص الخارجي.” بمجرد أن أدركت كوكس أن حشواتها تشوه مظهرها، اتخذت إجراءً، معترفة بأنها “في الواقع أكبر سناً”. (على الرغم من أن كوكس وصفت الحشوات بأنها أكبر ندم على جمالها، إلا أنها أيضًا واحدة من العديد من المشاهير الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا والذين يندمون على أيام تسميرهم الصغيرة).