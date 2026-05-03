صور جنبًا إلى جنب للمشاهير الذين قاموا بحل حشواتهم لأسباب صحية

تعتبر الحشوات الجلدية طريقة مناسبة للأشخاص لملء شفاههم وتقليل المناطق المجوفة تحت أعينهم وإزالة الخطوط الدقيقة. ومع ذلك، هناك أشياء معينة يجب عليك معرفتها قبل الحصول على حشوات الوجه. على الرغم من وجود ماركات مختلفة من مواد الحشو في السوق، إلا أن جميعها عبارة عن مواد تشبه الهلام يتم حقنها تحت الجلد لمواجهة فقدان الكولاجين الطبيعي المرتبط بالعمر في الجسم. بمجرد وضعها في مكانها، تضيف الحشوات حجمًا فوريًا. هناك فترة نقاهة قليلة عندما تحصل على الحشو، ولا توجد إجراءات جراحية غازية.

يتم إعادة امتصاص مواد الحشو في النهاية، لكن العملية قد تستغرق ما يصل إلى بضع سنوات اعتمادًا على نوع الحشو المستخدم. في هذه الأثناء، يقرر المرضى أحيانًا أنهم لا يحبون النتائج، بما في ذلك لأسباب صحية، ويستعينون بمحترف لحقن منتج يسمى هيالورونيداز لتسبب تحلل الحشو. وفي غضون سبعة أيام يختفي الفيلر وآثاره.

لا يحب الجميع الطريقة التي تجعلهم بها علاجات الحشو الخاصة بهم يشعرون بها. وفي مقابلة مع الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل، أشارت الدكتورة سارة ديكي إلى أن بعض الأشخاص يختارون إذابة مواد الحشو لأسباب شخصية. لكنها أضافت أنه قرار لا يمكنهم التراجع عنه لأنه “من الصعب أن تكون محددًا للغاية فيما يتعلق بإذابة الحشو”، وأنها “تخبر المرضى أنه يجب عليهم التفكير في إذابة الحشو على أنه كل شيء أو لا شيء”. في الواقع، قام عدد من مشاهير هوليود الذين استخدموا مواد مالئة في السابق بحلها في نهاية المطاف.