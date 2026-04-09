صور جنبًا إلى جنب للنجوم الذين خضعوا لجراحة الفك

يعتمد الناس في جميع أنحاء البلاد على جراحات الفك لتصحيح عضاتهم، واستعادة مظهرهم بعد وقوع حادث، والحصول على المزيد من ملامح الوجه السفلية المحفورة. وفقًا لجونز هوبكنز ميديسن، يمكن أن يستفيد حوالي 15% من الأفراد من نوع ما من إجراءات الفك الجراحية. وهذا يشمل الفنانين الأكثر شعبية.
في الواقع، تم تغيير العديد من الوجوه الشهيرة بفضل جراحة الفك. وفي بعض الحالات، يكون التأثير بالكاد مرئيًا. من ناحية أخرى، فإن بعض التغييرات التي طرأت على المشاهير كانت واضحة بما يكفي لتصبح مادة لثرثرة وسائل التواصل الاجتماعي. (بالطبع، بعض التكهنات غير صحيحة – خذ على سبيل المثال نجم فيلم “Baywatch” الممزق زاك إيفرون، الذي يبدو أن فكه المحدث قد تأثر بسبب السقوط ولم يكن نتيجة لعملية جراحية).
من المؤكد أن المشاهير يمكن أن يصمتوا تمامًا بشأن علاجاتهم الجراحية الاختيارية أو التصحيحية. وهذا يجعل من الصعب معرفة من خضع لعملية جراحية على الفك العلوي أو السفلي أو الذقن. لحسن الحظ، شارك عدد قليل منهم رحلاتهم الفكية بشكل علني.
بريل بيرمان
باعتبارها واحدة من بنات نجم تلفزيون الواقع كيم زولسياك بيرمان، فإن بريل بيرمان ليست غريبة على الدعاية. لكن بيرمان حصلت على الكثير من الاهتمام الإضافي في عام 2021 عندما تحدثت كثيرًا عن جراحة الفك التي أجرتها عام 2010.
أوضحت بيرمان على حسابها على إنستغرام أنها خاضت هذه التجربة لمعالجة اضطراب المفصل الصدغي الفكي (TMJ) وتراكب العضة، مشيرةً إلى أن “هذا لم يكن من أجل الجماليات ولكن من أجل جودة الحياة”. وفي حديثها عن ذلك، أضافت أنها لا تستطيع الانتظار حتى تتمكن من تناول البيتزا مرة أخرى خلال ثلاثة أشهر. (الأطعمة اللينة تعتبر معيارية بعد إجراءات جراحة الفك.)
يي (كاني ويست)
أصيب الموسيقار يي (كانييه ويست) بكسر في فكه عام 2002 عندما نام أثناء قيادته لسيارته. (كان هذا قبل وقت طويل من أن يصبح يي من محبي الكيتو). ولحسن الحظ، تمكن من إجراء عملية جراحية فورية. كان دائمًا فنانًا، وقام بغناء أغنية بعنوان “عبر السلك” على الرغم من إغلاق فكه لمدة ستة أسابيع.
بعد الحادث، ورد أن يي واجه صعوبة في نطق بعض الحروف (عبر نيوزويك). وقد جعل هذا الأمر صعبًا على المغني، لكنه ثابر، وقال في عام 2014: “خلال فترة التعافي تلك، قضيت كل وقتي في صقل مهنتي”.
بريستول بالين
في نهاية المطاف، يتجاهل معظم النجوم أي عملية جراحية تغير مظهرهم. فعلت بريستول بالين في عام 2011 خلال مقابلة مع مجلة Us Weekly، حيث اعترفت بأن ذقنها الحادة ووجهها النحيف كانا بسبب الجراحة التصحيحية.
وعلى الرغم من اعترافها بأن العلاج الجراحي كان بمثابة تحسن جسدي، إلا أنها أضافت أن “الجراحة كانت ضرورية لأسباب طبية… حتى يتمكن فكي وأسناني من إعادة تنظيمهما بشكل صحيح”. أوضحت بالين أنه عندما كانت أصغر سناً، قيل لها إنها ستحتاج في النهاية إلى الجراحة لإصلاح اختلال العض بشكل كافٍ. (ومن المثير للاهتمام أن بالين عانت من شلل في الوجه في عام 2025، مما أثر جزئياً على خدها).
بيك زكريا
خضع نجم تلفزيون الواقع بيك زكريا لعملية جراحية في الفك لسبب مختلف تمامًا عن العديد من المشاهير الآخرين. بالنسبة لها، كان هذا الإجراء ضروريًا لتصحيح العيب الخلقي. ولسوء الحظ، سخر بعض متابعي الإنترنت من شكل فكها على TikTok.
كما أشار زكريا لصحيفة ديلي ميل، فإن كلماتهم القاسية لم تغير نظرتها الإيجابية. وبعد إجراء الجراحة الترميمية، قالت إنها راضية. “أنا سعيدة جدًا لأن لدي هذا النوع من الفك والذقن الآن. قبل ذلك، كان الأمر سيئًا حقًا.”
زاك إيفرون
عندما التقط المصورون صوراً للممثل زاك إيفرون مع انتفاخ حول فكه، انفجرت التكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي. (أخبر ET أنه وجد الشائعات “مضحكة”). يعتقد الكثير من الناس أن إيفرون قد مر بتغيير هائل كان قد بدأه. وتبين أنهم كانوا على حق جزئيا: نعم، لقد تغير، ولكن التغيير لم يكن متعمدا.
خلال مقابلة صحة الرجل في عام 2022، شارك إيفرون السبب وراء اختلاف خط الفك لديه. كان فكه مصابًا (كان الجزء السفلي “متدليًا”)، وكان عليه إغلاقه بالأسلاك. تسبب الحادث والعلاج الطبيعي اللاحق في حدوث تورم، بالإضافة إلى نمو العضلات حول مفصل فكه، مما أدى إلى تغيير ملامحه.
بمرور الوقت، تكيف جسد إيفرون، وأصبح فكه أقل ضخامة. ومع ذلك، من المؤكد أن فكه لديه صورة ظلية مختلفة تمامًا عما كان عليه عندما توافد عليه المعجبون لأول مرة. (لقد مر جسده أيضًا بالتغيير، عندما تم ترشيح إيفرون لأداء دور تمثيلي).