صور جنبًا إلى جنب لمشاهير أكثر من 50 شخصًا اعترفوا باستخدام Ozempic وGLP-1

يبدو أن الجميع يجربون أدوية GLP-1 مثل Ozempic وWegovy لإنقاص الوزن. في الواقع، حوالي 12% فقط من جميع البالغين قد تناولوا GLP-1، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة KFF عام 2024. لكن هذه الأدوية هي بالتأكيد دواء شائع، خاصة بين الجيل X و Boomer A-listers. (للتسجيل، يستخدم جيل الألفية أجهزة GLP-1 بشكل كبير أيضًا).
قد يكون هذا منطقيًا، نظرًا لأنه كلما تقدمت في السن، أصبح من الصعب عليك فقدان الوزن. يقول الدكتور رافائيل دي كابو (عبر المعاهد الوطنية للصحة): إنه أمر صعب بشكل خاص خلال سنوات منتصف العمر. وكما يوضح الدكتور دي كابو، يميل الأشخاص في سن الخمسين تقريبًا إلى تباطؤ عملية التمثيل الغذائي ولكنهم لا يفقدون شهيتهم. النتيجة؟ تتراكم الجنيهات فجأة.
لكن أدوية GLP-1 قد تعادل ساحة اللعب لأكثر من 50 من المشاهير الذين يرغبون في الحصول على جسم رشيق أو الحفاظ عليه. يقوم GLP-1s بقمع استجابات الجوع الطبيعية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الوزن بسرعة وإظهار السجادة الحمراء المثيرة.
هل من الآمن أن يتناول كبار السن GLP-1s؟ توضح الدكتورة شيترا غانترا أنها تؤيد وصف GLP-1 للبالغين حتى سن 65 عامًا (عبر الأكاديمية الأمريكية لكليات الطب). بعد تلك النقطة، أصبحت حذرة: “أقوم بتقييم مدى ملاءمة الدواء بعناية وأراقب عن كثب عندما يكون (هؤلاء المرضى) يتناولون ناهض GLP-1.”
بحذر أم لا، فإن الكثير من أساطير السينما والتلفزيون والمسرح والموسيقى الذين وصلوا إلى سنواتهم الذهبية يصلون في نفس الوقت إلى GLP-1s. وهم يظهرون تحولات مثيرة للإعجاب.
كاثي بيتس
الآن، في السبعينيات من عمرها، تتمتع كاثي بيتس بتاريخ من لعب شخصيات قوية لا تُنسى. وهي تقوم بتوجيه الحزم الذي تظهره أمام الكاميرا إلى الطريقة التي تناقش بها استخدامها لـ GLP-1s في المقابلات.
على سبيل المثال، أوضحت بيتس أنها على الرغم من اعتمادها على GLP-1s لتخفيض آخر 20 رطلاً لها، إلا أنها سلكت طرقًا أكثر تقليدية لتخسر أكثر من 80 رطلاً بمفردها. وقال بيتس لمجلة بيبول: “يجب أن أقنع الناس بأن هذا كان عملاً شاقاً بالنسبة لي”.
ووبي غولدبرغ
قد تكون ووبي غولدبرغ في أواخر الستينيات من عمرها، لكنها ليست على وشك التوقف عن محاولة تحسين صحتها. بعد مغازلة 300 رطل (“لقد بلغت سنًا معينًا وكل شيء يسقط على الأرض”)، وجدت طريقها إلى Mounjaro، وهو عقار من نوع GLP-1 (عبر Instagram).
لكنها لن تعتذر عن اللجوء إلى الدواء. على العكس من ذلك، فهي تدعو الجميع إلى منح الأشخاص الذين يستخدمون GLP-1 بعض الراحة. “ربما يكون المفتاح هو التوقف عن الحكم على الجميع.”
بيلي جين كينغ
تدخل أيقونة التنس بيلي جين كينغ الثمانينيات من عمرها مع تحسين عادات الأكل (والصحة العقلية) جزئيًا بفضل مساعدة GLP-1s. أثناء تواجدها في البودكاست “Wiser Than Me” في عام 2024، أكدت كينغ أنها جربت بضع جرعات من Ozempic لمعالجة الشراهة عند تناول الطعام. وعلى وجه التحديد، كانت تأمل أن يؤدي ذلك إلى ترويض الأصوات في رأسها التي تطالبها بالإفراط في تناول الطعام.
ومع ذلك، لا تتوقع أن يقوم كينغ بكامل طاقته. إنها لا تريد استخدام Ozempic للحصول على النحافة بسرعة. لماذا؟ “أعتقد أن الأمر يبدو فظيعًا” ، اعترف النجم لمضيف البودكاست جوليا لويس دريفوس.
شارون أوزبورن
في أوائل عام 2026، أفادت مؤسسة KFF أن ما يصل إلى 60% من كبار السن الذين يتناولون GLP-1 قد يتوقفون عن استخدامها في غضون عام. على الرغم من أن التوقف قد يكون بسبب التكلفة، فمن المحتمل أيضًا أن يكون سببه آثار جانبية محتملة غير مرغوب فيها لـGLP-1s.
ناقشت شارون أوزبورن بصراحة بعض الطرق غير المواتية التي أثر بها استخدام GLP-1 عليها. على الرغم من أنهم ساعدوها في الحصول على جسم رشيق، إلا أنها أثارت مخاوف من عدم قدرتها على استعادة الوزن المطلوب. وقالت لصحيفة ديلي ميل: “أنا هزيل للغاية ولا أستطيع أن أضع أي وزن”. ومع ذلك، قالت السيدة البالغة من العمر 73 عامًا إنها غير نادمة على قرارها.
هارفي فيرستين
تخيل خسارة 120 رطلاً عندما يستمتع الأشخاص الآخرون في عمرك بحياة التقاعد. هذا ما حدث لمسرحية برودواي المفضلة هارفي فيرستين، وهو الآن في السبعينيات من عمره.
بعد أن زاد وزنه وخسارته طوال حياته، قرر أخيرًا خلعه إلى الأبد. لقد تحول إلى منتج شبيه بمنتج مونجارو الذي سمح له بممارسة سلوكيات أكل أكثر توازناً. قال فيرستين خلال مناقشة مع الصفحة السادسة: “لا أشعر أنني أتبع نظامًا غذائيًا”. “يمكنني الذهاب لتناول العشاء مع الأصدقاء دون أن أضطر إلى تناول كل قطعة خبز على المائدة.”
فانيسا ويليامز
بالنسبة للموسيقية وعارضة الأزياء فانيسا ويليامز، لم يكن انقطاع الطمث أمرًا لطيفًا على جسدها. وعلى الرغم من التزامها بنظام التمرين، إلا أنها توقفت عن رؤية أي تقدم. وذلك عندما اكتشفت Mounjaro، الذي وصفته بأنه “مغير قواعد اللعبة” عندما تحدثت مع Essence: “عندما بلغت الستين من عمري، قلت: ‘أريد أن أكون هنا لفترة طويلة، وأريد أن أبدو في أفضل حالاتي'”.
مما لا شك فيه أن استخدام GLP-1 بين النساء في مرحلة انقطاع الطمث آخذ في الارتفاع – وذلك لأسباب قائمة على الأدلة. وجدت دراسة أجريت عام 2026 في مجلة لانسيت لأمراض النساء والتوليد وصحة المرأة أن الجمع بين GLP-1s والعلاج الهرموني يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنسبة 35٪ في فقدان الوزن.
فات جو
فات جو لم يعد يرقى إلى مستوى اسمه بعد الآن. بعد الذهاب إلى Ozempic وإجراء تعديلات على نمط الحياة، انخفض وزن المشاهير بمقدار 200 رطل.
لقد دخلت عائلته بأكملها في هذا الفعل أيضًا. “نحن نحاول فقط أن نأكل كل شيء بأقل قدر ممكن من الكربوهيدرات” ، أوضح النجم الخمسين لـ US Weekly. ومع ذلك، فهو لم يغير الاسم أبدًا والذي يبدو الآن أكثر سخرية. لماذا لا تغامر وتتبنى شخصية جديدة؟ “زوجتي سوف تقتلني.”
توري تهجئة
تخلى عن مؤمن آخر بـMounjaro، Tori Spelling. بعد أن وجد أن Ozempic غير فعال، قام Spelling البالغ من العمر 50 عامًا بتجربة GLP-1 الآخر ونجح في فقدان الوزن.
في أثقل وزن لها، كان وزن Spelling 160 رطلاً، أي حوالي 40 رطلاً أكثر من هدفها. بمجرد أن وصلت إلى هدفها، كان عليها أن تتوقف عن الانضباط. واعترفت خلال إحدى حلقات البودكاست الخاصة بها قائلة: “لقد خرجت عن هذا الأمر لأنني وصلت إلى وزني المثالي وشعرت أنني لا أريد أن أصبح أنحف أكثر”.
تريسي مورغان
أحد المشاهير الآخرين المدافعين عن أدوية GLP-1 هو الرجل المضحك تريسي مورغان. كان مورغان في منتصف الخمسينيات من عمره واعتمد بشدة على Ozempic لخفض شهيته إلى النصف. “لقد كان Ozempic رائعًا بالنسبة لي وكنت سعيدًا باستخدامه” ، هذا ما قاله خلال E! مقابلة إخبارية أثناء اعترافه باستخدام GLP-1s.
بالطبع، قال مازحًا إنه “تناول طعامًا خارجًا” عن Ozempic واستعاد 40 رطلاً. ومع ذلك، يبدو أن هناك إجماعًا على أن الممثل الكوميدي كان يقدم أداءً فقط بدلاً من أن يكون صادقًا.