صور جنبًا إلى جنب لمشاهير أكثر من 50 شخصًا اعترفوا باستخدام Ozempic وGLP-1

يبدو أن الجميع يجربون أدوية GLP-1 مثل Ozempic وWegovy لإنقاص الوزن. في الواقع، حوالي 12% فقط من جميع البالغين قد تناولوا GLP-1، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة KFF عام 2024. لكن هذه الأدوية هي بالتأكيد دواء شائع، خاصة بين الجيل X و Boomer A-listers. (للتسجيل، يستخدم جيل الألفية أجهزة GLP-1 بشكل كبير أيضًا).

قد يكون هذا منطقيًا، نظرًا لأنه كلما تقدمت في السن، أصبح من الصعب عليك فقدان الوزن. يقول الدكتور رافائيل دي كابو (عبر المعاهد الوطنية للصحة): إنه أمر صعب بشكل خاص خلال سنوات منتصف العمر. وكما يوضح الدكتور دي كابو، يميل الأشخاص في سن الخمسين تقريبًا إلى تباطؤ عملية التمثيل الغذائي ولكنهم لا يفقدون شهيتهم. النتيجة؟ تتراكم الجنيهات فجأة.

لكن أدوية GLP-1 قد تعادل ساحة اللعب لأكثر من 50 من المشاهير الذين يرغبون في الحصول على جسم رشيق أو الحفاظ عليه. يقوم GLP-1s بقمع استجابات الجوع الطبيعية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الوزن بسرعة وإظهار السجادة الحمراء المثيرة.

هل من الآمن أن يتناول كبار السن GLP-1s؟ توضح الدكتورة شيترا غانترا أنها تؤيد وصف GLP-1 للبالغين حتى سن 65 عامًا (عبر الأكاديمية الأمريكية لكليات الطب). بعد تلك النقطة، أصبحت حذرة: “أقوم بتقييم مدى ملاءمة الدواء بعناية وأراقب عن كثب عندما يكون (هؤلاء المرضى) يتناولون ناهض GLP-1.”

بحذر أم لا، فإن الكثير من أساطير السينما والتلفزيون والمسرح والموسيقى الذين وصلوا إلى سنواتهم الذهبية يصلون في نفس الوقت إلى GLP-1s. وهم يظهرون تحولات مثيرة للإعجاب.