صور جنبًا إلى جنب لمشاهير الرجال الذين يعانون من الصلع بشكل طبيعي – لا توجد عمليات زراعة شعر هنا

يعد تساقط الشعر أكثر شيوعًا بكثير مما يدركه معظم الناس. وفقًا لمقالة نشرتها جامعة هارفارد عام 2024، يعاني حوالي 40% من الرجال والنساء من تساقط الشعر بشكل واضح. بالنسبة لبعض الرجال، يمكن أن تحدث هذه الحالة عن طريق شكل من أشكال هرمون التستوستيرون يسمى ديهدروتستوسترون. بسبب تأثير الهرمون على دورة نمو الشعر، قد يبدأ الشخص في الشعور بشعر أرق لأول مرة. مع مرور الوقت، قد تتوقف بعض أجزاء فروة الرأس عن نمو الشعر تمامًا. في أغلب الأحيان، هناك صلة وراثية للصلع الذكوري.
وعلى الرغم من شيوع الحالة وأسبابها، لا تزال هناك وصمة عار تحيط بها. وفقًا للمكتبة الوطنية للطب، وجدت إحدى الدراسات التي أجريت في التسعينيات أن الرجال الذين يعانون من درجات أكبر من تساقط الشعر كانوا يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقدمهم في السن، ويؤثر سلبًا على مظهرهم، ويجعلهم عرضة للإثارة. كما واجه هؤلاء الرجال أيضًا مشكلات أكبر في صورة الجسم مقارنة بالرجال الذين يعانون من تساقط شعر أقل. وفي الوقت نفسه، وجدت دراسة أجريت عام 2019 أن الرجال الذين يعانون من تساقط الشعر يعانون من درجات أكبر بكثير من القلق والاكتئاب مقارنة بالرجال ذوي الشعر الكامل.
وبطبيعة الحال، يمكن أن تكون هذه الآثار السلبية لتساقط الشعر أكثر وضوحًا لدى الشخصيات العامة، الذين يتعاملون باستمرار مع التدقيق العام الهائل كما هو. قام بعض المشاهير بتعويض تساقط الشعر عن طريق إجراء عمليات زراعة الشعر. وباعتباره أحد هذه الشخصيات الشهيرة، كلفته معركة جويل ماكهيل ضد تساقط الشعر آلاف الدولارات. الآن، لا يوجد أي خطأ على الإطلاق في إجراء عمليات زراعة الشعر إذا كان ذلك أمرًا يمكن أن يساعد الشخص على استعادة الثقة. ومع ذلك، فقد أظهر العديد من المشاهير الذكور الآخرين أن تقبل فقدان الشعر بشكل كامل يمكن أن يكون بنفس القدر من الفعالية لتعزيز الثقة.
بروس ويليس
لقد أوضح بروس ويليس ذات مرة أنه لن يشعر بالخجل من تساقط شعره، قائلاً: “أنا رجل وسأركل مؤخرة أي شخص يحاول أن يقول لي إنني لست رجلاً لأن شعري أصبح خفيفًا” (عبر RadarOnline). كما أكد نجم “Die Hard” أنه لم يرتدي باروكة شعر مستعار لإخفاء تساقط شعره.
خلال مقابلة عام 1999، أكد ويليس أنه لم يجرؤ أحد على إخباره بأنه يجب عليه إخفاء صلعه لأنهم كانوا يعلمون أنه لن يستجيب للاقتراح بشكل جيد. كما أعرب عن عدم اهتمامه الكامل بالحلول المتقدمة لتساقط الشعر.
ستانلي توتشي
في حديثه لمجلة تايم آوت في مارس 2010، كشف ستانلي توتشي أنه يعاني من “صلع كلاسيكي على النمط الذكوري”، والذي وصفه بأنه “ليس بالضرورة جذابًا للغاية”. وقد تفاقمت محنته مع هذه الحالة بسبب حقيقة أنها كانت عملية تدريجية ولم تكن شيئًا حدث بين عشية وضحاها.
وفقا لدراسة أجريت عام 1998 في المجلة الطبية البريطانية، فإن عملية فقدان الشعر تماما بسبب الصلع الذكوري تختلف من رجل لآخر ويمكن أن تستغرق ما بين خمس إلى 25 سنة. في المتوسط، يمكن أن يفقد الشخص حوالي 5٪ فقط من شعره سنويًا. عندما كان توتشي في الثلاثينيات من عمره، قرر أن يتقبل هذه الحالة بالكامل وأصبح أصلعًا.
بيلي جويل
وفقًا للمكتبة الوطنية للطب في الولايات المتحدة، فإن أكثر من 50% من الرجال في الخمسينيات من عمرهم عانوا من مستوى معين من تساقط الشعر. أحد هؤلاء الرجال هو بيلي جويل. خلال قاعة المدينة الحية في عام 2014، قال المغني الشهير أنه بدأ يفقد شعره في الخمسينيات من عمره.
في البداية، كان قلقًا بشأن مدى تأثير الصلع على حياته المهنية. ومع ذلك، فإن مخاوفه لم تدفعه أبدًا إلى ارتداء شعر مستعار لسبب مضحك، وإن كان صحيحًا، والذي شاركه قائلاً: “لقد رأيت الكثير من السجاد السيئ في حياتي؛ إذا كنت ستصبح أصلعًا، فاحتضنه” (عبر رولينج ستون).
جيسون ستاثام
كشفت دراسة أجريت عام 2012 في مجلة علم النفس الاجتماعي وعلوم الشخصية أن الرجال الصلع يُنظر إليهم على أنهم أكثر ثقة بنسبة 6٪، وأقوى بنسبة 13٪، وأكثر ذكورة بنسبة 10٪ مقارنة بالرجال ذوي الشعر الكثيف. ووجدت الدراسة أيضًا أن الرجال الذين يعانون من الصلع كانوا أكثر عرضة لتجربة تلك التصورات الإيجابية من الرجال ذوي الشعر الخفيف.
ومن خلال هذه المعلومات، لا نتعلم فقط لماذا تجد النساء الرجال الصلع جذابين وفقًا للعلم، ولكننا أيضًا نفهم جاذبية جيسون ستاثام بشكل أفضل. إن الإصابة بالصلع لم تجعل نجم “Fast and Furious” يبدو أكثر جاذبية فحسب، بل صنع العجائب أيضًا في مسيرته كنجم أفلام الحركة.
صامويل إل جاكسون
في حديثه إلى Shortlist في مايو 2016، كشف صامويل إل. جاكسون أنه اكتشف أول بقعة صلعاء له في سن العشرين. ومن غير المستغرب أن الممثل المحبوب قد اتخذ نهجًا إيجابيًا تجاه تساقط شعره وأعرب عن تقديره للكيفية التي جعلت بها حياته أقل صيانة وأبعدت عن التفكير الذي عادة ما يذهب إلى قصة شعر.
كما نقل جاكسون أيضًا لؤلؤة الحكمة لأولئك الذين يعانون من الصلع: “ابحث عن طريقة لاحتضان الصلع الذي يجعلك تشعر بالثقة والقوة”. أما بالنسبة لنجم “Pulp Fiction” نفسه، فقد قال لصحيفة The Times UK إنه “مرتاح جداً” لكونه أصلعاً.
بيلي زين
في أبريل 2021، شارك بيلي زين صورة قديمة لنفسه على إنستغرام وعلق عليها قائلاً: “شخصيتي الأكبر سنًا تريد شعري”. وعلى الرغم من رغباته، فإنه لم يقم بأي محاولات لإخفاء تساقط شعره في حياته الشخصية.
عادة ما يتم قياس الصلع الذكوري باستخدام مقياس هاملتون-نوروود، الذي يقسم العملية إلى سبع مراحل. استنادًا إلى تقديرات المقياس وصورة زين الملتقطة عام 1993 أعلاه، يبدو أنه كان لا يزال في المراحل الأولى من العملية عندما قرر تقبل فقدان الشعر بالكامل وحلق رأسه.
إد هاريس
في حديثه لمجلة الرجال في أبريل 2018، أكد إد هاريس أن كونه أصلعًا “شكل حياته المهنية”. ومع ذلك، في الأيام الأولى من حياته المهنية، لم ير هاريس البالغ من العمر 28 عامًا فوائد تساقط شعره وانتهى به الأمر بارتداء شعر مستعار غير جذاب لإجراء الاختبار. ولحسن الحظ، فإن تلك الأيام قد ولت وراءه بكثير.
بالنسبة للبعض، قد يكون اكتشافه أنه بدأ يعاني من تساقط الشعر في سنوات شبابه مفاجئًا. ومع ذلك، في محادثة مع ForHims، صرح طبيب الأمراض الجلدية المعتمد الدكتور نوكس بيسلي أن الحالة كانت “شائعة بشكل مدهش” للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا بسبب الوراثة، ونقص التغذية، وأمراض المناعة الذاتية، وتناول بعض الأدوية.
جاك نيكلسون
في حديثه إلى صحيفة الإندبندنت في فبراير 1993، ذكر جاك نيكلسون كيف وصفته بعض وسائل الإعلام بأنه “ممثل شاب أصلع ومجعد” في الثلاثينيات من عمره. ومع ذلك، وجد ممثل فيلم The Shining أنه من المثير للسخرية أن الأشخاص الذين أطلقوا عليه هذا اللقب كانوا يعانون أيضًا من الصلع.
بعد أن اعترف بأن تساقط شعره قد تباطأ في الثلاثينيات من عمره، قال نيكلسون: “أنا أحب شعري تمامًا. نعم، كل هذا حقيقي. ما تراه هو ما هو موجود”. على الرغم من أن شكل خط الشعر المميز لنيكلسون أصبح علامة مميزة له، إلا أنه حلقه بالكامل في عام 2007 في فيلم “The Bucket List”. بعد ذلك، اعتنق تساقط شعره الطبيعي.