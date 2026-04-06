صور جنبًا إلى جنب لمشاهير الرجال الذين يعانون من الصلع بشكل طبيعي – لا توجد عمليات زراعة شعر هنا

يعد تساقط الشعر أكثر شيوعًا بكثير مما يدركه معظم الناس. وفقًا لمقالة نشرتها جامعة هارفارد عام 2024، يعاني حوالي 40% من الرجال والنساء من تساقط الشعر بشكل واضح. بالنسبة لبعض الرجال، يمكن أن تحدث هذه الحالة عن طريق شكل من أشكال هرمون التستوستيرون يسمى ديهدروتستوسترون. بسبب تأثير الهرمون على دورة نمو الشعر، قد يبدأ الشخص في الشعور بشعر أرق لأول مرة. مع مرور الوقت، قد تتوقف بعض أجزاء فروة الرأس عن نمو الشعر تمامًا. في أغلب الأحيان، هناك صلة وراثية للصلع الذكوري.

وعلى الرغم من شيوع الحالة وأسبابها، لا تزال هناك وصمة عار تحيط بها. وفقًا للمكتبة الوطنية للطب، وجدت إحدى الدراسات التي أجريت في التسعينيات أن الرجال الذين يعانون من درجات أكبر من تساقط الشعر كانوا يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقدمهم في السن، ويؤثر سلبًا على مظهرهم، ويجعلهم عرضة للإثارة. كما واجه هؤلاء الرجال أيضًا مشكلات أكبر في صورة الجسم مقارنة بالرجال الذين يعانون من تساقط شعر أقل. وفي الوقت نفسه، وجدت دراسة أجريت عام 2019 أن الرجال الذين يعانون من تساقط الشعر يعانون من درجات أكبر بكثير من القلق والاكتئاب مقارنة بالرجال ذوي الشعر الكامل.

وبطبيعة الحال، يمكن أن تكون هذه الآثار السلبية لتساقط الشعر أكثر وضوحًا لدى الشخصيات العامة، الذين يتعاملون باستمرار مع التدقيق العام الهائل كما هو. قام بعض المشاهير بتعويض تساقط الشعر عن طريق إجراء عمليات زراعة الشعر. وباعتباره أحد هذه الشخصيات الشهيرة، كلفته معركة جويل ماكهيل ضد تساقط الشعر آلاف الدولارات. الآن، لا يوجد أي خطأ على الإطلاق في إجراء عمليات زراعة الشعر إذا كان ذلك أمرًا يمكن أن يساعد الشخص على استعادة الثقة. ومع ذلك، فقد أظهر العديد من المشاهير الذكور الآخرين أن تقبل فقدان الشعر بشكل كامل يمكن أن يكون بنفس القدر من الفعالية لتعزيز الثقة.