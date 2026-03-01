صور جنبًا إلى جنب لنجوم الألفية الذين اعترفوا باستخدام Ozempic وغيره من GLP-1s

آه، منتصف العمر. إنه وقت رائع لتحقيق خطواتك الشخصية والمهنية، ولكنه قد يكون أيضًا فترة لزيادة الوزن. وفقًا لأخصائية الغدد الصماء في Mayo Clinic، الدكتورة دانييلا هورتادو أندرادي، فإن هذه الظاهرة شائعة جدًا، خاصة عند النساء. ويمكنك أن تشكر كتلة العضلات المتضائلة، والتي تبدأ في التأثير على عملية التمثيل الغذائي.
إليك الأمر الحقيقي: لن تفقد الوزن بالضرورة من خلال تدريبات القوة فقط. يوضح الدكتور هورتادو أن مجرد الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية وتقليل تناول الطعام لا ينجح دائمًا في فقدان الوزن على المدى الطويل لأن الجسم مبرمج على إرسال إشارات الجوع باستمرار. ولهذا السبب يلجأ بعض الأفراد – بما في ذلك العديد من مشاهير جيل الألفية في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر – إلى استخدام GLP-1s مثل Ozempic.
على المستوى الأساسي، يقوم GLP-1s بقمع الشهية عن طريق إخفاء الأحاسيس الطبيعية “أطعمني”. في الوقت نفسه، يساعد GLP-1 في تنظيم نسبة السكر في الدم، وهو عنصر حاسم للأشخاص الذين ترتبط تحديات الوزن لديهم بمرض السكري (عبر Cleveland Clinic).
أي من جيل الألفية “من هو” في هوليوود قد سلك طريق GLP-1؟ قائمة الأسماء المألوفة ضخمة جدًا وتستمر في الطول مع ارتفاع شعبية GLP-1.
ايمي شومر
في السنوات القليلة الماضية، نحفت الممثلة الكوميدية إيمي شومر بشكل ملحوظ. ومع ذلك، فإن تجربتها الأولى باستخدام GLP-1s لم تسر بسلاسة.
حاولت النجمة استخدام Wegovy في البداية، لكنه جعلها تتقيأ وتفقد طاقتها. “كنت مثل طريح الفراش” ، اعترف شومر في عرض هوارد ستيرن (عبر اشخاص). بعد التحول إلى المنتج المنافس مونجارو، حققت نجاحًا أكبر.
لاحقًا، انتقلت إلى Ozempic، لكنها اعترفت في برنامج “Watch What Happens Live With Andy Cohen” في عام 2023، “كنت واحدًا من هؤلاء الأشخاص الذين شعروا بالمرض الشديد ولم يتمكنوا من اللعب مع ابني” بسبب الآثار الجانبية لـ Ozempic. خلال المقابلة، اتهمت أيضًا بعض المشاهير بـ “الكذب” بشأن استخدامهم لـGLP-1 وشجعتهم على “الاعتراف بالفعل”.
جولنيسا “جي جي” غارشيداغي
جلبت قناة Reality TV شهرة Golnesa “GG” Gharachedaghi، وهي بالتأكيد تبقي الأمر حقيقيًا عندما يتعلق الأمر بتناول Ozempic. في الواقع، أصبحت غارشداغي منفتحة جدًا بشأن استخدام GLP-1s لدرجة أنها أنشأت مقطع فيديو على Instagram في عام 2023 لتُظهر للمتابعين كيفية حقن الدواء. (ملاحظة جانبية: اعمل دائمًا مع مقدم الخدمة الخاص بك لمعرفة أفضل استراتيجيات توصيل الدواء.)
قدم المعجبون مديحًا متباينًا على هذا المنشور. ذكّرها أحدهم بلطف أن زيادة وزنها ربما كانت نتيجة لتقدمها في السن: “لأنك تبلغ من العمر 41 عامًا. هذا طبيعي”. وقال آخر: “لا أفهم كيف يبدو الهيكل العظمي جذابًا”. لكن الكثيرين قدروا صراحتها. عند الحديث عن ذلك، سلكت طريق إيمي شومر ووجهت اللوم إلى زملائها المشاهير الذين كانوا متكتمين بشأن استخدامهم لـGLP-1، قائلة: “نحن نعرف من أنت”.
كريسي تيجن
أصبحت عارضة الأزياء Chrissy Teigen من مستخدمي Ozempic بعد أن تعرضت للإجهاض ولم تتمكن من التخلص من الوزن الذي اكتسبته خلال الأشهر القليلة الأولى من الحمل. في البودكاست الخاص بها “الوعي الذاتي مع Chrissy Teigen”، وصفت جسدها بأنه “عالق”، ولهذا السبب استخدمت Ozempic.
ومن المفارقات أن تيجن شعر بعدم الارتياح للعيش دون الكثير من الشهية. ووصفت عاداتها الغذائية GLP-1 بأنها “تغذية قسرية” وقالت إن افتقارها إلى الرغبة في تناول الطعام أحبطها لأنها عرفت “منطقيًا أنك بحاجة إلى الطعام للحصول على الطاقة”. (وهذا أمر منطقي، نظرًا لأن Teigen ادعت أنها لا تحب الأنظمة الغذائية).
جون جوسلين
عانى والد برنامج تلفزيون الواقع جون جوسلين من وزنه حتى بدأ بتناول دواء GLP-1 العام. قال جوسلين للصفحة السادسة أنه بعد خسارة أكثر من 30 رطلاً، “أشعر بالدهشة!” ومع ذلك، فقد اعترف بأنه كان يتمنى لو تحول إلى GLP-1s عاجلاً.
ومع ذلك، فهو لا يعتمد فقط على GLP-1s للقيام بكل العمل نيابةً عنه. وكما أوضح، فإن GLP-1 “ساعدني في السيطرة على شهيتي من خلال تناول كميات أقل من الطعام. ولقد تمكنت من إعادة تركيز نظامي الغذائي بهذه الطريقة.”
أماندا بينز
لم تكن الحياة سهلة دائمًا بالنسبة للممثلة الطفلة السابقة أماندا بينز. خلال حياتها، تعاملت مع قضايا الإدمان والصحة العقلية. ومع ذلك، فقد رأت بصيصًا من الإيجابية في شكل جسدها من خلال استخدام GLP-1s.
انتقل بينز إلى Instagram ليتحدث عن خسارة 28 رطلاً بمساعدة Ozempic (عبر الصفحة السادسة). وعلى الرغم من أنها قالت إنها لا تزال “تبدو كبيرة”، إلا أنها كانت متفائلة بشأن كونها تسير على الطريق الصحيح لتقليص حجمها.
سيرينا ويليامز
يمكن للرياضيين المحترفين أن يواجهوا مشاكل في الوزن أيضًا. لنأخذ على سبيل المثال أسطورة التنس سيرينا ويليامز، التي أدى انغماسها في الأمومة إلى زيادة الوزن الذي لا يتزحزح. (ومن المحتمل أن مضاعفات الحمل التي تعاني منها ويليامز قد زادت من مستويات التوتر لديها، مما قد يؤدي إلى تفاقم زيادة الوزن).
في مقابلة مع TODAY، قالت ويليامز إن تكثيف نشاطها والتحول إلى نباتية لم ينجح. وقالت: “لم أتمكن من رفع وزني إلى حيث أحتاج أن أكون في مكان صحي – وصدقوني، أنا لا أتبع الطرق المختصرة”. لكن فقدان وزنها البالغ 31 رطلاً جعلها تشعر بأنها “طبيعية” مرة أخرى.
ميغان ترينور
استخدمت الموسيقي ميغان ترينور إنستغرام لتشيد بـGLP-1 لمساعدتها في تغيير صورتها الظلية. وكتبت في منشور: “لقد استخدمت العلم والدعم (تحية لمونجارو!) لمساعدتي بعد حملي الثاني”. وكان معظم المتابعين داعمين لها، لكن البعض تساءل عن سبب شعورها بالحاجة إلى فقدان الكثير من الوزن.
من الواضح أن ترينور تستفيد من كل وسيلة يمكنها الوصول إليها من أجل “اختراق” جسدها وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وفقًا لمقابلة أجرتها ET على Instagram. كما ورد أنها قالت: “(أ) أي شيء سيساعدني على التقدم في العمر إلى الوراء، أنا مهتم به” (عبر الصفحة السادسة).