صور جنبًا إلى جنب لنجوم الألفية الذين اعترفوا باستخدام Ozempic وغيره من GLP-1s

آه، منتصف العمر. إنه وقت رائع لتحقيق خطواتك الشخصية والمهنية، ولكنه قد يكون أيضًا فترة لزيادة الوزن. وفقًا لأخصائية الغدد الصماء في Mayo Clinic، الدكتورة دانييلا هورتادو أندرادي، فإن هذه الظاهرة شائعة جدًا، خاصة عند النساء. ويمكنك أن تشكر كتلة العضلات المتضائلة، والتي تبدأ في التأثير على عملية التمثيل الغذائي.

إليك الأمر الحقيقي: لن تفقد الوزن بالضرورة من خلال تدريبات القوة فقط. يوضح الدكتور هورتادو أن مجرد الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية وتقليل تناول الطعام لا ينجح دائمًا في فقدان الوزن على المدى الطويل لأن الجسم مبرمج على إرسال إشارات الجوع باستمرار. ولهذا السبب يلجأ بعض الأفراد – بما في ذلك العديد من مشاهير جيل الألفية في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر – إلى استخدام GLP-1s مثل Ozempic.

على المستوى الأساسي، يقوم GLP-1s بقمع الشهية عن طريق إخفاء الأحاسيس الطبيعية “أطعمني”. في الوقت نفسه، يساعد GLP-1 في تنظيم نسبة السكر في الدم، وهو عنصر حاسم للأشخاص الذين ترتبط تحديات الوزن لديهم بمرض السكري (عبر Cleveland Clinic).

أي من جيل الألفية “من هو” في هوليوود قد سلك طريق GLP-1؟ قائمة الأسماء المألوفة ضخمة جدًا وتستمر في الطول مع ارتفاع شعبية GLP-1.