صور جونا هيل من عام 2007 إلى الآن تضع الأسئلة حول صحته في سياقها الصحيح

ربما تتذكرون جوناه هيل من أولى أغانيه الناجحة، بما في ذلك الفيلم الكوميدي “Superbad” عام 2007. في ذلك الوقت، كان هيل جديدًا على مرحلة البلوغ ولم يكن يتناول وجبات صحية للغاية؛ لقد أخبر كيد كراديك ذات مرة أنه خلال هذه الفترة من حياته، كان “يعيش كرجل أخوية”.
ونتيجة لذلك، بدأ هيل مسيرته المهنية كشخص معروف بأنه خارج الشكل. في حين أن وزنه الزائد لم يضر بنجاحه – حيث تقدر ثروته الصافية بـ 80 مليون دولار – إلا أنه أضر نفسيته بالتأكيد. وبعد سنوات، لاحظ أن كل الاهتمام الذي أشار إلى مدى ثقله لم يساعد في تعزيز احترامه لذاته.
كان ذلك حينها. خلال العقدين الماضيين منذ أن اكتسب الشهرة، عمل بشكل منهجي على تنعيم جسده وتحسين علاقته بالطعام. ومن المؤكد أنه قام بتحويل نفسه جسديًا على مر السنين، وحصل على مكان في قائمة بعض التحولات الأكثر دراماتيكية لدى المشاهير في فقدان الوزن.
وبالنظر إلى صور النجم من عام 2007 إلى الآن، فمن الواضح أن وزن هيل قد تقلّب مع مرور الوقت. وأثار ظهوره الأخير بعض الأسئلة المهمة حول وضعه الصحي الحالي.
سُمي “مسمار” بعد تخسيسه في عام 2011
بحلول عام 2011، كان هيل في طريقه للسيطرة على طعامه. لقد فقد حوالي 40 رطلاً بعد تحسين نظامه الغذائي بمساعدة متخصصة.
كما لاحظت إلين دي جينيريس عندما كان هيل ضيفًا في برنامج “The Ellen DeGeneres Show”، فقد تم تسميته على “مقياس مسمار” Cosmo في ذلك العام. ولكن بغض النظر عن المزاح، فإن أول تغيير كبير في وزن هيل لم يكن بدون جانب من الاستبطان.
خلال ظهوره عام 2011 في برنامج “Kidd Kradick in the Morning”، أوضح هيل أن الذهاب إلى اختصاصي التغذية سمح له بالبدء في “الجري الجسدي بدلاً من الجري العاطفي”. وأضاف أنه كان يقوم بـ 100 تمرين ضغط يوميًا.
استعادة (وخسارة) الوزن في 2013-2016
عندما تم عرض فيلم The Wolf of Wall Street لأول مرة في عام 2013، بدا أن وزن هيل قد اكتسب المزيد من الوزن مرة أخرى. وفقًا لمصدر لم يذكر اسمه، كان ذلك نتيجة الشراهة عند تناول الطعام (عبر الصفحة السادسة).
في برنامج The Tonight Show عام 2016، اعترف هيل بأنه زاد وزنه مقابل فيلم War Dogs. (يبدو أن هذه الممارسة شائعة، حيث قام العديد من الممثلين بتحويل أجسادهم للحصول على دور). ومع ذلك، أخبر المضيف جيمي فالون أنه كان يعمل مع اختصاصي تغذية كان يساعده في مراقبة طعامه من خلال مذكرات الطعام. (حقيقة ممتعة: أرسل هيل عن طريق الخطأ إحدى مذكراته اليومية عبر البريد الإلكتروني إلى الفنان دريك بدلاً من طبيبه).
ركوب الأمواج كوسيلة للحصول على جسم رشيق في عام 2021
شهدت السنوات القليلة التالية عودة هيل إلى لياقته. نشرت صحيفة ديلي ميل صورًا صريحة له وهو يركب الأمواج على لوح ركوب الأمواج، بالإضافة إلى تغيير ملابسه علنًا بعد ذلك، في عام 2021. (كملاحظة جانبية، يمكن للشخص الذي يبلغ وزنه 154 رطلاً أن يحرق حوالي 250 إلى 450 سعرة حرارية أثناء ركوب الأمواج على المياه المفتوحة لمدة ساعة، كما يقول WaveCamps).
على الرغم من أن الصور لم تكن جذابة تمامًا، إلا أن هيل انتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتخلص منها، قائلاً: “عمري 37 عامًا وأخيرًا أحب نفسي وأقبلها” (عبر الطفل الواعي). وشجع الأفراد الآخرين الذين شعروا بالحرج من أجسادهم على ممارسة حب الذات أيضًا.
كشف فيلم وثائقي لعام 2022 عن تفاصيل حول صراعات هيل مع الوزن
أطلق “جونا هيل” فيلم “Stutz” على Netflix في عام 2022، وهو فيلم شخصي للغاية تطرق إلى وزنه ورحلة العلاج الشاملة. في الفيلم، اعترف هيل بأنه لا يزال يتصارع مع الشعور بأنه لا يزال “صبيًا يبلغ من العمر 14 عامًا يعاني من زيادة الوزن للغاية ويعاني من حب الشباب ويشعر بأنه غير مرغوب فيه على الإطلاق من قبل العالم”.
في الفيلم الوثائقي، أوضح هيل أيضًا كيف بدأت علاقته المعقدة مع الطعام: “عندما كنت طفلاً، كانت التمارين والنظام الغذائي يتم تأطيرهما بالنسبة لي على شكل: “هناك شيء خاطئ في مظهرك”. وأشار إلى أنه كان يود أن تكون المناقشة حول الحصول على صحة جيدة أكثر إيجابية.
بالنسبة الى هوليوود ريبورتر، في حوالي عام 2022 ، اعترف هيل أيضًا بأنه توقف عن المقابلات لأنها جعلته قلقًا للغاية.
يونان “لا يمكن التعرف عليه” في عام 2026
في عام 2025، أثار ظهور هيل انتباه الجمهور. لقد فقد الممثل والمخرج وزنًا كبيرًا مرة أخرى، متباهيًا بصورة ظلية نحيفة للغاية. قام أحد مستخدمي X بتغريد صورة لهيل مع تسمية توضيحية تقول: “ماذا حدث لجونا هيل؟”
وبحلول الوقت الذي أطلق فيه هيل فيلم “Outcome” على Apple TV في عام 2026، بدا أن مظهره يمثل مادة للأخبار مثل الفيلم نفسه. حتى أن صحيفة USA Today وصفته بأنه “لا يمكن التعرف عليه” في موقع تصوير فيلمه التالي “Cut Off”.
بدأ المراسلون والمعجبون عبر الإنترنت يتساءلون عما إذا كان هيل موجودًا في Ozempic. حتى الآن، لم يؤكد هيل استخدام GLP-1s لإنقاص الوزن. ومع ذلك، يبدو أن لديه بعض السمات المميزة “للوجه الأوزمي”.