صور جونا هيل من عام 2007 إلى الآن تضع الأسئلة حول صحته في سياقها الصحيح

ربما تتذكرون جوناه هيل من أولى أغانيه الناجحة، بما في ذلك الفيلم الكوميدي “Superbad” عام 2007. في ذلك الوقت، كان هيل جديدًا على مرحلة البلوغ ولم يكن يتناول وجبات صحية للغاية؛ لقد أخبر كيد كراديك ذات مرة أنه خلال هذه الفترة من حياته، كان “يعيش كرجل أخوية”.

ونتيجة لذلك، بدأ هيل مسيرته المهنية كشخص معروف بأنه خارج الشكل. في حين أن وزنه الزائد لم يضر بنجاحه – حيث تقدر ثروته الصافية بـ 80 مليون دولار – إلا أنه أضر نفسيته بالتأكيد. وبعد سنوات، لاحظ أن كل الاهتمام الذي أشار إلى مدى ثقله لم يساعد في تعزيز احترامه لذاته.

كان ذلك حينها. خلال العقدين الماضيين منذ أن اكتسب الشهرة، عمل بشكل منهجي على تنعيم جسده وتحسين علاقته بالطعام. ومن المؤكد أنه قام بتحويل نفسه جسديًا على مر السنين، وحصل على مكان في قائمة بعض التحولات الأكثر دراماتيكية لدى المشاهير في فقدان الوزن.

وبالنظر إلى صور النجم من عام 2007 إلى الآن، فمن الواضح أن وزن هيل قد تقلّب مع مرور الوقت. وأثار ظهوره الأخير بعض الأسئلة المهمة حول وضعه الصحي الحالي.