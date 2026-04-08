في نهاية عام 2026، أشار المشجعون إلى أن مقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية رايان سيكريست كان يبدو أنحف بشكل ملحوظ – وليس بطريقة جيدة. علق أحد مستخدمي Instagram على مقطع من برنامج Seacrest الذي يستضيف “On Air with Ryan”: “لا يرى أي شخص آخر مقدار الوزن الذي فقده في وجهه. لم يكن بحاجة إلى اتباع نظام غذائي لذلك آمل ألا يكون مرضًا”. وفي الوقت نفسه، كتب آخر: “حان وقت تناول طعام رايان، فأنت تبدو أكبر سنًا وليس أصغر سنًا مع فقدان الوزن”.

للأسف، كما يتضح من الصور المختلفة للمذيع التلفزيوني والإذاعي الشهير من عام 2002، فإن التحول لا يمكن إنكاره، وقد أثار قلق الكثيرين بشأن صحته. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن سيكريست نفسه يبدو غير منزعج من إطاره المتقلص أو الخطاب المحيط به. قال: “أشعر أنني بحالة جيدة لأنني لا أصدق أنني سأبلغ الخمسين من عمري” الترفيه الليلة في عام 2024 (عبر تجد). “أنا أفعل كل ما بوسعي لأجعل نفسي أشعر أنني لست في الخمسين من عمري.”