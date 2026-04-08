صور ريان سيكريست من عام 2002 إلى الآن تضع المخاوف بشأن صحته في السياق

في نهاية عام 2026، أشار المشجعون إلى أن مقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية رايان سيكريست كان يبدو أنحف بشكل ملحوظ – وليس بطريقة جيدة. علق أحد مستخدمي Instagram على مقطع من برنامج Seacrest الذي يستضيف “On Air with Ryan”: “لا يرى أي شخص آخر مقدار الوزن الذي فقده في وجهه. لم يكن بحاجة إلى اتباع نظام غذائي لذلك آمل ألا يكون مرضًا”. وفي الوقت نفسه، كتب آخر: “حان وقت تناول طعام رايان، فأنت تبدو أكبر سنًا وليس أصغر سنًا مع فقدان الوزن”.
للأسف، كما يتضح من الصور المختلفة للمذيع التلفزيوني والإذاعي الشهير من عام 2002، فإن التحول لا يمكن إنكاره، وقد أثار قلق الكثيرين بشأن صحته. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن سيكريست نفسه يبدو غير منزعج من إطاره المتقلص أو الخطاب المحيط به. قال: “أشعر أنني بحالة جيدة لأنني لا أصدق أنني سأبلغ الخمسين من عمري” الترفيه الليلة في عام 2024 (عبر تجد). “أنا أفعل كل ما بوسعي لأجعل نفسي أشعر أنني لست في الخمسين من عمري.”
وصل رايان سيكريست إلى هوليوود وهو يبدو شابًا ومنتعش الوجه
ظهر رايان سيكريست لأول مرة على الساحة الهوليوودية في التسعينيات، حيث كان يبدو ذو عيون مشرقة وذيل كثيف. كما تتذكرون، بدأ منسق الأغاني والتلفزيون الطموح في الراديو بدايته على قناة ESPN، حيث استضاف برنامج “Radical Outdoor Challenge” (لكل Us Weekly). ولكن بحلول عام 2002، كان قد ارتقى في سلم المناصب بسرعة، حيث حصل على دور المضيف في مسلسل تلفزيوني واقعي جديد ناشئ يسمى “أمريكان أيدول”.
وفقًا لسيكريست، فإن حصوله على برنامج “أمريكان أيدول” كان هو ما ساعده حقًا على تحقيق كل نجاحاته اللاحقة. وقال لمجلة GQ في أكتوبر 2015 عن إجازته الكبيرة: “ما فعلته لي على المستوى الفردي، كان حافزًا لي لفعل المزيد”. “لقد رأيت ذلك كفرصة لتوسيع أعمالي لأنه أصبح لدي الآن إمكانية الوصول إلى الاجتماع الذي لم أتمكن من حضوره قبل نجاح هذا العرض.
حثه معجبو رايان سيكريست في عام 2018 على “أخذ قسط من الراحة”
لا راحة للمتعبين؟ بحلول عام 2018، بدا أن رايان سيكريست كان يشعر ببعض التآكل من أسلوب حياته سريع الخطى باعتباره “الرجل الأكثر ازدحامًا في هوليوود”. مثال على ذلك: صورة على إنستغرام لنفسه وهو مستلقي على أرضية صالة الألعاب الرياضية مع كلبه، جورجيا، بعد تمرين مكثف للغاية. “هل أنت متعب كثيرًا يا عم ري راي؟” سأل أحد مستخدمي Instagram في قسم التعليقات. وفي الوقت نفسه، كتب آخر: “لقد حان الوقت لتأخذ قسطًا من الراحة!!!! #العامل_الأكثر_جدًا على الإطلاق.”
بدا ريان سيكريست منهكا بينما كان يروج لفوائد تناول الخضار الخضراء
في مايو 2024، لجأ ريان سيكريست، ذو المظهر المنهك، إلى حسابه على إنستغرام لتشجيع متابعيه على تناول المزيد من الخضار الخضراء. ومع ذلك، للأسف، فإن الشيء الوحيد الذي يمكن للمستخدمين التركيز عليه هو مدى التعب والمرض الذي بدا عليه مقدم البرامج التلفزيوني الشهير وهو يعرض مقلاته المليئة بالخضار الخضراء في الصورة. “هل أنت لست بخير ريان؟” سأل أحد المستخدمين. وفي الوقت نفسه، كتب آخر جزئيًا: “تبدو متعبًا للغاية، من فضلك احصل على الراحة الآن بعد انتهاء برنامج American Idol”.
أظهر تحديث حياة Ryan Seacrest في يوليو 2024 أنه يبدو هزيلًا
في يوليو 2024، نشر رايان سلسلة من الصور على إنستغرام مع تسمية توضيحية تقول “مؤخرًا”، حيث بدا أنحف بشكل ملحوظ، وربما حتى “وجه أوزيمبي” في طور التكوين. كما يمكن للمرء أن يتخيل، لم يضيع المشاهدون ذوو النظرات الحادة أي وقت في الاندفاع إلى قسم التعليقات والتحدث عن إطاره الذي يبدو أنه يتقلص. “يبدو لي ضعيفًا، أتمنى أن يكون بخير!” علق أحد المستخدمين. وفي الوقت نفسه، كتب آخر: “أحتاج إلى العثور على الـ15 رطلاً التي فقدتها”.
أثار ظهور رايان سيكريست صباح الخير يا أمريكا اتهامات أوزيمبية
في الأيام التي سبقت “حفلة Rockin ‘Eve لرأس السنة الجديدة لـ Dick Clark مع Ryan Seacrest،” أثار ظهور ريان المتقدم في السن جميع أنواع التكهنات والشائعات. أثناء ظهور Seacrest في برنامج “Good Morning America” على قناة ABC للترويج للعرض الخاص، توافد العديد من المعجبين إلى قسم التعليقات لمشاركة آرائهم غير المرغوب فيها حول رفاهية Seacrest (عبر YouTube). “ماذا حدث لRS؟” سأل أحد مستخدمي YouTube. وفي الوقت نفسه، كتب آخر: “لماذا هو نحيف جدًا؟ يبدو هزيلًا”. حتى أن أحدهم ذهب إلى حد اتهام Seacrest بالانتماء إلى نادي المشاهير الذين يتعاملون مع ما يسمى بالوجه Ozempic. وقال المستخدم ساخرًا: “إنه بحاجة إلى النزول من Ozempic. إنه يشبه هيكل عظمي للبوتوكس”.