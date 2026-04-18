صور قبل وبعد للنجمات اللاتي تخلين عن الكحول

ليس سرا أن المزيد والمزيد من الناس يتخلون عن الشراب بعد أن علموا أن شرب الكحول يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسبعة أنواع مختلفة من السرطان. وقالت الدكتورة إليزابيث بلاتز، عالمة أوبئة السرطان في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة، في مقال للمؤسسة: “إن الكمية الأكثر أمانًا من الكحول هي عدم وجود شيء”.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه من بين تلك القائمة المتزايدة باستمرار هناك العديد من المشاهير الإناث اللاتي يمتنعن عن تناول الكحول مع وضع صحتهن وعافيته في مقدمة أولوياتهن. “كان من المعتاد أن تكون مدمنًا على الكحول لتأخذ قسطًا من الراحة أو لتصبح رزينًا، كما تعلم، لكن الأمر ليس كذلك اليوم وأنا أحب رؤية هذا الجيل الشاب بأكمله يحب القيام بذلك بشكل مختلف وتجربة أشياء مختلفة وتعلم كيفية التواصل مع بعضهم البعض دون استخدام المخدرات،” قالت أخصائية الإدمان كريستينا واندزيلاك جيورجي لبرنامج “صباح الخير يا أمريكا” حول الاتجاه المتزايد نحو الرصانة (عبر موقع يوتيوب).
قامت آن هاثاواي باستبدال الخمر بصباح أفضل مع ابنها
في عام 2019، كشفت آن هاثاواي أثناء ظهورها في برنامج “The Ellen Show” أنها توقفت عن الشرب في أكتوبر 2018 لمجرد أنها لم تستمتع بتربية ابنها في الصباح وهو في حالة سكر (عبر يوتيوب). منذ ذلك الحين، اعترفت هاثاواي بأنها لم تشعر بالتحسن أبدًا منذ أن أصبحت رصينة. وفي معرض حديثها عن السبب الحقيقي لتوقفها عن الشرب، قالت لمجلة فانيتي فير في مارس 2024: “تجربتي الشخصية معها هي أن كل شيء أفضل. بالنسبة لي، كان الأمر بمثابة التخبط في الوقود. وأنا لا أحب التخبط”.
توقفت كيلي ريبا عن الشرب بعد شهر من الرصين مع الأصدقاء
في يناير 2020، كشفت مقدمة البرامج الحوارية الشهيرة كيلي ريبا خلال حلقة من برنامج “Live with Kelly and Ryan” (عبر People) أنها لم تعد تشرب الكحول. تقول القصة أنه بعد المشاركة في شهر من الرصانة مع الأصدقاء، لم تنظر إلى الوراء أبدًا. وقالت في وقت لاحق للناس عن القرار: “لم أشعر حقًا بالحاجة أو الرغبة في العودة إليها”.
ومع ذلك، بعد سنوات، خلال محادثة على الهواء مع صديقها القديم آندي كوهين، اعترفت بوجود عيب واحد لم تكن تتوقعه. “لقد اكتسبت 12 رطلاً (وقلت):” لا أفهم فقدان الوزن السحري الذي يطبقه الناس “، قالت (عبر موقع يوتيوب). “أعتقد أنني بدأت للتو في تناول السكريات.”
استبدلت جيزيل بوندشين الكحول بالتنفس والجري
تعد عارضة الأزياء البرازيلية جيزيل بوندشين مثالًا عمليًا للعافية – لذلك ربما لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أنها توقفت عن شرب الكحول في عام 2020. وقد كشفت خلال ظهورها على “The Rich Roll Podcast” في مارس 2024 (عبر YouTube): “كان عليّ استبدال العادات التي كانت تقتلني”. أشارت بوندشين أيضًا إلى أنها استبدلت كل تلك العادات السيئة بتمارين التنفس والجري. وقالت لمجلة People في سبتمبر 2023: “الآن أنا حادة جدًا وحاضرة وألاحظ أشياء لم ألاحظها من قبل. أنا أنام بشكل أفضل بكثير”.
تتمتع مايلي سايروس بقدرتها على تقديم “100 بالمائة، 100 بالمائة من الوقت”
كانت المغنية وكاتبة الأغاني والممثلة مايلي سايروس رصينة بفخر منذ عام 2020. وقالت للمضيف زين لوي خلال ظهورها في برنامجه على راديو Apple Music Radio (عبر YouTube): “كنت أريد فقط أن أستيقظ بنسبة 100 بالمائة، 100 بالمائة من الوقت”. في سبتمبر 2025، أخبرت سايروس باميلا أندرسون خلال مقابلة مع CR Fashion Book أن البستنة أصبحت منفذًا رائعًا وسط رحلة الرصانة التي استمرت لسنوات. وقالت: “لقد كان هذا هو الدواء الذي أبقاني على نمط حياتي الرصين”.
توقفت بيلا حديد عن الشرب واكتسبت راحة البال وخط المشروبات
كانت بيلا حديد صريحة وصادقة بشأن قرارها بالإقلاع عن الشرب في عام 2022 وأسبابها الشخصية لذلك. قالت لـ InStyle (عبر صحة المرأة): “لا أشعر بالحاجة لأنني أعرف كيف سيؤثر ذلك عليّ في الثالثة صباحًا عندما أستيقظ بقلق رهيب أفكر في ذلك الشيء الوحيد الذي قلته قبل خمس سنوات عندما تخرجت من المدرسة الثانوية”. في هذه الأيام، عندما تريد حديد شيئًا ما ليبلل صافرتها، فإنها تلجأ إلى خطها الخاص من المشروبات غير الكحولية، Kin Euphorics. “مع كين والكثير من حب الذات، لم أتناول الكحول لمدة 10 أشهر تقريبًا!” أعلنت على Instagram في يوليو 2023.
تخلت كيت ميدلتون عن الكحول بعد تشخيص إصابتها بالسرطان
في مارس 2026، كشفت كيت ميدلتون أنها توقفت عن الشرب. وأوضحت في 12 مارس 2026 (عبر موقع يوتيوب) خلال ظهور ملكي قامت بجولة في Bermondsey Beer Mile في لندن: “منذ تشخيص إصابتي، لم أتناول الكثير من الكحول. إنه شيء يجب أن أكون أكثر وعيًا به الآن”.
وكما تذكرون، في مارس 2024، كشفت كيت أنه تم تشخيص إصابتها بالسرطان وأنها تخضع للعلاج الكيميائي الوقائي. منذ ذلك الحين، بدأت تتأقلم ببطء ولكن بثبات مع واجباتها الملكية في نظر الجمهور بينما تعتني أيضًا بصحتها، والتي تتضمن أيضًا التخلص من الكحول من نظامها الغذائي. هتافات لذلك!
عادت Chrissy Teigen بسعادة إلى العربة
من المعروف أن Chrissy Teigen قد تخلت عن الكحول ليس مرة واحدة بل مرتين. تخلت Teigen عن الكحول لأول مرة في عام 2021 وأكملت عامًا كاملاً من الرصانة قبل أن تسمح لنفسها ببطء بالشرب مرة أخرى. اعترفت بصراحة على إنستغرام في مايو 2025 عن معركتها مع الرصانة: “أنا متأكدة بنسبة مائة بالمائة أنني لا أستطيع أن أكون طبيعية وأتناول كوكتيلًا مع زوجي في إجازة دون أن يتحول إلى 8 وأشعر وكأنني سخيف”. ثم، في شهر يناير، كشفت تيجن أنها قررت مرة واحدة وإلى الأبد أن الكحول لا يخدمها. وأعلنت في منشور صريح: “لقد عدت 52 يومًا دون أي رغبة في العودة إلى الوراء”.