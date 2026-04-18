صور قبل وبعد للنجمات اللاتي تخلين عن الكحول

ليس سرا أن المزيد والمزيد من الناس يتخلون عن الشراب بعد أن علموا أن شرب الكحول يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسبعة أنواع مختلفة من السرطان. وقالت الدكتورة إليزابيث بلاتز، عالمة أوبئة السرطان في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة، في مقال للمؤسسة: “إن الكمية الأكثر أمانًا من الكحول هي عدم وجود شيء”.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه من بين تلك القائمة المتزايدة باستمرار هناك العديد من المشاهير الإناث اللاتي يمتنعن عن تناول الكحول مع وضع صحتهن وعافيته في مقدمة أولوياتهن. “كان من المعتاد أن تكون مدمنًا على الكحول لتأخذ قسطًا من الراحة أو لتصبح رزينًا، كما تعلم، لكن الأمر ليس كذلك اليوم وأنا أحب رؤية هذا الجيل الشاب بأكمله يحب القيام بذلك بشكل مختلف وتجربة أشياء مختلفة وتعلم كيفية التواصل مع بعضهم البعض دون استخدام المخدرات،” قالت أخصائية الإدمان كريستينا واندزيلاك جيورجي لبرنامج “صباح الخير يا أمريكا” حول الاتجاه المتزايد نحو الرصانة (عبر موقع يوتيوب).