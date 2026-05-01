صور قبل وبعد للنجوم الذكور الذين توقفوا عن التدخين

يعد تدخين السجائر السبب الأول الذي يمكن الوقاية منه للوفاة والمرض والعجز في الولايات المتحدة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض. فهو ليس السبب وراء وفاة 480 ألف شخص في أمريكا سنويا فحسب، بل إنه أيضا السبب وراء الأمراض التي يواجهها ما لا يقل عن 16 مليون أمريكي.
يعرف معظم الناس أن تدخين السجائر يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض الرئة الخطيرة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) والسرطان. ومع ذلك، يؤثر التدخين على كل أعضاء الجسم تقريبًا. ونتيجة لذلك، يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب وتأثيرات على الصحة الإنجابية.
وفي المقابل، فإن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحقق فوائد فورية. وكما لاحظت جمعية السرطان الأمريكية، يستغرق الأمر بضع دقائق فقط حتى ينخفض معدل ضربات القلب بعد التوقف عن التدخين؛ وبعد 24 ساعة من آخر تدخين، تعود مستويات أول أكسيد الكربون في الدم إلى مستوياتها الطبيعية. وفي غضون عام أو أقل، يتوقف السعال وضيق التنفس الناتج عن التدخين. ومع مرور السنين، يقل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وسرطانات الحلق والرئة وعنق الرحم والمثانة والمريء والكلى بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك، قد يتغير مظهر الشخص بعد الإقلاع عن التدخين. حتى الأشخاص الذين دخنوا لبعض الوقت وقرروا الإقلاع عن التدخين يمكنهم تجربة هذه الفوائد المحتملة وتقليل الأضرار التي تلحق بأجسامهم.
ومع ذلك، فإن الإقلاع عن التدخين هو رحلة شخصية عميقة يمكن أن يكون لها صعودا وهبوطا، على أقل تقدير. على مر السنين، تحدث العديد من المشاهير الذكور عن المكان الذي بدأوا فيه والتحديات التي واجهوها قبل أن يستقيلوا بنجاح للمساعدة في جعل رحلات الآخرين أسهل قليلاً.
باراك أوباما
في فبراير 2011، شاركت ميشيل أوباما بكل فخر أن باراك أوباما قد أمضى ما يقرب من عام دون تدخين. وأوضحت السيدة الأولى آنذاك أن زوجها أراد أن يتمكن من النظر في عيون ابنتيهما ماليا وساشا أوباما وإخبارهما أنه لا يدخن.
في هذه الأثناء، أكد أوباما في كتابه “أرض الميعاد” لعام 2020، أنه كان يعتمد على السجائر للحد من ضغوط وظيفته. ومع ذلك، فقد قرر في النهاية التوقف عن عادته بعد أن لاحظ أن ابنته الكبرى بدت مستاءة عندما اكتشفت الرائحة وأدركت أنه كان يدخن. بعد تلك اللحظة، تحول إلى علكة النيكوتين.
براد بيت
في حديثه إلى GQ في يونيو 2022، قال براد بيت إنه حاول في البداية التقليل من سجائره بدلاً من الإقلاع عنها تمامًا. ومع ذلك، أثناء الوباء، أدرك أنه لا يستطيع ممارسة ضبط النفس بشكل فعال، حيث قال: “هذا ليس من مكياجي. أنا ملتزم تمامًا بذلك. وسوف أقود سيارتي إلى الأرض. لقد فقدت امتيازاتي.” وبدلاً من ذلك، بدأ بمضغ علكة النيكوتين.
خلال ظهوره في أبريل 2026 على البودكاست “Armchair Expert”، قال بيت إنه قرر الإقلاع عن التدخين بعد أن أدرك أنه ببساطة “اكتفى” بعد ثلاثة عقود. في ذلك الوقت، لم يكن يستهلك النيكوتين على الإطلاق.
مات ديمون
خلال محادثة أجريت في نوفمبر 2004 مع Irish Examiner، قال مات ديمون إنه كان يدخن علبة واحدة يوميًا لمدة 15 عامًا على التوالي. ومع ذلك، أكد أن تلك الأيام قد ولت ولم يكن حتى يدخن إذا كان الدور يتطلب ذلك.
على الرغم من أن نجم “The Martian” قد حاول سابقًا الإقلاع عن التدخين عدة مرات، إلا أنه كان يعلق آمالًا كبيرة على محاولته الحالية لأنه طلب المساعدة من أحد المنومين المغناطيسي. خلال ظهوره في برنامج “The Tonight Show With Jay Leno”، أكد ديمون أن التنويم المغناطيسي قد أحدث عجائبه ووصفه بأنه “أعظم قرار اتخذته في حياتي” (عبر موقع YouTube).
أشتون كوتشر
خلال ظهوره عام 2006 في برنامج The Tonight Show with Jay Leno، كشف أشتون كوتشر أنه أقلع عن التدخين قبل عام ونصف تقريبًا باستخدام كتاب ألين كار “الطريقة السهلة للتوقف عن التدخين”. وقال خريج “رجلان ونصف” مازحا إنه استمتع بالكتاب بشكل خاص لأنه شجع القارئ على أخذ استراحات للتدخين طوال الوقت.
حتى أن الكتاب انتهى برسالة تطلب من القراء أن يدخنوا سيجارتهم الأخيرة ويستمتعوا بها تمامًا. من بين أشياء أخرى كثيرة، شجع كتاب المساعدة الذاتية الذي يحظى بشعبية كبيرة القراء على فهم أنهم ليسوا مدمنين على النيكوتين ولكن فوائده المتصورة، والتي على ما يبدو لم تكن كما بدت.
كيث ريتشاردز
خلال ظهوره في مارس 2022 على برنامج Sunday Morning على قناة CBS، كشف كيث ريتشاردز أنه تخلص من عادة التدخين التي استمرت 55 عامًا قبل عامين تقريبًا. وأوضح عازف الجيتار في فرقة رولينج ستونز أنه بدأ رحلة الإقلاع عن التدخين بالتحول إلى لصقات النيكوتين، لكنه قرر في النهاية التخلي عنها بعد بضعة أسابيع.
وفي الوقت نفسه، عندما ظهر ريتشاردز في برنامج “WTF with Marc Maron” في عام 2022، قال إن الإقلاع عن التدخين أدى إلى تحسين أدائه، موضحًا أنه منحه “المزيد من الهواء في الرئتين وفي الصوت، ومزيدًا من القدرة على التحمل”. وقال أسطورة الروك أيضًا إن الإقلاع عن التدخين “أفضل من البديل”.
أنتوني هوبكنز
في مذكرات أنتوني هوبكنز لعام 2025 بعنوان “لقد فعلنا حسنًا يا طفل”، يتذكر كيف أن طبيبه لم ينقح كلماته أثناء إعطائه تحديثًا صحيًا وهو في السابعة والثلاثين من عمره. وبعد أن قال إن نتائج اختباره تطابق نتائج شخص في الستينيات من عمره، حثه طبيبه على الإقلاع عن التدخين بقوله: “التدخين أكثر فتكًا من الكحول. فهو يسبب الركود في الشرايين والأوردة”.
في مقال كتبه عام 2010 لموقع ألين كار، قال هوبكنز أن كتابه “الطريقة السهلة للإقلاع عن التدخين” ساعده بشكل كبير في التخلص من عادته. وبشكل عام، شعر هوبكنز بأنه “أكثر صحة وسعادة” بعد الإقلاع عن التدخين.
آرون إيكهارت
في حديثه لمجلة صحة الرجل في يونيو 2008، قال آرون إيكهارت إنه أقلع عن التدخين قبل خمس سنوات. وكشف ممثل فيلم “The Dark Knight” أيضًا أنه توصل إلى القرار المهم للغاية بعد الاستيقاظ بشكل عشوائي في أحد الأيام وقرر أن هذا يكفي.
في مقابلة أجريت معه في أغسطس 2007 مع صحيفة الغارديان، قال إيكهارت إن التنويم المغناطيسي ساعده على الإقلاع عن التدخين. وبعد أن تذكر كيف كانت أيامه قد بدأت وانتهت بتدخين سيجارة، قال إيكهارت: “الآن أتناول فنجانًا من القهوة في الصباح. أشعر بتحسن ونظافة وأعتقد أنني شخص أكثر ودية”.
تشارلي شين
خلال ظهوره في برنامج “The Ellen Show” في سبتمبر 2005، قال تشارلي شين إنه كان ينوي في البداية الإقلاع عن التدخين عندما بلغ الأربعين من عمره. وعلى الرغم من أن خططه لم تؤت ثمارها في ذلك الوقت، إلا أنه كان لا يزال مصممًا على التخلي عن هذه العادة قريبًا حتى يتمكن من البقاء لفترة أطول من أجل أطفاله.
بعد ذلك، في منشور X تمت مشاركته في يوليو 2020، كشف شين أنه أقلع عن التدخين قبل عام تقريبًا من خلال كتابة قصيدة إلى رئتيه. “إذا كان بإمكاني العودة / العودة بالزمن و / لم أبدأ / سأفعل ذلك بالتأكيد!” كتب شين. وبالنظر إلى ما يحدث بالفعل لرئتيك عندما تتوقف عن التدخين، فقد كانت قصيدة مناسبة.
جون ستيوارت
خلال مقابلة مع جيميني جليك، تحدث جون ستيوارت عن أسباب تدخينه قائلاً: “لقد استخدمت السجائر لملء فجوة بداخلي – فراغ عاطفي”. “لقد كان نشاطًا قمت به لأجعل نفسي أشعر بالتحسن.”
ومع ذلك، بحلول عام 2000، أدرك مقدم البرنامج الحواري أن التدخين كان حلاً مؤقتًا وليس حلًا دائمًا. خلال ظهوره عام 2001 في برنامج “60 دقيقة”، قال ستيوارت أنه اعتمد على علكة النيكوتين لفطم نفسه عن السجائر (عبر Everyday Health). والجدير بالذكر أن مضغ علكة النيكوتين ليس سيئًا تمامًا بالنسبة لك، ولكنه قد يسبب بعض الآثار الجانبية الطفيفة إذا لم يتم تناوله بشكل صحيح.
ايوان ماكجريجور
في حديثه إلى The Irish Times في مايو 2021، تحدث إيوان ماكجريجور عن سبب كونه مدخنًا متعطشًا في التسعينيات، قائلاً: “في ذلك الوقت، اعتقدت أنه كان رائعًا وجعلني رائعًا ويجعلك تشعر بالقوة والصعوبة. في الواقع، من أنا ليس كذلك. هذا ليس ما كنت عليه.”
في مقطع فيديو على موقع YouTube في يوليو 2008، نسب نجم “Trainspotting” الفضل إلى برنامج التنويم المغناطيسي الخاص بـ Max Kirsten في مساعدته على الإقلاع عن التدخين نهائيًا في فبراير 2006. وفقًا لماكجريجور، كان يعتقد أن التدخين سيكون عادة مدى الحياة بالنسبة له، لكن العلاج بالتنويم المغناطيسي جعل الإقلاع عن التدخين تجربة “سهلة”.