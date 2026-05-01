صور قبل وبعد للنجوم الذكور الذين توقفوا عن التدخين

يعد تدخين السجائر السبب الأول الذي يمكن الوقاية منه للوفاة والمرض والعجز في الولايات المتحدة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض. فهو ليس السبب وراء وفاة 480 ألف شخص في أمريكا سنويا فحسب، بل إنه أيضا السبب وراء الأمراض التي يواجهها ما لا يقل عن 16 مليون أمريكي.

يعرف معظم الناس أن تدخين السجائر يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض الرئة الخطيرة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) والسرطان. ومع ذلك، يؤثر التدخين على كل أعضاء الجسم تقريبًا. ونتيجة لذلك، يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب وتأثيرات على الصحة الإنجابية.

وفي المقابل، فإن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحقق فوائد فورية. وكما لاحظت جمعية السرطان الأمريكية، يستغرق الأمر بضع دقائق فقط حتى ينخفض ​​معدل ضربات القلب بعد التوقف عن التدخين؛ وبعد 24 ساعة من آخر تدخين، تعود مستويات أول أكسيد الكربون في الدم إلى مستوياتها الطبيعية. وفي غضون عام أو أقل، يتوقف السعال وضيق التنفس الناتج عن التدخين. ومع مرور السنين، يقل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وسرطانات الحلق والرئة وعنق الرحم والمثانة والمريء والكلى بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتغير مظهر الشخص بعد الإقلاع عن التدخين. حتى الأشخاص الذين دخنوا لبعض الوقت وقرروا الإقلاع عن التدخين يمكنهم تجربة هذه الفوائد المحتملة وتقليل الأضرار التي تلحق بأجسامهم.

ومع ذلك، فإن الإقلاع عن التدخين هو رحلة شخصية عميقة يمكن أن يكون لها صعودا وهبوطا، على أقل تقدير. على مر السنين، تحدث العديد من المشاهير الذكور عن المكان الذي بدأوا فيه والتحديات التي واجهوها قبل أن يستقيلوا بنجاح للمساعدة في جعل رحلات الآخرين أسهل قليلاً.