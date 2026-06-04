صور قبل وبعد لمهمة ميندي كالينج لإنقاص الوزن من أجل أطفالها

لقد تم إثارة الكثير من اللغط حول فقدان الوزن الدراماتيكي للممثل والممثل الكوميدي والكاتب ميندي كالينج على مر السنين. ولكن في حين سارع الكثيرون إلى اعتبار سعي كالينج للحصول على جسم أنحف ليس أكثر من مجرد مشروع تافه، فإن السبب الحقيقي وراء فقدان كالينج للوزن كان أكثر خطورة بكثير.

كما اتضح، بالنسبة لكالينج، الأمر كله يتعلق بالرغبة في “العيش 20 عامًا إضافيًا على الأقل” لأطفالها الثلاثة، كاثرين وسبنسر وآن. “عندما كنت أصغر سنًا، كنت أرغب في إنقاص الوزن لأسباب تافهة. الآن أريد أن أفقد الوزن أو أفقده لأنني أريد تجنب أشياء مثل مرض السكري. لقد كنت مصابًا به على جانبي عائلتي، ومحاولة تجنب هذه الأنواع من الأشياء، كما أعتقد، ستساعد على طول العمر بالنسبة لي، وهذا هو هدفي،” قال كالينج لـ Bustle في مايو 2026، في إشارة إلى العلاقة بين الوزن الزائد ومرض السكري من النوع الثاني.

وفقًا لكالينج، كانت تلك العقلية هي التي قلبت الموازين في النهاية لصالحها. بمجرد أن بدأت في التركيز على الأكل الواعي، والتمرين بطرق جلبت لها السعادة، والبقاء رطبًا، بدلاً من محاولة الالتزام بالأنظمة الغذائية الصارمة، بدأت بنجاح في فقدان الوزن. “لن أكون أبدًا شخصًا يمكنه تناول السبانخ وسمك السلمون كل يوم” مازحت حول حبها للطعام اليوم في عام 2025. ومع ذلك، من الواضح أن نهج كالينج قد أتى بثماره، وقد حصلت على الصور قبل وبعد لإثبات ذلك.