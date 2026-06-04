صور قبل وبعد لمهمة ميندي كالينج لإنقاص الوزن من أجل أطفالها

لقد تم إثارة الكثير من اللغط حول فقدان الوزن الدراماتيكي للممثل والممثل الكوميدي والكاتب ميندي كالينج على مر السنين. ولكن في حين سارع الكثيرون إلى اعتبار سعي كالينج للحصول على جسم أنحف ليس أكثر من مجرد مشروع تافه، فإن السبب الحقيقي وراء فقدان كالينج للوزن كان أكثر خطورة بكثير.
كما اتضح، بالنسبة لكالينج، الأمر كله يتعلق بالرغبة في “العيش 20 عامًا إضافيًا على الأقل” لأطفالها الثلاثة، كاثرين وسبنسر وآن. “عندما كنت أصغر سنًا، كنت أرغب في إنقاص الوزن لأسباب تافهة. الآن أريد أن أفقد الوزن أو أفقده لأنني أريد تجنب أشياء مثل مرض السكري. لقد كنت مصابًا به على جانبي عائلتي، ومحاولة تجنب هذه الأنواع من الأشياء، كما أعتقد، ستساعد على طول العمر بالنسبة لي، وهذا هو هدفي،” قال كالينج لـ Bustle في مايو 2026، في إشارة إلى العلاقة بين الوزن الزائد ومرض السكري من النوع الثاني.
وفقًا لكالينج، كانت تلك العقلية هي التي قلبت الموازين في النهاية لصالحها. بمجرد أن بدأت في التركيز على الأكل الواعي، والتمرين بطرق جلبت لها السعادة، والبقاء رطبًا، بدلاً من محاولة الالتزام بالأنظمة الغذائية الصارمة، بدأت بنجاح في فقدان الوزن. “لن أكون أبدًا شخصًا يمكنه تناول السبانخ وسمك السلمون كل يوم” مازحت حول حبها للطعام اليوم في عام 2025. ومع ذلك، من الواضح أن نهج كالينج قد أتى بثماره، وقد حصلت على الصور قبل وبعد لإثبات ذلك.
يبدو حفل توزيع جوائز غولدن غلوب للمخرجة ميندي كالينج قبل وبعد وكأنه شيء خارج آلة الزمن
ميندي كالينج ليست غريبة على عروض الجوائز. على مر السنين، شرفت كالينج العديد من الأحداث المرصعة بالنجوم بحضورها، بما في ذلك حفل توزيع جوائز غولدن غلوب. وكما يتضح من الصور التي التقطتها على السجادة الحمراء لحفل توزيع الجوائز في عامي 2009 و2025، فإن ما قبل وبعد الحفل يبدو وكأنه شيء خارج من آلة الزمن.
لحسن حظ كالينج، تغير موقفها تجاه الأحداث والاستعداد لها أيضًا. قبل فقدان وزنها، لم تكن كالينج من محبي العثور على فستان للمناسبات الكبيرة. “إن تجربة العباءات أمر محبط. أنا أصغر في الأعلى مما أنا عليه في الأسفل، لذلك نادراً ما تناسبني العباءات بشكل جيد،” اعترفت ذات مرة في مقال افتتاحي لـ سحر حول العثور على الفستان المناسب لتملق شخصيتها. ولكن بعد خسارتها الكبيرة للوزن، يبدو أنها غيرت موقفها. “لا أعتقد أنني ارتديت فستانًا بالسرعة التي فعلتها مع @erinwalshstyle في هذا الفستان الفضي المذهل للغاية @oscardelarenta” ، تدفقت على Instagram في مارس 2025 حول فستانها لجوائز الأوسكار. كما يقول المثل القديم، إذا كان مظهرك جيدًا، فإنك تشعر بحالة جيدة.
يعد منشور ميندي كالينج لعام 2006 هو الأكثر دلالة قبل وبعد
تم عرض تحول ميندي كالينج قبل وبعد بشكل كبير عندما شاركت في الاتجاه الفيروسي لوسائل التواصل الاجتماعي لنشر الصور من عام 2016. في الواقع، كانت كالينج قلقة للغاية من أن صورها القديمة التي التقطتها قبل عشر سنوات ستكون مزعجة لدرجة أنها لم تشاركها على الإطلاق. “لقد رأيت هذا الاتجاه لعام 2016 وأحببته ولم أنشره تقريبًا لأنني أبدو مختلفًا ولكن هذه الصور ممتعة جدًا بحيث لا يمكنني مشاركتها. (أتساءل عما إذا كان أي شخص آخر يمكنه أن يشاركها هههه) لكنني أحببت هذه المرة وكل ذكرياتي منذ ذلك الحين، لذا كان علي أن أنشرها! استمتع!!!!” تمت مشاركة Kaling على Instagram في 15 يناير، جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الصور من العام المعني – كل ذلك قبل فقدان الوزن.
مع وجود صور الإرتداد بجوار الصور من منشورها السابق على Instagram، والتي تظهرها على السجادة الحمراء أثناء حضورها جوائز Women’s Wear Daily Style Awards قبل أيام فقط في 9 يناير، كان من الصعب الجدال مع مشاعر كالينج حول التناقض الصارخ في مظهرها. ومع ذلك، كان الكثيرون في قسم التعليقات داعمين. قال أحد المستخدمين المشجعين: “هذه هي ميندي التي وقعنا في حبها. ليس وزنك، وليس حجم فستانك، بل أنت الكاتب الموهوب والمبدع والعبقري الكوميدي”.
تثبت “ميندي كالينج” و”بي جيه نوفاك” قبل وبعد أنهما صديقان في السراء والضراء
الصورة تساوي ألف كلمة. مثال على ذلك: ما قبل وبعد ميندي كالينج مع صديقتها القديمة التي تحولت إلى صديقها مرة أخرى، بي جيه نوفاك، حوالي عامي 2005 و2025، على التوالي. تقول القصة أن كالينج التقى نوفاك لأول مرة في عام 2004 بينما كانا يعملان ككاتبين وممثلين في مسلسل The Office. لحسن الحظ، كما هو واضح في هذه الصورة قبل وبعد، صمدت الصداقة أمام اختبار الزمن وجميع التغييرات التي تأتي مع ذلك، بما في ذلك انتقال كالينج إلى الأمومة ومهمتها لتصبح النسخة الأكثر صحة لنفسها. قال كالينج لـ Good Housekeeping في عام 2019 (عبر People): “الحقيقة هي أن BJ يشبه العائلة الآن أكثر من كونه صديقًا أفلاطونيًا. إنه الأب الروحي لابنتي”.
ولكن بقدر ما تتغير الأشياء، فإنها تبقى كما هي أيضًا. “إنها مضحكة ومثيرة للاهتمام للغاية لدرجة أنني سأتحدث معها طالما أنها ستتحدث معي” ، قال نوفاك متحمسًا لـ E! أخبار إيرين ليم رودس وويل مارفوجي في مايو 2025 حول صداقته الطويلة مع كالينج وتاريخهما المشترك معًا.
مهما فعلت، لا تتصل بميندي كالينج قبل وبعد التوهج
كان مستوى نجاح ميندي كالينج لا يمكن إنكاره خلال فترة عملها كمبدعة ومنتجة تنفيذية وكاتبة ونجمة رئيسية في “مشروع ميندي”. ومع ذلك، فقد كان الأمر مستمرًا إلى الأمام والأعلى بالنسبة لكالينج – بأكثر من طريقة. في أبريل 2026، ظهرت كالينج في العرض الأول للموسم الثاني من Netflix لمسلسل “Running Point” – حيث تعمل كمبدعة وكاتبة ومنتجة تنفيذية للمسلسل الكوميدي – وهي ترتدي شخصية رشيقة للغاية في فستان أسود يعانق الجسم مع جزء علوي شفاف وأكواب صدرية كريستالية لامعة ومزخرفة.
للأسف، لم يتمكن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من التغلب على مقدار الوزن الذي فقده كالينج ولم يكونوا سعداء بذلك بشكل خاص. وعلق أحد المستخدمين قائلاً: “الممثلة التي تلعب دور ميندي فقدت الكثير من الوزن”. ولم يكن الرافضون مخطئين تمامًا أيضًا. كما يتضح من صورة كالينج من أيام “مشروع ميندي”، كان الفرق مذهلاً. ومع ذلك، سارع أحد معجبي كالينج إلى الإشارة إلى أن كالينج كانت دائمًا جميلة، بغض النظر عن العدد الموجود على الميزان. وكتب المستخدم: “لقد سئمت من قول الناس أن هذا توهج – جمالها كان ثابتًا، أنا آسف لأن أدمغة البازلاء لم تتمكن من رؤيته ولكني سعيد لأنهم حصلوا على الصورة الآن”.