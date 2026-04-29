صور كيت ميدلتون من عام 2011 إلى الآن تثبت أن الصحة أكثر مما تراه العين

كما يقول المثل القديم، أنت لا تعرف أبدًا ما الذي يمر به شخص ما. مثال على ذلك: كيت ميدلتون، المعروفة أيضًا باسم كاثرين، أميرة ويلز. وفي مارس/آذار 2024، هزت كيت العالم أجمع عندما كشفت عبر إنستغرام أنها خضعت لعملية جراحية في البطن، وتم تشخيص إصابتها بالسرطان، وأنها تخضع “للعلاج الكيميائي الوقائي”. نظرًا لكونها دائمًا صورة الكمال، لم يتمكن عامة الناس ببساطة من الالتفاف حول فكرة أن الأميرة كانت مريضة بشدة.
على مر السنين، تمكنت كيت دائمًا من وضع حذاء أنيق مدبب أمام الآخر مباشرةً، مع ابتسامة بيضاء ناصعة ومسننة، بغض النظر عما قد يحدث خلف الأبواب المغلقة. أدخل شعار العائلة المالكة القديم، “لا تشتكي أبدًا، ولا تشرح أبدًا”. ولكن الآن، في أعقاب أزمتها الصحية الخطيرة، حيث تعرضت كيت للعار بشكل غير مستحق وسط صراعاتها الصحية، تثبت صور الأميرة من عام 2011 الآن أن هناك طريقة للصحة أكثر مما تراه العين.
بدت كيت ميدلتون شابة وحيوية في يوم زفافها
بدت كيت ميدلتون وكأنها رؤية مطلقة عندما تزوجت من الأمير ويليام في 29 أبريل 2011. في عمر 29 عامًا، كان وجه الأميرة المستقبلية يشع بتوهج شبابي نابض بالحياة من خلال حجابها الحريري من التول عندما توقفت للتلويح للجمهور قبل أن تشق طريقها إلى كنيسة وستمنستر. يتذكر ضيف الزفاف مارتن فيدلر لمجلة People بعد سنوات عن تلك اللحظة السريالية: “كل شيء في الخارج كان يهدر”. “عندما جاءت كيت – يا له من مشهد رائع. لقد بدت مذهلة”. “وهي لم تتغير قليلاً منذ عشر سنوات.
بدت كيت ميدلتون رائعة كخيارة عندما أنجبت ابنها الأول لأول مرة
في 23 يوليو 2013، نزلت كيت ميدلتون على درجات مستشفى سانت ماري مرتدية الكعب العالي، وابتسمت ابتسامة عريضة وهي تحمل بين ذراعيها هي وزوج الأمير ويليام الجديد، الأمير جورج. حتى مع كل الأضواء الساطعة والحشد الهادر، بدت كيت باردة وهادئة ومتماسكة وهي تحتضن طفلها حديث الولادة. وقالت للصحفيين “إنه وقت خاص”. ومع ذلك، لم تعترف الأميرة إلا بعد سنوات عديدة، في فبراير 2020، بمدى إرهاق أعصابها عند التباهي بطفلها الجديد للعالم أجمع بعد ولادته قبل يوم واحد فقط. وقالت لجيوفانا فليتشر خلال ظهورها في البرنامج الإذاعي “Happy Mum Happy Baby” (عبر موقع YouTube): “نعم، مرعب بعض الشيء، مرعب بعض الشيء، لن أكذب”.
بدت كيت ميدلتون بحالة جيدة في آخر ظهور ملكي لها قبل تشخيص إصابتها بالسرطان
قبل تشخيص إصابتها بالسرطان، قدمت كيت ميدلتون آخر ظهور رسمي علني لها في يوم عيد الميلاد عام 2023. وبدت الأميرة ذات عيون مشرقة وذيل كثيف بينما كانت تسير مع بقية أفراد العائلة المالكة إلى كنيسة ساندرينجهام للاستمتاع بخدمة صباح عيد الميلاد الخاصة. من الصعب تصديق أنه بعد مرور شهر واحد فقط، ستخضع لعملية جراحية خطيرة في البطن حيث سيكتشفون السرطان في النهاية.
كيت ميدلتون لا تزال تعيش “أيامها الجيدة وأيامها السيئة”
في 15 يونيو 2024، خرجت كيت ميدلتون في Trooping the Color وبدت مذهلة للغاية. كانت ترتدي فستانًا أبيض ضيقًا مع لمسات سوداء وقبعة مطابقة، وبدت وكأنها تعريف المشي للأناقة. للأسف، قبل يوم واحد فقط، ناقشت الأميرة علنًا على إنستغرام كيف أنها لا تزال تعيش “أيامها الجيدة وأيامها السيئة” بعد إصابتها بالسرطان. وأضافت: “إنني أتعلم كيفية التحلي بالصبر، خاصة مع عدم اليقين. وأتقبل كل يوم كما يأتي، وأستمع إلى جسدي، وأسمح لنفسي بأخذ هذا الوقت الذي أحتاجه بشدة للشفاء”.
بدت كيت ميدلتون متألقة خلال ظهورها في مركز علاج السرطان
في يوليو 2025، بدت كيت ميدلتون متألقة أكثر من أي وقت مضى عندما قامت بزيارة إلى مركز علاج السرطان في مستشفى كولشيستر في إسيكس، إنجلترا. كانت ترتدي سترة بيج جميلة، وبدت وكأنها مثال للصحة والعافية، حتى أنها جلست لتزرع وردة. ومع ذلك، خلال محادثة مع المرضى، سرعان ما أصبح واضحًا أن كيت كانت لا تزال في خضم تعلم كيفية ممارسة الحياة مرة أخرى بعد السرطان. وكشفت، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية: “في الواقع، المرحلة التالية صعبة حقًا. لم تعد بالضرورة تحت الفريق السريري بعد الآن، لكنك غير قادر على العمل بشكل طبيعي في المنزل كما اعتدت من قبل”. وأضافت: “عليك أن تجد طبيعتك الجديدة وهذا يستغرق وقتًا”.
ظل لون شعر كيت ميدلتون الجديد يعزوه الكثيرون إلى علاجات السرطان
في سبتمبر 2025، صدمت كيت ميدلتون العالم عندما تم تصويرها وهي ترتدي ظلًا أفتح بكثير من شعرها خلال زيارة إلى حدائق متحف التاريخ الطبيعي التي تم تجديدها حديثًا. على الفور، توافد الناس من جميع أنحاء الإنترنت لإعطاء سنتاتهم الخاصة فيما يتعلق بما تفعله كيت الجديدة، حيث أرجع الكثيرون التغيير الجذري في لون الشعر إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها من علاجات السرطان. ومع ذلك، وضعت كيت الأمور في نصابها الصحيح مرة واحدة وإلى الأبد خلال ظهورها في Royal Variety Performance. وكما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فقد سُمعت الأميرة وهي تقول للممثلة سو بولارد أن الظل الجديد كان مجرد نتيجة ثانوية لقضاء بعض الوقت في ضوء الشمس. وهنا لديك أيها الناس!