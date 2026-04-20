صور ميليسا مكارثي من عام 2003 إلى الآن تثبت أنها ملتزمة برحلتها الصحية

لقد أوضحت ميليسا مكارثي تمامًا أنها لن تسمح لعقود من العار الذي تحملته في حياتها المهنية أن تتعرض لجلدها. في مقابلة مع InStyle لعام 2021، عادت نجمة “Mike and Molly” بالذاكرة إلى الوقت الذي كانت فيه في جولة صحفية لـ “Bridesmaids” وسألها أحد المحاورين بشكل صارخ: “أوه، حجمك الهائل، هل يمكنك العمل بالفعل؟”، تابع مكارثي. “أتذكر فقط كل الدماء التي نزفت مني. وفكرت: “مع حجمي الهائل، يمكنني التعامل معك بهذه السرعة”.”

وفي الوقت نفسه، في مقابلة مع Refinery29 عام 2016، عارضت الممثلة الكوميدية فكرة أن وزنها كان الشيء الأكثر “إثارة للاهتمام” فيها، قائلة: “لا يمكن أن يكون السؤال الأول في كل مرة، أو سؤالًا على الإطلاق”. لقد كانت تؤمن إيمانًا راسخًا بوجود أشياء أكثر إثارة للاهتمام يمكن الحديث عنها أكثر من المظهر الجسدي للمرأة. خلال مقابلتها مع InStyle، تساءلت مكارثي أيضًا عن سبب عدم تعرض نجومها الذكور لأسئلة مماثلة حول أجسادهم. والجدير بالذكر أنه في مقابلة مع مجلة People عام 2023، قالت مكارثي إنها كبرت لتتقبل جسدها بالكامل في الثلاثينيات من عمرها.

في نفس الوقت تقريبًا، تصالحت أيضًا مع حقيقة أن الناس لن يكون لديهم دائمًا أجمل الأشياء ليقولوها عن احتضانها لنفسها بالكامل. لذلك، عندما انتهى الأمر بمكارثي إلى إجراء واحدة من أكثر التحولات دراماتيكية لخسارة الوزن لدى المشاهير، لم يكن ذلك لإرضاء النقاد بأي حال من الأحوال. بدلاً من ذلك، كانت رحلة مكارثي الصحية بمثابة شهادة كبيرة على حقيقة أنه يمكنك أن تحب نفسك تمامًا عندما تتغير إلى نسخة مختلفة من نفسك.