صور ميليسا مكارثي من عام 2003 إلى الآن تثبت أنها ملتزمة برحلتها الصحية

لقد أوضحت ميليسا مكارثي تمامًا أنها لن تسمح لعقود من العار الذي تحملته في حياتها المهنية أن تتعرض لجلدها. في مقابلة مع InStyle لعام 2021، عادت نجمة “Mike and Molly” بالذاكرة إلى الوقت الذي كانت فيه في جولة صحفية لـ “Bridesmaids” وسألها أحد المحاورين بشكل صارخ: “أوه، حجمك الهائل، هل يمكنك العمل بالفعل؟”، تابع مكارثي. “أتذكر فقط كل الدماء التي نزفت مني. وفكرت: “مع حجمي الهائل، يمكنني التعامل معك بهذه السرعة”.”
وفي الوقت نفسه، في مقابلة مع Refinery29 عام 2016، عارضت الممثلة الكوميدية فكرة أن وزنها كان الشيء الأكثر “إثارة للاهتمام” فيها، قائلة: “لا يمكن أن يكون السؤال الأول في كل مرة، أو سؤالًا على الإطلاق”. لقد كانت تؤمن إيمانًا راسخًا بوجود أشياء أكثر إثارة للاهتمام يمكن الحديث عنها أكثر من المظهر الجسدي للمرأة. خلال مقابلتها مع InStyle، تساءلت مكارثي أيضًا عن سبب عدم تعرض نجومها الذكور لأسئلة مماثلة حول أجسادهم. والجدير بالذكر أنه في مقابلة مع مجلة People عام 2023، قالت مكارثي إنها كبرت لتتقبل جسدها بالكامل في الثلاثينيات من عمرها.
في نفس الوقت تقريبًا، تصالحت أيضًا مع حقيقة أن الناس لن يكون لديهم دائمًا أجمل الأشياء ليقولوها عن احتضانها لنفسها بالكامل. لذلك، عندما انتهى الأمر بمكارثي إلى إجراء واحدة من أكثر التحولات دراماتيكية لخسارة الوزن لدى المشاهير، لم يكن ذلك لإرضاء النقاد بأي حال من الأحوال. بدلاً من ذلك، كانت رحلة مكارثي الصحية بمثابة شهادة كبيرة على حقيقة أنه يمكنك أن تحب نفسك تمامًا عندما تتغير إلى نسخة مختلفة من نفسك.
حاولت ميليسا مكارثي اتباع نظام غذائي صارم في عام 2003
في مقابلة مع مجلة بيبول عام 2011، كشفت ميليسا مكارثي أنها اتبعت نظامًا غذائيًا يتكون من 500 سعر حراري يوميًا عندما كانت تعمل على فيلم “Gilmore Girls” عام 2003. وعلى الرغم من أن النظام الغذائي الذي أشرف عليه الطبيب ساعدها على خسارة 70 رطلاً في أربعة أشهر، إلا أنها لم تكن مهتمة بالسير في طريق مماثل في المستقبل.
قال مكارثي: “لن أفعل ذلك مرة أخرى”. “شعرت بالجوع والجنون نصف الوقت.” مع أخذ ذلك في الاعتبار، من الآمن أن نقول إن الممثل الكوميدي سيوافق على فكرة أن معظم الناس لا ينبغي عليهم حتى التفكير في اتباع نظام غذائي قاسي.
تغيرت وجهة نظرها بشأن الوزن خلال حملها الأول في عام 2007
خلال مقابلتها مع مجلة بيبول عام 2011، شاركت ميليسا مكارثي أنها منحت نفسها الحرية الغذائية الكاملة خلال حملها الأول في عام 2007. وقالت نجمة فيلم “Bridesmaids”: “كانت هذه هي المرة الأولى التي أتناول فيها شيئًا ولم أفكر فيه مرة أخرى. إذا أردت قطعة من الخبز المحمص، فسأحصل على واحدة”. “لقد شعرت بالسحر.”
بعد أن أنجبت طفلها الثاني في عام 2010، قالت مكارثي لمجلة People إنها كانت في رحلة لإنقاص الوزن لأنها أرادت أن تكون نسخة “أكثر صحة” من نفسها لأطفالها الصغار، وليس لأنها أرادت أن تبدو بطريقة معينة.
لقد انفتحت حول بعض التأملات الذاتية المهمة في عام 2013
في مقابلة أجرتها لنا ويكلي عام 2013، أعلنت ميليسا مكارثي: “لقد كنت في كل الأحجام في العالم”. ثم عادت ممثلة “الجاسوس” بالذاكرة إلى الوقت الذي كانت فيه في العشرينات من عمرها وأرادت بشدة أن تتناسب مع حجم ملابس أصغر.
ومع ذلك، عندما دخلت الأربعينيات من عمرها، أدركت أن رغباتها في الظهور بطريقة معينة كانت مجرد جزء من نشأتها. بعد أن أنجبت أطفالاً مع زوجها بن فالكون، أدركت مكارثي أنه من الأفضل أن تنفق طاقتها في التركيز على حياتها العائلية بدلاً من الهوس بالمظهر.
لقد فقدت 50 رطلاً في عام 2015
وفقًا لمجلة Life & Style، خسرت ميليسا مكارثي 50 رطلاً في عام 2015. خلال ظهورها عام 2015 على برنامج “CBS’ Mornings”، شاركت الممثلة الكوميدية أن السر المثير للسخرية في فقدان وزنها هو أخذ الأمور على محمل الجد وعدم الاستحواذ على كل جانب صغير من العملية. وفي الوقت نفسه، في مقابلة أجرتها قناة ExtraTV عام 2016، أرجعت فقدان وزنها إلى “حياة مملة للغاية”.
وأوضحت: “أنت تجعل الأمر واقعيًا، ولا تفعل أي شيء ممتع وتذهب إلى السرير في الساعة 7:30 – هذه هي الحيلة”. استنادًا إلى تقرير مجلة Life & Style الذي يفيد بأن مكارثي ربما كانت تتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتين، يبدو أنها أخذت الأمور في الاعتبار إلى الأساسيات.
أصبحت ميليسا مكارثي أكثر جرأة بشأن إيجابية الجسم في عام 2016
في حديثها إلى Redbook في عام 2016، اعترفت ميليسا مكارثي بأنها شعرت بالحزن لرؤية عدد الفتيات الصغيرات اللاتي يشعرن بالضغط من أجل التوافق مع معيار الجمال الذي وضعه جزء صغير من السكان. وبعد أن قالت إنها تأمل ألا تستوعب ابنتها الصغيرة هذا المعيار المستحيل، قالت مكارثي: “رسالتي هي أنه طالما أن الجميع يتمتعون بصحة جيدة، استمتعوا واحتضنوا أي نوع من أنواع الأجسام لديكم”.
وفي منشور على موقع إنستغرام عام 2016، حثت نجمة فيلم “The Heat” الناس بالمثل على التوقف عن انتقاد النساء بسبب أجسادهن لأنها بعثت برسالة إلى الفتيات الصغيرات مفادها أن تحقيق الكمال أهم بكثير من التمتع بصحة جيدة.
لقد اختارت إجراء تغييرات مستدامة في نمط الحياة في عام 2018
خلال ظهورها عام 2018 في برنامج The Breakfast Club، أكدت ميليسا مكارثي أنها كانت في رحلة لإنقاص الوزن خلال السنوات الخمس الماضية. وعندما سئلت عن سبب اختيارها عدم الخضوع لعملية جراحية لتحقيق أهدافها، أجابت مكارثي بأنها تشعر أنه من الأفضل لها أن تقوم برحلة بطيئة ومستدامة.
وشددت نجمة “تامي” أيضًا على أنها لا تريد الضغط على نفسها بقواعد صارمة وبدلاً من ذلك فضلت اتباع نهج أكثر استرخاءً لفقدان الوزن. وقد وجدت أيضًا أنه من المفيد قبول أن العملية قد تستغرق وقتًا أطول بسبب التغييرات التي مر بها جسدها بعد حملين.
ذكّرنا اختيار أزياء عام 2022 بصراعاتها الماضية مع الموضة
في حديثها لصحيفة الغارديان في عام 2016، اعترفت ميليسا مكارثي بأنها واجهت صعوبة في العثور على زي لارتدائه على السجادة الحمراء لا يشبه فستان “والدة العروس”. وحتى بشكل منتظم، كان على مكارثي أن يكتفي بالملابس ذات الألوان الداكنة وعديمة الشكل بسبب الخيارات المحدودة.
من وجهة نظر مكارثي، أرسلت خيارات الملابس الباهتة ذات الحجم الزائد رسالة واضحة: “لا نريد رؤيتك، ونحن على يقين من أنك لا تريد أن يراك أحد”. ومن خلال ارتداء ملابس مشرقة وملونة في عام 2022، أرسلت مكارثي رسالة واضحة خاصة بها.
بدأت ميليسا مكارثي في مواجهة الثرثرة الأوزمبية في عام 2024
من الواضح أن باربرا سترايساند لاحظت نتائج رحلة ميليسا مكارثي لإنقاص الوزن بعد النظر إلى صورة على إنستغرام نشرتها في عام 2024. وبدلاً من مراسلتها على انفراد، تركت الفائزة بجائزة جرامي عن طريق الخطأ تعليقًا محذوفًا يسألها عما إذا كانت تستخدم Ozempic. ومع ذلك، لم يسيء مكارثي إلى ثرثرة GLP-1 التي أثارها سترايسند عن غير قصد.
وبدلاً من ذلك، شاركت مقطع فيديو على إنستغرام لها وهي تقرأ مجلة مع ظهور سترايسند على الغلاف. “الوجبات الجاهزة – باربرا سترايسند تعرف أنني موجود؟” وقال مكارثي في الفيديو. “لقد تواصلت معي. واعتقدت أنني أبدو جيدًا. لقد فزت باليوم.”
جذب فقدان وزنها انتباه المزيد من الناس في عام 2026