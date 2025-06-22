صوفي كننغهام تمزيق WNBA لعدم حماية Caitlin Clark

واصلت صوفي كننغهام اتجاه الحمى المتمثل في استدعاء المسؤولين – والتمسك بالنجم Caitlin Clark.

بعد تدريبات إنديانا يوم السبت ، أخبرت كننغهام ، التي تم طردها من لعبة تم فيها دفع كلارك إلى الأرض ، للصحفيين أنها كانت تنتقل مما حدث ضد الشمس يوم الثلاثاء ، لكنه أقر بأن الحكام يحتاجون إلى القيام بعمل أفضل في “حماية لاعب نجمة WNBA”.

قال كننغهام: “أنا لا أركز على الأنشطة اللامنهجية ، وأنت تعرف ماذا؟ خلال ذلك ، كان ذلك مجرد جزء من اللعبة. أعتقد أن الحكام كانت لها الكثير لتفعله ، لقد كان تراكمًا لمدة عامين حتى الآن لا يحميون لاعب نجمة WNBA.

ارتكب Cunningham ، الذي حصل من Mercury in the Offseason ، خطأً صعبًا على Jacy Sheldon – الذي سخر من كلارك بالقرب من العين في وقت مبكر من اللعبة – مع بقاء أقل من دقيقة في المرتبة الرابعة ، وسحبها إلى الأرض عندما اقتربت من السلة.

وقد دفع ذلك إلى الدفع بين كننغهام وشيلدون وآخرون في الحمى والشمس ، وانتهى الأمر بإخراج كننغهام وغرامته في وقت لاحق من قبل الدوري.

نشأت هذه التوترات من خطأ شيلدون على كلارك في وقت سابق من اللعبة ، عندما دفعت نجمة صن مارينا مابري كلارك إلى الأرض عندما اندلعت مشاجرة قصيرة ولم يتم طردها.

كلارك-حيث بلغ متوسطها 19.9 نقطة ، و 8.7 تمريرة و 5.7 كرة مرتدة لكل لعبة في حملتها الثانية في WNBA-وتعثرت الحمى في بداية 6-6 ، وبعد خسارة 90-88 أمام الحرية في الشهر الماضي ، قامت رئيسة المدرب ستيفاني وايت بتفجير “تعارضات جميلة”.

وانتقدت المسؤول مرة أخرى بعد فوضى يوم الثلاثاء وقالت “يمكنك أن تقول أن ذلك سيحدث”.

“عندما لا يتحكم المسؤولون في لعبة الكرة ، عندما يسمحون بحدوث هذه الأشياء ، وقد حدث ذلك طوال الموسم … لديك نساء تنافسيات هم الأفضل في العالم في ما يفعلونه ، وعندما تسمح لهم باللعب البدني ، وتسمح للحدوث هذه الأشياء ، وسوف يتنافسون ، وسيحصلون على ظهورهم في الفريق ،” “هذا ما تتوقعه بالضبط من المنافسة الشرسة. بدأت أتحدث مع المسؤولين في الربع الأول ، وعرفنا أن هذا سيحدث. يمكنك أن تقول أن ذلك سيحدث. لذلك سيتحكمون في ذلك. يجب أن يكونوا أفضل.”

ثم أصبحت كننغهام ، التي جمعت 6.4 نقطة و 4.3 كرات مرتدة من خلال مبارياتها السبع الأولى مع الحمى ، هي الأحدث لمعالجة المسؤولين في الدوري.

تواجه إنديانا لاس فيجاس يوم الأحد قبل مواصلة رحلة الطريق لمواجهة العاصفة يوم الثلاثاء.