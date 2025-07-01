صوفي كننغهام رفق الريش مع تعليقات حول مدن التوسع في WNBA

قدمت مهاجم إنديانا حمى صوفي كننغهام للاهتمام يوم الثلاثاء على المدن التي اختارها WNBA لامتيازات التوسع الثلاثة.

أثناء حديثها إلى وسائل الإعلام ، اقترحت Cunningham – التي حصلت عليها الحمى في تجارة خارج الموسم مع Mercury – مدنًا أخرى تعتقد أنها تستحق منح امتياز WNBA بعد إعلان يوم الاثنين عن كليفلاند وفيلادلفيا وديترويت.

قال كننغهام: “أعتقد أيضًا أنك تريد الاستماع إلى لاعبيك أيضًا”. “أين يريدون أن يلعبوا؟ أين سيتحمسون للعب ورسم المشجعين؟ أعتقد أن ميامي كانت ستصبح رائعة (موقع). الجميع يحب فلوريدا.

“ناشفيل هي مدينة مذهلة. كانساس سيتي ، فرصة مذهلة. هناك ساحة ضخمة في وسط المدينة لا يستخدمها أحد” ، مضيفًا أن حالية NWSL-التي تشارك في قورتربك وباتريك ماهومز وزوجته ، بريتاني-يجذب المشجعين إلى مدينة كانساس سيتي.

“لست متأكدًا من وجود عملية التفكير الموجودة ، لكن في نهاية اليوم ، تريد أن تتأكد من أنك لا تقوم بتوسيع دورينا بسرعة كبيرة. أعتقد أن هذا شيء آخر أيضًا. إنه نوع من وضع القرار الصعب. لكن الرجل ، لا أعرف كيف يذهب الناس إلى ديترويت أو (كليفلاند).”

تتوسع WNBA إلى كليفلاند في عام 2028 ، تليها ديترويت في عام 2029 وفيلادلفيا في عام 2030 ، حيث رفعت الدوري إلى 18 فريقًا.

أعلنت الدوري سابقًا عن بورتلاند وتيرة تورنتو كفرق التوسع في عام 2026.

تركت صحيفة ديترويت صدمة بصمة لها ، وفازت بثلاث بطولات كواحدة من الامتيازات الأولية في الدوري من 1999-2008.

كننغهام ، التي تشتهر بتعليقها الجريء داخل وخارج الملعب ، قام بتجهيز بعض الريش بملاحظاتها.

ردت مدينة ديترويت على كننغهام على X وذكرتها بتاريخ كرة السلة للسيدات في مدينة موتور.

“في المرة الأخيرة التي كنا فيها موطن فريق WNBA (ديترويت شوك) ، احتلنا المرتبة الأولى بين خمسة مواسم متتالية ، والرقم 1 في الحضور لمدة ثلاثة مواسم متتالية ، وحددت رقماً قياسياً في الحضور في لعبة واحدة شمل 22،076 معجبًا في اللعبة 3 من نهائيات WNBA 2003″ ، كتبت مدينة ديترويت. ”

“بالإضافة إلى ذلك ، كان أكثر من 775،000 شخص متحمسون للحضور إلى ديترويت في مسودة NFL 2024. ديترويت هي مدينة رياضية. نحن على يقين من أننا سنرى نفس الإثارة للعودة إلى WNBA.”

كانت هناك انتقادات حول التوسع السريع في الدوري ونموه ، حيث دعا بعض اللاعبين إلى المزيد من المواقع القائمة قبل توسعات الفريق.

قالت مفوضة WNBA كاثي إنجلبرت يوم الاثنين إن “الطلب على كرة السلة للسيدات لم يكن أعلى من أي وقت مضى” وأنها واثقة من أن هذه الفرق الجديدة ستعيد تشكيل مشهد هذه الرياضة.