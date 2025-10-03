صوفي كننغهام يتراكم إلى نقد WNBA

في يوم آخر ، يهدف لاعب آخر في WNBA إلى المفوض كاثي إنجلبرت وقيادة الدوري.

أصبحت نجمة الحمى صوفي كننغهام أحدث لاعبة تحدث ضد WNBA يوم الخميس عندما خاطبت المراسلين.

واجهت WNBA و Engelbert انتقادات متزايدة من اللاعبين ووسائل الإعلام بعد أن ذهب ناريسا كولير ناريسا كولير ، حيث استدعى الدوري والمفوض ، والذي شمل الكشف عن المحادثات الخاصة سابقًا كولير مع إنجلبرت.

قال كننغهام يوم الخميس: “لقد سئمت من دورينا”. “يجب أن تكون قيادتنا من أعلى إلى أسفل المسؤولية. أعتقد أن هناك الكثير من الأشخاص في مناصب القوة في WNBA الذين قد يكونون رجال أعمال رائعين حقًا ، لكنهم لا يعرفون عن كرة السلة.”

يبدو أن التعليق يهدف إلى إنجلبرت ، على الرغم من أن نجمة إنديانا لم تذكر اسمها على وجه التحديد. دعم زميله في الفريق Caitlin Clark Collier يوم الخميس أيضًا.

وقال كلارك: “هذه هي اللحظة الأكثر أهمية في تاريخ هذا الدوري ، حيث كان هذا الدوري موجودًا لمدة 25 عامًا ، وهذه لحظة يتعين علينا الاستفادة منها”. “هذا بصراحة ما أود قوله. قال فاي كل شيء ، ما قالته والنقاط التي أوضحتها.”

بدأت تعليقات كولير في عاصفة نارية ، حيث كانت WNBA التي تتولى منصبًا في دائرة الضوء أثناء التصفيات. أثارت كلماتها أسئلة حول مكان وجود محادثات CBA ، مع انتهاء الاتفاقية هذا الشهر.

وقالت كولير في إزالتها من WNBA وقيادتها: “لدى الدوري كلمة طنانة قاموا بطرحها كنقاط للحديث ل CBA حول سبب عدم تمكنهم من دفع ما يستحقونه للاعبين. هذه الكلمة هي” الاستدامة “. “لكن ما لا يمكن تحمله حقًا هو الحفاظ على منتج جيد على الأرض مع السماح للمسؤولين بفقدان السيطرة على الألعاب.

“يرى المشجعون ذلك كل ليلة. يدربون الفوز والخسارة ، وأشاروا إلى كل ليلة في وسائل الإعلام المسبقة و Postgame. ومع ذلك ، فإن القيادة تصدر غرامات وتبدو في الاتجاه الآخر. يتجاهلون المشكلة التي يتجاهلها كل شخص داخل اللعبة.”

في بيان صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قالت إنجلبرت إنها “محبط” من تعليقات كولير.