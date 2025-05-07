صيانة أداة الحديقة التي يجب عليك القيام بها كل ربيع

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بمجرد انتشار الربيع ، يصبح وقتًا رائعًا من العام للوصول إلى الحديقة والبدء في الزراعة. ومع ذلك ، قبل أن تتمكن من الحصول على يديك مع تربة بوتينغ ، سيتعين عليك أولاً أن يلتقطها ببعض منتجات التنظيف. عند دخول موسم البستنة ، يجب أن يكون طلب العمل الأول هو التأكد من أن جميع أدواتك في حالة جيدة. لم يكن الوقت سيئًا أبدًا لتوضيح أدوات البستنة الخاصة بك ، ولكن القيام بذلك مرة واحدة على الأقل في السنة في بداية الربيع هو أفضل طريقة لتعيين الأشهر القليلة المقبلة من الفناء من أجل النجاح. لذلك كل ربيع ، حافظ على أدواتك اليدوية عن طريق تنظيفها وشحذ الشفرات ، والحفاظ على أدوات الطاقة الخاصة بك تعمل بشكل جيد مع ضبط.
يمكن أن يؤدي تجاهل صيانة أدوات الحدائق السنوية إلى تطوير الكثير من الصدأ ، والرسوم غير القابلة للإثارة ، والمشكلات الميكانيكية التي تجعل أدوات الطاقة الخاصة بك عديمة الفائدة. لحسن الحظ ، مع خطة لعبة قوية ، يجب ألا يستغرق الأمر أكثر من فترة ما بعد الظهر لتجهيز أدواتك للحديقة. إلى جانب تنظيف أدواتك ، ستحتاج أيضًا إلى منحهم طبقة من الزيت ، وإذا لزم الأمر ، قم بإزالة أي صدأ.
أدوات اليد النظيفة والزيت
الخطوة الأولى في الحفاظ على أدوات البستنة في شكل Tiptop هي تنظيفها. من الناحية المثالية ، يجب عليك تخليص أدواتك اليدوية لأي قطع من الحطام في كل مرة تقوم فيها بسحبها من السقيفة ، ولكن لا تقلق إذا لم تكن تفعل ذلك ؛ تنظيف أعماق أدواتك مرة واحدة في الموسم أو نحو ذلك يكفي للحفاظ عليها. يمكن تنظيف الأدوات التي تحتوي على طبقة من السطح فقط بسهولة بفرشاة من الخنازير الصلبة والماء الجاري ، مما يجلب أنظف أو مواد تشحيم للتعامل مع النسغ والبقايا العنيدة. بمجرد أن تكون الأدوات نظيفة ، تجففها تمامًا حتى لا تصدأ.
لحسن الحظ ، إذا بدأت أدواتك في الصدأ ، فيمكنك عادةً التعامل مع المشكلة دون جهد كبير طالما لم يفت الأوان في عملية الصدأ. ستحتاج إلى نوع من السطح القاسي والخشط لتجنب الصدأ السطحي ، مثل فرشاة الأسلاك أو الصوف الصلب أو ورق الصنفرة. لبعض طاقة التنظيف الإضافية ، أضف القليل من الخل أو مزيل الصدأ التجاري قبل التنظيف. لا تنخفض إذا لم تكن قادرًا على إزالة سنوات من تراكم الصدأ-فهذا مجرد عذر جيد للاستثمار في مجموعة أدوات البستنة ذات التصنيف الأعلى. بعد أن تكون جميع أدوات البستنة نظيفة ، امنحهم طبقة إضافية من الحماية عن طريق تطبيق بعض الزيت ، مثل بذر الكتان أو الزيت المعدني. هذا لن يجعل الأقسام المعدنية لأدواتك تدوم لفترة أطول فحسب ، بل يمكنها أيضًا منع المقابض الخشبية من التكسير.
شحذ الشفرات والحواف الحادة
يجب أن تكون الأدوات الموجودة في الحديقة شحنة لنفس السبب التي تفعلها السكاكين: سواء كنت تستخدم الأشياء بأسمائها الحقيقية لحفر مؤامرة حديقة أو مقصات لتخليص Rosebush ، فإن العمل باستخدام أدوات أكثر وضوحًا يجعل المهام أسهل وأكثر أمانًا. يجب شحذ أي شيء ذو شفرة أو حافة حادة قبل أن يتم وضعه في العمل ، بما في ذلك الأدوات الصغيرة مثل التقشير والأعشاب الضارة وكذلك الأدوات الكبيرة مثل المجارف أو حتى جزازات العشب. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت ترغب في الحصول على أفضل النتائج من أكثر أداة البستنة تنوعًا ومفيدة ، فسيتعين عليك صقلها. لإنجاز هذا ، ستحتاج إلى حجر الأساس أو ملف الماس أو جهاز متخصص مثل Share the Corona Garden Tool Blade.
مع أداة شحذك في متناول اليد (أو تعيين على الطاولة إذا كنت تستخدم حجرًا) ، إما ارسمها على طول الشفرة ، أو ارسم النصل على طول المبراة. تعتمد الطريقة الدقيقة المستخدمة في شحذ الأداة التي تستخدمها ، ولكن بشكل عام ، تهدف إلى إعداد الشفرة بحيث تكون الحافة تجاهك ، ودفعها على طول المبراة بعيدًا عنك للحفاظ على زاوية الشفرة مع تقليل الإصابة المحتملة. إلى أن تشعر بالراحة في شحذ أدوات الحديقة دون وقوع حادث ، تأكد من ارتداء القفازات واتخاذ أي تدابير أمان أخرى قبل توضيح وجهة نظرك.
فحص أدوات الطاقة والحفاظ عليها
جميع المكونات الميكانيكية والكهربائية لأدوات الطاقة مثل جزازات العشب ، وبحرات الأوراق ، و Wackers الأعشاب تعني أنها تتطلب عمليات تفتيش وصيانة منتظمة. خلاف ذلك ، يمكن أن تفشل أجزاءهم ، مما يشكل خطراً عليك وعلى العشب. بصرف النظر عن تنظيف هذه الآلات وشحذ أي شفرات ، ستحتاج أيضًا إلى تنظيف أي مرشحات الهواء واستبداله ، وتفقد شمعات الإشعال بعناية للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك ، قد تحتاج إلى تغيير زيت بعض جزازات العشب – فقط تأكد من أنك تعرف كيفية تنظيف جزازة العشب من أعلى إلى أسفل أولاً. إذا كنت تتعامل مع الأدوات التي تعمل بالطاقة في الغاز ، فمن المحتمل أن تضطر إلى استبدال الوقود ، لأن البنزين يمكن أن ينتهي في أقل من عام عندما لا يتم استخدامه. لتجنب هذا الجانب من صيانة الأدوات ، قم بتصريف خزانات الوقود الخاصة بهم إذا كنت لا تعتقد أنك ستستخدمها منذ فترة طويلة.
طوال موسم الربيع ، قم بتخزين جميع أدوات الحديقة الخاصة بك بشكل صحيح ، أو قد تضيع جميع أعمال الصيانة الخاصة بك. من المهم أن تبقي الأدوات جافة حتى لا تتسرع ، لذا تأكد من أن لديك مساحة آمنة ومغطاة للحفاظ على كل شيء. إحدى الطرق الممتازة لتخزين الأدوات اليدوية المعدنية مع إبقائها جافة ومزيوتة على حد سواء تلتصق بها في دلو مليء بالرمل مع دفقة من مواد التشحيم الميكانيكية. لتخزين السقيفة الأمثل ، تحقق من هذه النصائح الأخرى لتنظيم أدوات البستنة الخاصة بك.