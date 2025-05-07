صيانة أداة الحديقة التي يجب عليك القيام بها كل ربيع

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بمجرد انتشار الربيع ، يصبح وقتًا رائعًا من العام للوصول إلى الحديقة والبدء في الزراعة. ومع ذلك ، قبل أن تتمكن من الحصول على يديك مع تربة بوتينغ ، سيتعين عليك أولاً أن يلتقطها ببعض منتجات التنظيف. عند دخول موسم البستنة ، يجب أن يكون طلب العمل الأول هو التأكد من أن جميع أدواتك في حالة جيدة. لم يكن الوقت سيئًا أبدًا لتوضيح أدوات البستنة الخاصة بك ، ولكن القيام بذلك مرة واحدة على الأقل في السنة في بداية الربيع هو أفضل طريقة لتعيين الأشهر القليلة المقبلة من الفناء من أجل النجاح. لذلك كل ربيع ، حافظ على أدواتك اليدوية عن طريق تنظيفها وشحذ الشفرات ، والحفاظ على أدوات الطاقة الخاصة بك تعمل بشكل جيد مع ضبط.

يمكن أن يؤدي تجاهل صيانة أدوات الحدائق السنوية إلى تطوير الكثير من الصدأ ، والرسوم غير القابلة للإثارة ، والمشكلات الميكانيكية التي تجعل أدوات الطاقة الخاصة بك عديمة الفائدة. لحسن الحظ ، مع خطة لعبة قوية ، يجب ألا يستغرق الأمر أكثر من فترة ما بعد الظهر لتجهيز أدواتك للحديقة. إلى جانب تنظيف أدواتك ، ستحتاج أيضًا إلى منحهم طبقة من الزيت ، وإذا لزم الأمر ، قم بإزالة أي صدأ.