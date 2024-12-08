صيحة الأثاث العتيق تعود من جديد إلى الموضة

من المعروف جيدًا بين عشاق التصميم الداخلي أن اتجاهات الديكور المنزلي التي عفا عليها الزمن تعود إلى الظهور بنفس السرعة التي تتلاشى بها الموضة. ونتيجة لذلك، من الجيد أن تظل على دراية جيدة بالاتجاهات القديمة. سيساعدك هذا على التنبؤ بما قد يعود ومتى. ربما تكون قد شاهدت بعض الأمثلة على ارتفاع شعبية ما كان شائعًا في السابق، مثل الأثاث المطلي الذي أحبه أصحاب المنازل في السبعينيات. أصبحت هذه القطع في طليعة التصميم الداخلي مرة أخرى.
إذا كنت معتادًا على الأثاث المطلي في السبعينيات، فمن المحتمل أن تتبادر إلى ذهنك بعض الصور لهذه القطع. بخلاف ذلك، قد تحتاج إلى ملخص سريع لكيفية ظهور هذا الأثاث بالضبط. غالبًا ما كانت القطع المطلية من السبعينيات مصنوعة من الخشب وتضمنت أحيانًا تصميمات معقدة. وستتكون أيضًا من بعض أقسام الخشب المكشوف غير المطلي. فكر في الألواح الأمامية الخشبية التي تتميز بتصميم الأزهار المرسوم في المنتصف أو خزانة ذات تفاصيل رائعة مصقولة. هذه مجرد أمثلة قليلة على العديد من الأنواع المختلفة من قطع الأثاث المطلية التي قد تراها تتجدد.
طرق للحصول على الأثاث المطلي
قد تكون مصدر إلهام للدخول في هذا الاتجاه من خلال إضافة بعض قطع الأثاث المطلية إلى منزلك. هناك بعض الاتجاهات المختلفة التي يمكنك اتباعها للحصول على بعضها. الخيار الأسهل هو ببساطة البحث في الأسواق عبر الإنترنت عن الأثاث المطلي. يمكنك العثور على عدد لا بأس به من القطع على موقع Etsy، مثل طاولة التخزين الخشبية أرابيسك. تعد طاولات Retro Groovy Orbs Nesting Tables مثالًا رائعًا آخر على الأثاث المطلي المستوحى من السبعينيات والمعروض للبيع على الموقع. فكر في تخصيص بعض الوقت للبحث عن قطعة تكمل أسلوب التصميم الداخلي الحالي لديك.
وبغض النظر عن البائعين عبر الإنترنت، يمكنك أيضًا الحصول على قطعة أثاث خشبية قديمة من متجر لبيع السلع المستعملة وطلائها بنفسك. ما لم تكن قادرًا على الحصول على خصم رائع حقًا عبر الإنترنت، فمن المحتمل أن يكون هذا هو الخيار الأكثر ملائمة للميزانية. إذا سلكت هذا الطريق، فلا تنس إغلاق أثاثك بعد طلائه. عند الانتهاء، يمكنك تطبيق النقل عليه لتكرار مظهر التصميم المرسوم يدويًا. يتميز The Redesign With Prima Decor Transfers بتصميمات زهرية مذهلة تشبه تلك الموجودة على الأثاث المطلي يدويًا في السبعينيات. قد ترغب في التفكير في شراء المنتج لتبسيط عملية DIY. هذا كل ما في الأمر. بمجرد قيامك بتصنيع القطع الخاصة بك أو شرائها، قرر كيف تريد دمج الأثاث الخشبي المُعاد تدويره في منزلك.