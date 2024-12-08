صيحة الأثاث العتيق تعود من جديد إلى الموضة

من المعروف جيدًا بين عشاق التصميم الداخلي أن اتجاهات الديكور المنزلي التي عفا عليها الزمن تعود إلى الظهور بنفس السرعة التي تتلاشى بها الموضة. ونتيجة لذلك، من الجيد أن تظل على دراية جيدة بالاتجاهات القديمة. سيساعدك هذا على التنبؤ بما قد يعود ومتى. ربما تكون قد شاهدت بعض الأمثلة على ارتفاع شعبية ما كان شائعًا في السابق، مثل الأثاث المطلي الذي أحبه أصحاب المنازل في السبعينيات. أصبحت هذه القطع في طليعة التصميم الداخلي مرة أخرى.

إذا كنت معتادًا على الأثاث المطلي في السبعينيات، فمن المحتمل أن تتبادر إلى ذهنك بعض الصور لهذه القطع. بخلاف ذلك، قد تحتاج إلى ملخص سريع لكيفية ظهور هذا الأثاث بالضبط. غالبًا ما كانت القطع المطلية من السبعينيات مصنوعة من الخشب وتضمنت أحيانًا تصميمات معقدة. وستتكون أيضًا من بعض أقسام الخشب المكشوف غير المطلي. فكر في الألواح الأمامية الخشبية التي تتميز بتصميم الأزهار المرسوم في المنتصف أو خزانة ذات تفاصيل رائعة مصقولة. هذه مجرد أمثلة قليلة على العديد من الأنواع المختلفة من قطع الأثاث المطلية التي قد تراها تتجدد.