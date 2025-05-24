ضرب المبتدئين “نيكس” الناعمة “الصخور” مع حفر توم ثيبودو في

قال ميكال بريدجز إنه الأفضل.

لم يسحب أي اللكمات.

حقا ، كيف يمكنه؟ كانت المشكلة بهذا السوء. هذا صارخ. هذا متكرر.

لماذا يكافح المبتدئون كثيرًا في الملعب معًا؟

“ربما” ، قال ميكال بريدجز بعد خسارة نيكس 114-109 من لعبة 2 يوم الجمعة في Madison Square Garden ، “نحن نلعب قليلاً في بداية النصفين”.

لعب يوم الجمعة كما لو كان لديه مرات عديدة في هذا الموسم.

كان من الممكن التنبؤ به لأي شخص يتبع الفريق ، أو أي شخص ألقى نظرة على المقاييس.

بدأ مبتدئين في نيكس بداية قاسية أخرى ، وسرعان ما تخلفت عن 19-11.

ثم دخل ميتشل روبنسون ومايلز ماكبرايد وقاموا بتغيير مدة اللعبة تمامًا.

انتقل فريق Knicks على الفور إلى 15-5 لإنهاء الربع الأول عندما كانوا في الملعب معًا ، حيث تحولوا إلى عجز من ثماني نقاط إلى تقدم من نقطتين.

لكن المدرب توم ثيبودو قد بدأ في بداية الخمسة-جالين برونسون ، وجسور ، وأوج أنونوبي ، وجوش هارت ، وكارل أنطثوني تاونز-لبدء الربع الثالث ، وذهبوا من المتصدر في ثلاثة في نهاية الشوط الأول إلى أسفل من قبل ثلاث نقاط ، عندما تم تسجيل روبنسون مرة أخرى مع 4:18 غادر في الربع.

مبتدئين في نيكس هم ناقص 81 عندما في المحكمة معا في هذا الموسم.

هذه السلسلة وحدها ، إنها ناقص 29. كان الخمسة جميعهم في الملعب معا من أجل انهيار الربع الرابع من نيكس في اللعبة 1 أيضًا.

قال برونسون: “بشكل جماعي ، يجب أن نجمعها”. “هذا هو حقا.”

طوال الموسم العادي ، قال Thibodeau غالبًا إن Knicks كانت “بدون مركز البداية” في إشارة إلى Robinson.

من الواضح أن القصد كان في الأصل بالنسبة إلى المدن وروبنسون أن تبدأ معًا وهارت ليخرجوا من مقاعد البدلاء.

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لكن ثيبودو كان عنيدًا لإدخال روبنسون أو تغيير أي شيء عن وحدة البداية.

قال ثيبودو بصراحة بعد الخسارة: “ننظر دائمًا إلى كل شيء”.

أعطى روبنسون وماكبرايد الممتد يوم الجمعة. دخل روبنسون لأول مرة مع 5:19 غادر في الربع الأول ولم يتم تخطيه حتى 1:42 بقي في الربع الثاني.

دخل McBride مع 4:42 غادر في الربع الأول ولعب الربع الثاني بأكمله.

كان Knicks زائد 13 مع روبنسون و Plus-9 مع McBride خلال هذا الامتداد ، وتحول عجزًا مبكرًا إلى تقدم في نهاية الشوط الأول. كلاهما انتهى في زائد ستة. وفي الوقت نفسه ، انتهى ثلاثة من المبتدئين الخمسة – الجسور والبلدات وهارت – في السلبية.

وقال هارت عن روبنسون: “علينا أن نكتشف طرقًا – أعتقد أنه لعب 30 دقيقة – اكتشاف طرقًا إذا كان بإمكانه اللعب أكثر”. “نحن رائعون معه. علينا جميعًا أن نكون على استعداد للتضحية من أجل تحسين الفريق.”

نعم ، مشاعر هارت حول روبنسون صحيحة. لكنها مشكلة كبيرة إذا لم تتمكن وحدة البدء من العمل معًا.