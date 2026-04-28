ضرب مشجع يانكيز من قبل مشجعي رينجرز، وألقيت صديقته على الدرج

كان على مشجع يانكيز أن يرى مدى سطوع النجوم في تكساس.

قام أحد مشجعي فريق برونكس بومبرز بتنظيف ساعته من قبل زوج من مشجعي رينجرز، بينما تم دفع صديقته إلى أسفل الدرج في مشهد فوضوي ليلة الاثنين في جلوب لايف فيلد.

أظهر أحد المقاطع زوجًا من مشجعي يانكيز وظهريهما إلى الملعب ويبدو أنهما يسخران من المشجعين الجالسين في الصف خلفهم في المقاعد خلف جدار الملعب الأيمن.

وبدا أن الرجل يطلب مرارًا وتكرارًا من أحد مشجعي رينجرز الذين يرتدون ملابس حمراء خلفه أن “ينظف أسنانك” بينما يقوم أيضًا بحركة تنظيف الأسنان بالفرشاة.

قلبت المرأة الطائر الذي يشجعه في تكساس بينما أسكتته، وبدا أنها تقول: “أغلق فمك”.

قام أحد مشجعي رينجرز باللون الأزرق، الذي كان يجلس على يسار المروحة باللون الأحمر، بفك زجاجته البلاستيكية من كوكا كولا قبل الوقوف، وبدا أن أحد مشجعي يانكيز الذكور ضرب الزجاجة في اليد اليمنى لمشجع رينجرز.

قام مشجع تكساس بعد ذلك بتسجيل مسافة مشجع يانكيز، وأرسله إلى مشجع آخر ثم إلى مقعد.

قام مشجع رينجرز الذي يرتدي اللون الأحمر بتحريك جسم أحمر على المروحة قبل أن يتنحى للتأرجح على مشجع يانكيز، مما يرسل الأخير إلى الخلف.

ويبدو أن الجسم يصدر صوتًا مجوفًا، مما يشير إلى أنه ليس قويًا.

ثم طارد المشجع ذو اللون الأحمر مشجع يانكيز بينما كان يتأرجح عليه بعنف، حيث وقف مشجع برونكس بومبرز على قدميه ووجه اللكمات.

أمسكت المرأة بالمروحة في رأس ريد لكنها لم تفعل الكثير لإيقافه، حيث وجه الأخير ضربة قاسية أخرى أسقطت مشجع يانكيز الذكر أرضًا وجلس على مقعد.

ضربت الأنثى المروحة ذات اللون الأحمر بينما توقف هو عن الهجوم وتحركت المروحة ذات اللون الأزرق على طول صف على ما يبدو لتهاجم أكثر قبل أن تتوقف.

وبدا أن أحد المشاهدين كان يستمتع بالضجة، حيث قال مرارًا وتكرارًا: “أوه، ت-ت” و”حسنًا”.

ومع ذلك، ازدادت الأمور سوءًا بالنسبة لجماهير يانكيز، حيث أظهرت زوايا متعددة المرأة وهي تصرخ على ما يبدو أنه المروحة باللون الأزرق ويبدو أنها تضرب في اتجاهه.

أخذت المروحة زوجًا من الحقائب وسحقتهما في وجه المرأة، مما أدى إلى سقوطها على الدرج عدة صفوف قبل أن تهبط على مقعد.

بينما كان الآخرون يهتمون بالمرأة، بدا أن مشجع يانكيز الذكور كان يتطلع إلى الاقتراب من جماهير رينجرز لكنه لم يتمكن من الوصول إليهم.

ثم صعد مشجعا يانكيز الدرج معًا.

ليس من الواضح متى خرجوا من فوز فريق يانكيز بنتيجة 4-2 لبدء مجموعة الطريق المكونة من ثلاث مباريات.