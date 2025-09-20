ضعف المتلقي الواسع في Jets فقط ينمو أكثر فيما يتعلق

سعيم Jets ‘لإنشاء جهاز استقبال رقم 2 قابلاً للتطبيق خلف Garrett Wilson سوف يسخر في الأسبوع الثالث يوم الأحد ضد Buccaneers.

بلغ إجمالي ما تبقى من الفرق واسعة فقط خمسة حفلات استقبال من خلال بداية Jets ‘0-2.

مع استبعاد المخضرم جوش رينولدز في مباراة ثانية على التوالي مع قضية في أوتار الركبة ، فإن الفرص-والضرورة-أن يظهر شخص آخر كبديل لافتة لويلسون لاعب الوسط المخضرم تيرود تايلور سيكون بارزًا في تامبا للاعبين مثل تايلر جونسون ، وألين لازارد ، و روكي أريان سميث.

وقال سميث ، الجولة الرابعة من جورجيا: “لقد سقطنا جوش ، لذلك ربما يتعين علي أن ألعب أكثر قليلاً للمساعدة (ويلسون) والرجال الآخرين ، تايلر ولزارد ، والمساعدة في خلع بعض التوتر”. “أنا مستعد للذهاب إلى هناك والتنافس وأفعل ما لدي.

“نحن نعلم أنه يتعين علينا أن نؤثر بشكل أكبر. علينا أن نساعد غاريت. إنه واحد من أفضل اللاعبين في هذا الفريق ، لكنه ليس سوبرمان. إنه يحتاج إلى مساعدة ونحن بحاجة إلى التخلص من بعض الضغوط.

سميث ، الذي نشأ حوالي 45 دقيقة خارج تامبا ، لديه واحدة فقط من ثمانية ياردات على هدفين من خلال أول مباراتين له في اتحاد كرة القدم الأميركي.

كما أتيحت له فرصة للركض على عكس تم تفجيره في الملعب الخلفي لخسارة 10 ياردة في الربع الأول في خسارة 30-10 يوم الأحد ضد الفواتير ، لكن الصاعد قال إنه “متحمس لأنهم أطلقوا على رقمي في هذا المكان”.

تم توقيع جونسون على صفقة لمدة عام بقيمة 1.17 مليون دولار كوكيل حر بعد أن أمضى الموسمين الماضيين مع الكباش.

لكنه ساهم أيضًا في إنتاج ضئيل مع استقبالين على ثلاثة أهداف في أول ظهورين له مع الطائرات.

وقال جونسون: “كلما تم استدعاء أي من أرقامنا ، يجب عليك الخروج إلى هناك وتلعب”. “علينا أن نذهب إلى هناك ونلعب علامتنا التجارية لكرة القدم ، والأشياء التي نعمل عليها منذ معسكر التدريب ، وعلينا السماح بذلك بالعودة إلى الحياة.

“علينا أن نضغط على زر إعادة الضبط هذا ، وأنا أتطلع إلى الخروج إلى هناك يوم الأحد وإنجازه.”

كان Lazard البالغ من العمر 29 عامًا غير نشط لمدة أسبوع واحد لخسارة Backers وزميل فريق Jets منذ فترة طويلة Aaron Rodgers و Steelers.

ضد الفواتير ، ارتدى Lazard ولكنه لعب 22 Snaps (12 مسرحية جارية) بأهداف صفرية.

وقال لازارد: “علينا أن نستمر في فعل ما يمكننا أن نكون فعالين في لعبة الركض وسيؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى فتح لعبة التمريرات”. “هذه كرة قدم. يمكنك وضع مسرحيات وتقول إنها ستذهب إلى هذا الشخص ، لكن بطريقة ما ينتهي الأمر إلى شخص آخر.

“إنها لعبة غير كاملة من هذه النقطة ، ولكن عندما تأتي فرصتنا ، بقدر ما يكون الرجال الآخرون في الغرفة ، يجب علينا فقط التأكد من أننا من المفترض أن نكون مسرحيات”.

سيحصل تايلور ، وهو من قدامى المحاربين في اتحاد كرة القدم الأميركي لمدة 15 عامًا مع سبعة فرق ، على بدء يوم الأحد بدلاً من بداية المصابة جوستين فيلدز (ارتجاج) ، لكن لازارد يعتقد أن الفرق “لا شيء مجنون للغاية” بين لاعبين في قورتربك.

وشدد جونسون أيضًا على أنه “لا يوجد فرق كبير” بين QBs.

وقال لازارد: “من الواضح أن تيرود هنا العام الماضي (كنسخة احتياطية من رودجرز) ، هناك القليل من الراحة في الهجوم والألفة فقط بالطريقة التي يدور حولها في عمله”. “السبب في أنه لا يزال هنا في عمر 36 عامًا هو أنه يفعل الطريق الصحيح.

“من المعدة للغاية بالنسبة للأشخاص في غرفة الخزانة أن يروا كيف يعمل وكيف يستعد كل أسبوع. كيف يتعامل مع فريق الكشافة أو كيف يتعامل مع الممثلين مع 1s ، لا يوجد انخفاض ، لا فرق. إنه محترف حقيقي.”

ويلسون ، الذي وقع تمديد العقد بقيمة 130 مليون دولار في يوليو ، بلغ إجمالي 11 حفل استقبال مقابل 145 ياردة على 17 هدفًا يدخل الأسبوع 3.

هذا أكثر من ضعف عدد المصيد والأهداف مثل بقية أجهزة الاستقبال الواسعة مجتمعة.