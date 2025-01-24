ضع حدًا لفوضى الحمام باستخدام حل تخزين أنيق

حمامك هو ملاذك المنزلي للصحة والعافية. ومع ذلك، إذا كان الأمر فوضويًا، فقد يكون ذلك ضارًا بصحتك العقلية والجسدية. سواء كان الأمر يتعلق بتراكم الغبار، أو التعرض لخطر الحريق، أو مجرد الضغط عليك إلى أقصى حدودك، فإن كبح الفوضى يعد دائمًا فكرة جيدة. ولكن إذا كان لديك مساحة محدودة أو غرفة صغيرة، فإن التخلص من الفوضى يصبح أمرًا ضروريًا. استخدم جدرانك لتحقيق أقصى استفادة من المساحات الصغيرة عن طريق تركيب واحدة أو أكثر من السلال السلكية عليها. الأساسيات المصطفة في حاوية جذابة تجعل من السهل العثور عليها وتبدو أكثر ترتيبًا بشكل لا نهائي مع الاحتفاظ بها في متناول اليد.
يمكن تعليق سلال التخزين العمودية مباشرة على حائطك، إما أسفل المرآة أو على الحائط المجاور. إذا كانت المرآة تشغل معظم حائطك، فيمكنك اختيار مرآة مثبتة بأكواب شفط أو علامات لاصقة تعلقها مباشرة على سطح المرآة. تحمل أمازون منتجات ذات تقييم عالٍ مثل SANNO Suction Cup Shower Caddy Bath Wall Shelf. تأتي سلة ZUSHALLMY المعلقة للتخزين بخطافات لاصقة شفافة ستكون غير مرئية فعليًا بمجرد ملء السلة بالزجاجات والجرار. يمكنك أيضًا تعليق العلامات اللاصقة على الجدران كحل ملائم للمستأجر لتخزين الحمام.
رفع مستوى التخزين الخاص بك إلى ما هو أبعد من السلال السلكية
تعتبر التركيبات التي تؤدي واجبًا مزدوجًا بمثابة توفير للمساحة، حتى لو لم يكن حمامك ضيقًا؛ جرّب مرآة ذات رف مدمج وخطافات تعليق. تعتبر خزانة الأدوية ChooChoo المزودة بمرآة مثالًا للتخزين الذكي. المرآة محاطة بمجموعتين عموديتين من ثلاثة أرفف، والمرآة مثبتة على باب يخفي مساحة تخزين أكبر. التزيين على الكعكة عبارة عن شريط ومجموعة من الخطافات المعلقة من قاعدة المرآة. أضف سلتك الخاصة، وقم بتعليق المنشفة، وقم بتعليق حامل فرشاة الأسنان على الخطافات الخمسة المتضمنة.
إذا كانت السلال الشبكية لا تتوافق مع أسلوبك، فهناك المزيد من الخيارات الخيالية والملمسية المتاحة. للاستمتاع بفوائد تخزين السلال السلكية مع المزيد من الاهتمام البصري، جرب مجموعة السلة المعلقة على الحائط من Blue Donuts. في اختيارك من بين أربعة لمسات نهائية معدنية، تأتي هذه السلال ذات الزوايا الفنية بثلاثة أحجام لتناسب المنتجات من كل نوع. تأتي المجموعة مع براغي ومثبتات حائط، ولكن يمكنك بسهولة استبدال الخطافات اللاصقة بالتركيبات الدائمة. يمكنك العمل في مرآة JACKCUBE الخشبية الريفية المكونة من 3 قطع أيضًا. سيكون هناك قطع كافية بين الاثنين لتنتشر في حمامات متعددة أو غرفة أخرى.
يمكنك أيضًا الاستعانة بالسلال المزخرفة الأقل دقة للتخزين الأنيق. تأتي سلة الحائط المعلقة RuralRattan هذه في مجموعة من قطعتين، ويمكنك تعليقها بأشرطة لاصقة أو تثبيتها مباشرة على الحائط. سيكون هذا النمط البسيط المنسوج جيدًا مع معظم مجموعات المرايا البسيطة أو الحمامات ذات الديكور الريفي.