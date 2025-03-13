ضغط الماء منخفض أثناء الطقس البارد؟ فيما يلي الأنابيب التي قد تكون مسؤولية ، وماذا تفعل حيال ذلك

يمكن أن تتسبب درجات الحرارة الباردة في التجمد في عدد من مشكلات السباكة لأصحاب المنازل الذين يحاولون الوصول إلى الشتاء. مشكلة واحدة شائعة هي انخفاض ضغط الماء. إذا قمت بتشغيل صنبور خلال الأشهر الباردة فقط لاكتشاف أن ضغط الماء أقل مما اعتدت عليه ، فمن المحتمل أن يكون أنابيبك متجمدة. لحسن الحظ ، تحدث خبير Frontdoor Virtual Plumbing Eddie Linares حصريًا مع House Digest لشرح الأنابيب التي قد تتم إلقاء اللوم عليها وماذا تفعل حيالها. وفقًا لـ Linares ، فإن الأنابيب داخل الجدران الخارجية ، والطوابق السفلية ، والمواقف ، والمصارف ، ومساحات الزحف ، والمناطق المذهلة أو غير المسجلة تكون أكثر عرضة للتجميد وتسبب في انخفاض ضغط الماء. وأوضح أنك بحاجة إلى تسخين الأنابيب للحصول على تدفق المياه بحرية مرة أخرى.
إذا كان لديك أنابيب نحاسية ، فأنت أكثر عرضة لمشكلة السباكة هذه. وقال ليناريس: “يمكن أن تتجمد الأنابيب النحاسية والبلاستيكية (PVC ، PEX)”. “يتجمد النحاس بشكل أسرع لأنه موصل كبير من الحرارة ويفقد الحرارة بسرعة إلى البيئة المحيطة ، في حين أن الأنابيب البلاستيكية قد تمنع المياه ولكنها لن تنفجر بسهولة.”
قبل أن تتمكن من حل أي مشاكل أنبوب المجمدة ، تحتاج إلى تحديد موقع الأنبوب. “لتحديد المكان الذي يمكن أن يكون فيه الأنابيب المجمدة ، تحقق من أي مناطق غير مسموعة للصقيع أو البقع الباردة على الأنابيب” ، أوضح ليناريس. “سترغب أيضًا في الاستماع إلى أي ضوضاء غير عادية ، (AS) يمكن أن تسبب الأنابيب المجمدة في كثير من الأحيان الهواء في خطوط المياه.” بمجرد العثور على الأنبوب الذي يعطيك مشاكل ، استخدم الإرشادات التالية لإذابة الجليد في الداخل.
كيفية إصلاح الأنابيب المجمدة التي تسبب انخفاض ضغط المياه
أثناء حديثه حصريًا مع House Digest ، أوضح Eddie Linares كيفية تعزيز ضغط الماء في منزلك بعد إبطاء الأنابيب المجمدة. وقال: “بمجرد تحديد أنبوب مجمد ، تحاول الخطوة الأولى أن تحلله باستخدام شكل من أشكال الحرارة ، سواء كان سخان الفضاء أو مجفف شعر لمحاولة ذوبان القسم المجمد”. وفقًا للخبير ، يجب على أصحاب المنازل الذين يعانون من الأنابيب البلاستيكية توخي الحذر عند استخدام هذه الطريقة لأن الحرارة الشديدة يمكن أن تتسبب في ذوبانهم. يعد تطبيق الكثير من الحرارة أحد الأخطاء التي يرتكبها أصحاب المنازل عند محاولة إصلاح الأنابيب المجمدة.
كما قدم Linares حل بديل. “هناك خيار آخر هو شريط التدفئة ، وهو كبل كهربائي مرن ملفوف حول أنابيب المياه لمنعها من التجمد” ، أوضح. “هناك أنواع محددة من هذا الشريط لأنابيب النحاس والبلاستيك-الإصدار المصنوع من الأنابيب البلاستيكية خاضعة للتنظيم لدرجة الحرارة بحيث لا تلحق الضرر بالأنبوب.” قد يكون هذا هو الخيار الأفضل إذا كنت قلقًا بشأن ذوبان الأنابيب البلاستيكية عن طريق الخطأ مع أي من مصادر الحرارة المذكورة أعلاه. شارك Linares تحذيرًا أخيرة لتضعه في الاعتبار. نصح مالكي المنازل بالاتصال بأخصائي للمساعدة إذا واجهوا مشكلة في تحديد موقع الأنابيب المجمدة المشتبه بها. وقال الخبير: “يمكن أن تتحول الأنابيب المجمدة إلى أنابيب انفجار بسرعة كبيرة ، وقد تكون الإصلاح مكلفة للغاية”.