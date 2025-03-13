ضغط الماء منخفض أثناء الطقس البارد؟ فيما يلي الأنابيب التي قد تكون مسؤولية ، وماذا تفعل حيال ذلك

يمكن أن تتسبب درجات الحرارة الباردة في التجمد في عدد من مشكلات السباكة لأصحاب المنازل الذين يحاولون الوصول إلى الشتاء. مشكلة واحدة شائعة هي انخفاض ضغط الماء. إذا قمت بتشغيل صنبور خلال الأشهر الباردة فقط لاكتشاف أن ضغط الماء أقل مما اعتدت عليه ، فمن المحتمل أن يكون أنابيبك متجمدة. لحسن الحظ ، تحدث خبير Frontdoor Virtual Plumbing Eddie Linares حصريًا مع House Digest لشرح الأنابيب التي قد تتم إلقاء اللوم عليها وماذا تفعل حيالها. وفقًا لـ Linares ، فإن الأنابيب داخل الجدران الخارجية ، والطوابق السفلية ، والمواقف ، والمصارف ، ومساحات الزحف ، والمناطق المذهلة أو غير المسجلة تكون أكثر عرضة للتجميد وتسبب في انخفاض ضغط الماء. وأوضح أنك بحاجة إلى تسخين الأنابيب للحصول على تدفق المياه بحرية مرة أخرى.

إذا كان لديك أنابيب نحاسية ، فأنت أكثر عرضة لمشكلة السباكة هذه. وقال ليناريس: “يمكن أن تتجمد الأنابيب النحاسية والبلاستيكية (PVC ، PEX)”. “يتجمد النحاس بشكل أسرع لأنه موصل كبير من الحرارة ويفقد الحرارة بسرعة إلى البيئة المحيطة ، في حين أن الأنابيب البلاستيكية قد تمنع المياه ولكنها لن تنفجر بسهولة.”

قبل أن تتمكن من حل أي مشاكل أنبوب المجمدة ، تحتاج إلى تحديد موقع الأنبوب. “لتحديد المكان الذي يمكن أن يكون فيه الأنابيب المجمدة ، تحقق من أي مناطق غير مسموعة للصقيع أو البقع الباردة على الأنابيب” ، أوضح ليناريس. “سترغب أيضًا في الاستماع إلى أي ضوضاء غير عادية ، (AS) يمكن أن تسبب الأنابيب المجمدة في كثير من الأحيان الهواء في خطوط المياه.” بمجرد العثور على الأنبوب الذي يعطيك مشاكل ، استخدم الإرشادات التالية لإذابة الجليد في الداخل.