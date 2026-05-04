طارق سكوبال يخضع لعملية جراحية في المرفق في ضربة مفاجئة لإصابة النمور

سيغيب طارق سكوبال عن بداية يوم الاثنين ضد فريق ريد سوكس – وبعد ذلك البعض.

سيخضع لاعب فريق النمور لعملية جراحية لإزالة الأجسام السائبة في مرفقه، حسبما كشف المدير الفني إيه جاي هينش قبل المباراة الأولى من السلسلة في ديترويت.

قد يبدو أن وقت سكوبال بعيدًا قد يستغرق شهرين على الأقل، على الرغم من عدم وجود جدول زمني رسمي حتى الآن.

كانت بداية Skubal الأخيرة إشارة محتملة إلى وجود خطأ ما مع الفائز بجائزة Cy Young مرتين.

هز ذراعه اليسرى وفرك مرفقه الأيسر خلال نزهة ضد الشجعان يوم الأربعاء الماضي. قام هينش ومساعد المدرب الرياضي كيلي رودس والماسك ديلون دينجلر بزيارة التل لكن سكوبال بقي في المباراة بعد إلقاء ملعب تدريبي.

وقال هينش بعد مباراة الأربعاء إن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما شعر “بشعور مضحك على الجزء الخارجي من ذراعه”.

واصل ضرب الجانب وإنهاء الليل بجولتين مسموح بهما، كلاهما حصل، وسبع ضربات عبر سبع أدوار.

قبل أن يتعرض للخدش منذ بداية يوم الاثنين، لم يبدو سكوبال قلقًا بشأن صحته، قائلاً “أنا بخير”.

هذا الموسم، يحمل فريق All-Star مرتين 2.70 عصرًا مع 45 ضربة في سبع مشاركات.

بعد فوزه متتاليين بالدوري الأمريكي Cy Youngs، كان من المتوقع جدًا أن يعود Skubal إلى المنافسة مرة أخرى في عام 2026 – بالإضافة إلى أن يكون شريحة تجارية محتملة بعد فوز تحكيم قياسي بقيمة 32 مليون دولار في فترة الإجازة.

قبل الإصابة، كان خط الأساس هو صفقة جديدة لسكوبال بقيمة 400 مليون دولار، وفقًا لجون هيمان من The Post.

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

