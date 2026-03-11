طارق سكوبال يصف حفريات “بنديكت أرنولد” بأنها “غير عادلة” بعد مغادرة WBC

كانت خطة طارق سكوبال دائمًا هي مغادرة فريق الولايات المتحدة الأمريكية بعد بداية بطولة World Baseball Classic. لقد تردد لكنه في النهاية لم يغير مساره أبدًا. مسؤوليته تجاه النمور كانت تعني له المزيد.

ما لم يكن في المخطط هو مقارنات وسائل التواصل الاجتماعي مع بنديكت أرنولد، الضابط العسكري سيئ السمعة الذي انتقل من الأمريكيين إلى البريطانيين خلال الحرب الثورية.

لا يعتقد سكوبال أن المقارنة عادلة – فهو لم ينشق إلى فريق آخر، بل كان ببساطة يعطي الأولوية لواجباته الأخرى.

وقال سكوبال عن هذه المزاعم لصحيفة أثليتيك: “هذا ليس عادلاً”. “لكن هذا جزء من العمل. إنه جزء من اللعبة. إذا كانوا يعرفونني على المستوى الشخصي، ويعرفون ما يعتقده زملائي عني، فلا أعتقد أنه من العدل أن أقول هذه الأشياء.

وأضاف عن السبب وراء قراره: “كانت هذه هي الخطة دائمًا، وبصفتي عاطفيًا أو مدى رغبتي في البقاء، لم يكن الأمر منطقيًا، نظرًا للتوقيت”.

وأضاف سكوبال أن الانتقادات التي تلقاها عبر الإنترنت لم تؤثر على اختياره، مشيرًا إلى أنها “تم إنشاؤها بواسطة أشخاص لا يعرفونني”.

لكن زملائه في الفريق كان لهم تأثير كبير. وذكر أنه تحدث إلى العديد منهم لمساعدته في اتخاذ قراره، على الرغم من أنه أدرك في النهاية أنه ليس من الممكن العودة.

قال سكوبال: “كنت أحاول فقط التنقل بين كل هذه المعلومات ثم محاولة وضع خطة”. “شعرت وكأنني كنت أحاول أن أفعل الكثير. لذلك كنت أقول نوعًا ما، “حسنًا، بقدر ما أريد القيام بذلك، وبقدر ما أريد الوصول إلى هناك واللعب، كانت هذه هي الخطة منذ القفزة”.

في بدايته الوحيدة في WBC مقابل بريطانيا العظمى، قدم Skubal ثلاث أدوار وسمح بجولة واحدة فقط، والتي جاءت على هوميروس Nate Eaton. لقد ضرب خمسة أهداف وسمح بضربة واحدة فقط، مما مهد الطريق لفوز سهل للولايات المتحدة بنتيجة 9-1.

لكن مسؤوليته النهائية تقع على عاتق فريق النمور، الذين يتنافسون للقيام بجولات فاصلة عميقة مع واحدة من أفضل الدورات في لعبة البيسبول.

إلى جانب سكوبال، الذي فاز بآخر جائزتين من جوائز Cy Young في الدوري الأمريكي، أضافت ديترويت فرامبر فالديز وجاستن فيرلاندر في فترة الإجازة واحتفظت بكيسي ميز وجاك فلاهيرتي.

إذا قرر سكوبال البقاء مع فريق الولايات المتحدة الأمريكية خلال نهائي WBC – إذا نجح في ذلك – لكان لديه تسعة أيام فقط بين ذلك الحين وبداية يوم الافتتاح. ومع ذلك، قال إنه إذا تقدمت الولايات المتحدة إلى هذا الحد، فسوف يحاول العودة لتشجيع زملائه في الفريق من مقاعد البدلاء.

هل هذا حقا يجعله بنديكت أرنولد؟ من المؤكد أن سكوبال لا يعتقد ذلك.