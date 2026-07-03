طاقم العمل المصري في كأس العالم يشتبك مع شرطة دالاس في مشهد جامح

أظهرت مقاطع فيديو أن ما لا يقل عن اثنين من ضباط شرطة دالاس وأعضاء من طاقم المنتخب المصري لكرة القدم شاركوا في مشاجرة جسدية ومباراة صراخ.

بينما كان أحد اللاعبين يلتقط صورة مع مشجع شاب يوم الخميس في بهو الفندق، اقترب ضابط من أحد الموظفين ولمس ذراعه لجذب انتباهه.

تبادل الاثنان بعض الكلمات ثم بدأ الضابط بالصراخ: “تراجع! تراجع! تراجع!” ليس من الواضح ما كان يرد عليه الموظف.

وذلك عندما بدأ الدفع والدفع خلف منطقة مغلقة أمام الجمهور، وأشار الضابط بإصبعه إلى صدر الموظف حيث كانت المسافة بينهما على بعد بوصات فقط.

وتدخل عضو آخر من الوفد المصري للفصل بين الرجلين المتوترين.

وصل الضابط خلف ظهره لإزالة شيء ما من حزامه الذي كان موضوعاً بجوار سلاحه الناري.

وتعرفت ياهو على الموظف المواجه بأنه مدير الفريق إبراهيم حسن، وهو شقيق المدرب حسام حسن.

وذكرت صحيفة “إندبندنت” المصرية، بحسب مصدر، أن “مشادة وقعت بين إبراهيم حسن وحارس أمن الفندق بسبب سوء تعامل المنظمين مع الجماهير المصرية.

وأضاف: “حرصت الجماهير على التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين، لكن الأمن تدخل بقوة، وهو ما أثار غضب حسن الذي تدخل معترضا على سلوكهم القاسي”.

وهدأت التوترات في غضون دقيقة وغادر أعضاء الفريق المصري الردهة.

مصر هي الأفضل على أستراليا في تمام الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة في مباراة دور الـ 32 على ملعب AT&T – موطن فريق دالاس كاوبويز.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات.

ووصف الاتحاد المصري لكرة القدم الحادث بأنه “مجرد مشاجرة بسيطة انتهت سريعا”، وقال إن تصرفات حسن كانت تهدف إلى “حماية الطفل ومنعه من التعرض لأي ضرر”، بحسب إذاعة صوت الإمارات.