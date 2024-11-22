طالب التوقيع يهاجم جيسون كيلسي في مواجهة شرسة

أصبح أحد الباحثين عن التوقيعات هائجًا على جيسون كيلسي بعد أن مر مركز اتحاد كرة القدم الأميركي السابق وشخصية ESPN بالشخص دون التوقيع على توقيعه أثناء مغادرته تصوير ظهور في برنامج “Jimmy Kimmel Live!” ليلة الخميس.

وأظهر مقطع فيديو حصل عليه موقع TMZ، المشهد الغريب الذي يحدث خلف الاستوديو في هوليوود، حيث كان العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن التوقيعات ينتظرون كيلسي، مما دفع أحد الأشخاص إلى التقاط الصور عندما لم يتوقف كيلسي للتوقيع.

“أنت لست أحداً مميزاً!” ويمكن سماع الرجل وهو يصرخ في بداية الفيديو. “أنت شخص شرير، رجل ملكي يعتقد أنه على قاعدة ما!”

واصل الشخص الصراخ في كيلسي قائلاً إنه منزعج من “الموقف” قبل أن يصرخ قائلاً “هناك موت في هذه الشوارع اللعينة التي تبعد بنايتين وأنت تتصرف بطريقة غير لائقة”.

حاول كيلسي أن يوضح أنه لا يوقع التوقيعات “للأشخاص الذين يتابعون المكان الذي أذهب إليه”.

ولكن لا يبدو أن هذا يرضي طالب التوقيعات العدواني الذي استمر في الصراخ في Kelce، والذي تضمن وصف بطل Super Bowl بـ “punk f–k” وإخباره “سآخذك في أي وقت”.

وتمكن كيلسي (37 عاما) من تهدئة الوضع بالخروج من السيارة التي ركبها قبل الإشارة إلى المتفرجين الذين كانوا هناك، حتى أنه صافح الرجل الذي كان يهجم عليه بألفاظ نابية.

ويمكن سماع كيلسي يقول في محاولة لتهدئة الأمور: “سوف أوقع”.

يبدو أن الشخص قد غيّر لهجته عندما بدأ نجم إيجلز السابق بالتوقيع.

وصرح طالب التوقيع بأنه “يشعر بالخجل من تلك اللحظة” بينما طالب أيضًا بعدم نشر مقطع الفيديو الخاص بثورته.

وقال كيلسي بعد أن واصل الرجل اعتذاره: “أشعر بك وأقدرك”.

لقد كان مشهدًا مختلفًا تمامًا عن ذلك الذي حدث في ولاية بنسلفانيا في وقت سابق من هذا الشهر عندما انتقد كيلسي هاتف أحد المعجبين الذي وصف ترافيس شقيق كيلسي بأنه افتراء مناهض للمثليين.

أعرب كيلسي لاحقًا عن ندمه على الحادث في اعتذار خلال “العد التنازلي ليلة الاثنين” بعد بضعة أيام.