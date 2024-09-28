طالب بجامعة هارفارد يأكل 24 بيضة كل يوم لمدة شهر وهذا ما حدث

إذا كان هناك شيء واحد يجب معرفته عن طلاب Ivy League في ماساتشوستس، فهو أنهم من أشد المعجبين بالقيام بأشياء لا يفكر فيها الآخرون أبدًا. على سبيل المثال، كان هناك فريق بلاك جاك من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) الذي قام في التسعينيات بالذهاب إلى الكازينوهات لعد البطاقات وحقق ثروة صغيرة. ثم كان هناك طلاب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذين قرروا “اختراق” جسر هارفارد في أكتوبر 1965 عن طريق قياس كل شيء في “سموتس”، نسبة إلى أوليفر آر سموت الذي تم استخدام جسده كشريط قياس بشري. الآن، في لحظة أخرى مثيرة للدهشة من ماساتشوستس، أكل طالب الطب بجامعة هارفارد، نيك نورويتز، 24 بيضة يوميًا لمدة شهر – وعاش ليخبرنا عن ذلك.

وأسفرت التجربة الأيضية، كما أسماها نورويتز، عن تناول 720 بيضة وتناول 133 ألف ملغ من الكولسترول الغذائي خلال شهر واحد. لماذا؟ لأنه، كما ذكرنا سابقًا، هذا هو ما يهتم به أطفال Ivy League – وأراد أن يرى تأثير ذلك على جسده. قبل أن يبدأ نورويتز في تجربته، كان قد افترض بالفعل أن نسبة الكولسترول لديه، أو على الأقل ما يعتبر كوليسترول “سيئ”، المعروف أيضًا باسم LDL (البروتين الدهني منخفض الكثافة)، لن يرتفع. لم يكن على حق فحسب، بل عندما أضاف الكربوهيدرات إلى النصف الثاني من تجربته، انخفض مستوى الكوليسترول لديه بنسبة هائلة بلغت 18٪.

بينما تقول جمعية الصحة الأمريكية إنه لا ينبغي عليك تناول أكثر من بيضة أو بيضتين يوميًا، نظرًا لفهم نورويتز لعملية التمثيل الغذائي البشري، فإنه لم يكن خائفًا من المشاركة في تجربته بالكامل. وإذا استخدمنا كلمته، فقد كانت تلك عملية “استشهاد بالبيض” وكانت لها نتيجة متساوية “استشهاد بالبيض”.