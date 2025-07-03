طاولة الفناء الزجاجية مقابل الخشب: ما هي إيجابيات وسلبيات؟

غالبًا ما يكون الطاولة هو محور أثاث الفناء الخاص بك. إنه المكان الذي تتناول فيه القهوة الصباحية ، ومحادثات ما بعد الظهيرة في وقت متأخر ، ووجبات عطلة نهاية الأسبوع. لهذا السبب يكون من المنطقي أن تكون وظيفية وجذابة بصريًا. يبرز خياران عند اختيار المادة المناسبة لجدول الفناء: الزجاج والخشب. تضفي الطاولات الزجاجية نظرة حديثة وسهلة التنظيف ، لكنها هشة ويمكن أن تخلق وهج. من ناحية أخرى ، فإن طاولات الفناء الخشبية متعددة الاستخدامات وجميلة بشكل طبيعي ، مع الجانب السلبي من كونها باهظة الثمن وصيانة عالية.
هناك عدة عوامل يجب حسابها عند محاولة اتخاذ قرار بشأن مادة جدول الفناء. المتانة هي الأولى في تلك القائمة. سيتم تعرض طاولة الفناء للعناصر في جميع الأوقات ، لذلك يجب أن يكون قادرًا على تحمل كل ما ترميه الطبيعة الأم – المطر ، ضوء الشمس ، بقع أنبوب الطيور ، وهلم جرا. بالإضافة إلى ذلك ، ستجمع Tabletop الفناء الكثير من الأوساخ ، وهذا هو السبب في أنه يجب أن يكون من السهل تنظيفه ؛ قد ينتهي بك الأمر إلى مسحه كل يوم تقريبًا. ستحتاج إلى التأكد من أن الجدول قوي أيضًا ، وأن الرياح لا تقلبها. أخيرًا وليس آخرًا ، يجب أن يكون متوافقًا مع بقية المساحة الخارجية. كمواد شائعة للأثاث في الهواء الطلق والزجاج والخشب لها خصائص مختلفة ، وجعل الاختيار الصحيح يعود إلى وزن إيجابياتهم وسلبياتهم.
إيجابيات وسلبيات الطاولات الخارجية الزجاجية
إن مظهر الزجاج البسيط والأنيق يجعله خيارًا رائعًا إذا كنت ستذهب إلى إعداد في الهواء الطلق الحديث أو الحد الأدنى. بطريقة ما ، فإنه يبرز انفتاح الفناء أو الشرفة. لأنه يعكس الضوء ، فإن الطاولة الزجاجية تجعل المساحة الخارجية الخاصة بك تبدو أكثر إشراقًا وأكثر جاذبية. الزجاج أيضًا ناعم وغير مسامي ، مما يعني أنه سهل التنظيف. لا داعي للقلق بشأن البقع أو العفن ، إما. ودعونا لا ننسى أن أجهزة الكمبيوتر اللوحية الزجاجية المخصصة للاستخدام في الهواء الطلق هي مقاومة للطقس لأنها مصنوعة من الزجاج المقسى ، والتي تقاوم المطر والأشعة فوق البنفسجية وغيرها من العناصر. يمكنك حتى استخدام الزجاج كغطاء واقعي للطاولة الخشبية.
تشمل الجوانب السلبية لأثاث الفناء الزجاجي أنه يمكن أن يكون هشًا إلى حد ما. أي تأثير شديد يمكن أن يضر بالزجاج – وهذا شيء لا يمكنك إصلاحه حقًا. ستحتاج إلى توخي الحذر الشديد عند وضع عناصر ثقيلة على الطاولة. ضع في اعتبارك أن الزجاج المحطم يمكن أن يكون خطيرًا ، خاصة إذا كان لديك أطفال أو حيوانات أليفة. وإذا كان لديك أطفال يركضون حول الفناء ، فقد ترغب في الذهاب إلى طاولة منحنية بدلاً من واحدة ذات زوايا حادة لتجنب الحوادث المؤلمة. تتطلب أجهزة الكمبيوتر اللوحية الزجاجية قدرًا كبيرًا من التنظيف والصيانة أيضًا. وذلك لأن أصغر تلطخ أو بصمة يمكن أن تبرز وتدمر الجمالية. الوهج والحرارة يمكن أن تكون مشكلة أخرى مع أجهزة الكمبيوتر اللوحية الفناء الزجاجي. ضوء الشمس المباشر يخلق وهجًا مزعجًا على الأسطح الزجاجية. ولكن مع المظلة ، لا ينبغي أن يكون هذا مشكلة. أو يمكنك استخدام Grosted Glass بدلاً من ذلك – لا يسبب الكثير من الوهج.
إيجابيات وسلبيات الطاولات الخشبية الخارجية
الخشب هو واحد من أكثر المواد شعبية للأثاث في الهواء الطلق ، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر اللوحية ، ولسبب وجيه. يمتزج تمامًا مع النباتات والعناصر الطبيعية الأخرى في التصميم الخارجي. تضيف أجهزة الكمبيوتر اللوحية الخشبية قيمة جمالية في شكل الدفء والجمال الطبيعي. هذا يجعلها مثالية للشرفات والتراسات الصغيرة لأنها لا تطغى على المساحة. يوفر Wood أيضًا المزيد من التنوع مع جميع الأنواع المختلفة التي يمكنك الاختيار من بينها: خشب الساج ، الأرز ، الأكاسيا ، البلوط ، الصنوبر ، الأوكالبتوس – سمها ما شئت. بالإضافة إلى ذلك ، إنها مادة متعددة الاستخدامات للغاية ، بمعنى أنه يمكنك العثور على أجهزة ألواح خشبية بأشكال وأنماط وبقع وأحجام مختلفة. الأهم من ذلك ، وود هو بطل في المتانة. سوف تستمر أوسعة الساج أو الأرز على مدار عقد من الزمان مع رعاية جيدة. كبعض من أفضل أنواع الخشب لأثاث الفناء ، فهي مقاومة للعفن والانحطاط وتلف الآفات. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الطاولات الخشبية سهلة الإصلاح إلى حد ما في حالة وجود أضرار طفيفة.
على الجانب الآخر ، يمكن أن تكون أجهزة الكمبيوتر اللوحية الخشبية عالية الصيانة. ستحتاج إلى معاملتهم باستخدام مانع تسرب وقائي بشكل منتظم لتجنب أضرار التلاشي والرطوبة. علاوة على ذلك ، فإن بعض أنواع الخشب لا تعمل بشكل جيد في الظروف الجوية القاسية. في نهاية المطاف ، يبدأون في الاعادة والتكسير. هذا يعني أنه عليك تغطية أثاثك الخارجي خلال أشهر الشتاء. هناك مشكلة أخرى مع الطاولات الخشبية وهي أنها تميل إلى أن تكون في الطرف الأعلى لطيف السعر-خاصةً إذا كانت مصنوعة من الخشب عالي الجودة ، مثل البلوط أو الأرز. بالطبع ، إذا كنت لا تمانع في السعر والصيانة ، يمكن أن تكون أجهزة الكمبيوتر اللوحية الخشبية إضافة مثالية إلى مساحة المعيشة في الهواء الطلق.