طراز الستارة الفاخر الذي ستتمنى لو قمت بتجربته عاجلاً

إذا كان يتم دائمًا التعامل مع الستائر في منزلك كفكرة لاحقة – آخر شيء تختاره وفقط لأنك تحتاج إلى حجب الضوء أو توفير بعض الخصوصية – فقد يكون الوقت قد حان لتغيير هذه العقلية. نعم، لقد تم التخلص من الستائر المملة، ونقوم باستبدالها ببدائل أكثر فخامة تعتمد على التفاصيل… مثل العقد.

يمكن لتصميم الستارة مع العقد أو الألواح الحلقية أن يوسع أي نافذة. تخيل أن الجزء العلوي من القماش معقود أو ملفوف عمدًا إما على نفسه أو من خلال عمود ستارة، مما يخلق نوعًا من التأثير النحتي والمتطور للغاية. إنها خطوة تصميمية رائعة لإنشاء ستائر تسير على الخط الفاصل بين التهوية الجيدة والمريحة ولكنها مصقولة وفاخرة، وتناسب مجموعة كبيرة من جماليات المنزل.

من المنطقي أن يكون هذا التصميم أمرًا رائعًا عندما تفكر في ما تفعله العقدة بالفعل بالستارة. الستارة هي مجرد مساحة مسطحة من القماش، لكن العقدة تخلق أبعادًا وفواصل بصرية، مما يزيد من حركة اللوحة ويسمح لها بأخذ مركز الصدارة. نظرًا لأنه سيسمح أيضًا لضوء الشمس بالانتقال بشكل مختلف، فإن هذا في حد ذاته يخلق نوعًا من التفاعل بين الضوء والظل الذي يمكن أن يجعل حتى الستارة المحايدة تبدو أكثر ديناميكية.