طرد النمل الطائر من منزلك مع حل أفضل من أمازون

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لا أحد يريد وجود الحشرات في منزله، ولكن حتى لو كنت مجتهدًا في إغلاق الأبواب وتنظيف الانسكابات والفتات، ستجد الحشرات طريقًا إلى الداخل. على الرغم من وجود العديد من المنتجات والعلاجات لطرد النمل الطائر، إلا أن بعضها أفضل من البعض الآخر. أحد المنتجات التي تستحق الاهتمام هو Zevo Flying Insect Trap & Cartridge، الذي يعمل على أتمتة مكافحة الآفات مع الحفاظ على سعره المناسب.
بسعر التجزئة 19.99 دولارًا، تم تصميم Zevo Flying Insect Trap & Cartridge ليتم توصيله بمنفذ كهربائي تمامًا مثل ضوء الليل. لا يصدر أي صوت أو رائحة، لكن جودة الضوء الأزرق جذابة للنمل الطائر، الذي ينجذب إلى خرطوشة المصيدة اللاصقة. بمجرد ملامسته للسطح، سيظل النمل الطائر عالقًا بشكل دائم ولن يتمكن من مضايقتك. بعد امتلاء الخرطوشة بالأخطاء، يمكنك استبدالها بأخرى جديدة — وقد تم تصميم الخراطيش بعلامة تبويب، بحيث لا تحتاج فعليًا إلى لمس الحشرات الميتة. على الرغم من أن النمل الطائر ليس ضارًا بالبشر ولا يشكل عمومًا تهديدًا لممتلكاتك، إلا أنه يمكن أن يكون مصدر إزعاج ويكون مزعجًا عند الاحتشاد لبدء مستعمرة جديدة.
في وقت كتابة هذا التقرير، منح العملاء Zevo Flying Insect Trap تصنيف 4.3 نجوم من بين ما يقرب من 80.000 تقييم. تشير التعليقات إلى أن المصائد تعمل بشكل جيد جدًا في محاصرة الأخطاء بجميع أنواعها. تنص إحدى التقييمات الخمس نجوم على موقع أمازون على ما يلي: “أنا لا أحب سعر سلة التسوق/إعادة التعبئة، لكنني أقدر الكفاءة. فقط اعلم، ستحتاج إلى الاحتفاظ ببعضها في متناول اليد حتى تتمكن من التدوير حسب الحاجة حتى تعمل بشكل متسق.”
أفضل الممارسات لإدارة النمل الطائر
يمكن أن تكون أدوات مثل Zevo Flying Insect Trap بمثابة خط دفاع جيد ضد النمل الطائر، خاصة لأنها لا تتطلب مجهودًا كبيرًا من جانبك. للحصول على أفضل فرصة للنجاح، قد يكون من المفيد شراء العديد من مصائد زيفو ووضعها حول منزلك، خاصة بالقرب من المداخل، حيث أن النمل الطائر ينجذب إلى أضواء المنزل. ستحتاج أيضًا إلى الاحتفاظ بخراطيش إعادة التعبئة لضمان التصاق النمل الطائر بأمان. في حين أن الخراطيش التي لا تحمل علامة تجارية موجودة وقد تكون أرخص، إلا أن شركة Zevo تحذر من شرائها، مشيرة إلى أنها لن تكون فعالة مثل خراطيش إعادة التعبئة الرسمية.
إذا استمر غمر منزلك بأسراب النمل الطائر، فقد تحتاج إلى استخدام ممارسات إضافية. الخطوة الأولى الجيدة التي يجب اتخاذها هي تنظيف البقع الحلوة والسكرية على الفور، لأن النمل الطائر ينجذب إليها. إحدى أسهل الطرق لإبعاد النمل الطائر المزعج هي تنظيف سرب أو مستعمرة بالمكنسة الكهربائية عندما تراهم. تذكر أن تقوم بإفراغ العلبة في سلة المهملات بالخارج أو في المرآب، ثم قم برش قاتل الحشرات في الأعلى، وأغلق الكيس، ثم ضعه في سلة المهملات الخارجية.
إذا رأيت سربًا من النمل الطائر خارج منزلك، يمكنك أيضًا تحضير خليط من جزأين من الماء إلى جزء واحد من الصابون، بالإضافة إلى بضع قطرات من زيت النعناع العطري كتدبير جيد. رش هذا على مستعمرة النمل الطائر سوف يقضي عليه بسرعة. إذا كنت لا تزال ترى المزيد من الأخطاء في المنزل، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب لإكمال بعض المهام المهمة للقضاء على المشكلة في مهدها.