طرد مدرب تيمبروولفز كريس فينش ست دقائق من المباراة في مشهد جامح

لم يضيع كريس فينش أي وقت في إحداث تأثير يوم الجمعة.

إلا أنه ربما لم يعتمد على طرده.

بعد أقل من ست دقائق من بداية المباراة بين فريقي ثاندر وتمبروولفز، بدا فينش محبطًا بشكل واضح من اللياقة البدنية التي يتمتع بها حامل لقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

بدا أنه غاضب بشكل خاص من المسؤولين عندما لم يتم استدعاء الرعد لارتكاب أخطاء ضد كل من أنتوني إدواردز وجوليوس راندل على نفس الاستحواذ.

باستثناء ذلك، طارد فينش الحكام وتم طرده من المباراة حيث كان فريقه يتأخر 15-11.

كان لا بد من تقييده من قبل ثلاثة من موظفيه قبل أن يقتادوه من الأرض ويعودوا إلى غرفة خلع الملابس في مينيسوتا.

أظهرت زاوية الكاميرا البديلة أن فينش ربما كان لديه بعض الكلمات المختارة للحكام في المباراة.

يستضيف فريق T-Wolves، الذي يبلغ عمره 17-10، فريق ثاندر 25-2، الذي لا يزال يحتفظ بأفضل سجل في الدوري الاميركي للمحترفين.