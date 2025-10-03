طرف الدرج غير المرغوب فيه الذي سيكون له كل غرفة في منزلك.

أوه ، درج المطبخ غير المرغوب فيه – لماذا لديه مثل هذا الراب السيئ؟ معظمنا لديه واحد ، وهو مكان نقوم فيه بتخزين العديد من العناصر العشوائية (ولكن المفيدة) التي لا تحتوي على منزل بالضبط. يبدو أنه في أي وقت لديك مشكلة في حلها ، فإن الدرج غير المرغوب فيه عادة ما يحمل الإجابة. أحد أفضل الأجزاء هو أنه يساعدك على قول وداعًا لأسطح المطبخ المشوقة. بدلاً من وجود مفاتيح إضافية وشريط وبطاريات في العراء ، يمنحهم درج غير مرغوب فيه مكانًا للاختباء. مع مدى احتواء هذا النوع من الدرج على الفوضى ، قد ترغب في التفكير في الحصول على واحدة في كل غرفة في المنزل.

يمكن أن تتراكم “الأشياء” على الأسطح بغض النظر عن المنطقة الموجودة. من الحمام إلى غرفة المعيشة ، يمكنك عادة العثور على عناصر في الطريق وتشغل مساحة. ولكن مع درج غير مرغوب فيه ، يمكنك إبقاء هذه الأسطح واضحة من خلال وجود مكان لوضع كل شيء. قد يكون من المفيد أن يكون لديك درج شامل في غرفة النوم لأشياء مثل أجهزة الشحن والنظارات والتغيير الاحتياطي ومصباح يدوي.

لا أحد يقول أن الدرج يجب أن يكون كارثة ، رغم ذلك! نعم ، إن الدرج غير المرغوب فيه ليس بالضبط شيئًا تتجول فيه يظهر جيرانك ، لأنهم سيئون أن يكونوا معروفين بالفوضى والفوضى. ولكن لماذا لا تعطي درجك غير المرغوب فيه عملية إصلاح شاملة بحيث يكون مفيدًا ومنظمًا؟ الآن ، هل ستكون مثالية؟ بالتأكيد لا. ومع ذلك ، من الممكن القضاء على بعض الفوضى داخل درج غير مرغوب فيه. وبهذه الطريقة ، ليس مرهقًا في كل مرة تفتح فيها وتنظر إلى الداخل.