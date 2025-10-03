طرف الدرج غير المرغوب فيه الذي سيكون له كل غرفة في منزلك.

أوه ، درج المطبخ غير المرغوب فيه – لماذا لديه مثل هذا الراب السيئ؟ معظمنا لديه واحد ، وهو مكان نقوم فيه بتخزين العديد من العناصر العشوائية (ولكن المفيدة) التي لا تحتوي على منزل بالضبط. يبدو أنه في أي وقت لديك مشكلة في حلها ، فإن الدرج غير المرغوب فيه عادة ما يحمل الإجابة. أحد أفضل الأجزاء هو أنه يساعدك على قول وداعًا لأسطح المطبخ المشوقة. بدلاً من وجود مفاتيح إضافية وشريط وبطاريات في العراء ، يمنحهم درج غير مرغوب فيه مكانًا للاختباء. مع مدى احتواء هذا النوع من الدرج على الفوضى ، قد ترغب في التفكير في الحصول على واحدة في كل غرفة في المنزل.
يمكن أن تتراكم “الأشياء” على الأسطح بغض النظر عن المنطقة الموجودة. من الحمام إلى غرفة المعيشة ، يمكنك عادة العثور على عناصر في الطريق وتشغل مساحة. ولكن مع درج غير مرغوب فيه ، يمكنك إبقاء هذه الأسطح واضحة من خلال وجود مكان لوضع كل شيء. قد يكون من المفيد أن يكون لديك درج شامل في غرفة النوم لأشياء مثل أجهزة الشحن والنظارات والتغيير الاحتياطي ومصباح يدوي.
لا أحد يقول أن الدرج يجب أن يكون كارثة ، رغم ذلك! نعم ، إن الدرج غير المرغوب فيه ليس بالضبط شيئًا تتجول فيه يظهر جيرانك ، لأنهم سيئون أن يكونوا معروفين بالفوضى والفوضى. ولكن لماذا لا تعطي درجك غير المرغوب فيه عملية إصلاح شاملة بحيث يكون مفيدًا ومنظمًا؟ الآن ، هل ستكون مثالية؟ بالتأكيد لا. ومع ذلك ، من الممكن القضاء على بعض الفوضى داخل درج غير مرغوب فيه. وبهذه الطريقة ، ليس مرهقًا في كل مرة تفتح فيها وتنظر إلى الداخل.
قم بإلغاء جميع أسطحك مع أدراج غير مرغوب فيها منظمة
سيساعد وجود أدراج غير مرغوب فيه في غرف متعددة على الحفاظ على الأسطح على مرأى من الفوضى. والخطوة التالية هي الحصول على الأدراج غير المرغوب فيها ، أيضًا. قم بإنشاء صناديق منفصلة للعناصر للقمامة ، والتبرع ، وإعادة التدوير ، ووضعها في مكانها. يجب أن تكون العناصر المتبقية هي التي لها غرض وتريد الاحتفاظ بها في تلك الغرفة المحددة. بمجرد أن تكون الأدراج فارغة ، فراغ وتنظيفها. قبل وضع أي شيء إلى الوراء ، فكر في بطانة القيعان مع خلفية التقشير والعصا لترقية جميلة.
هناك طريقة رائعة للبقاء منظمة هي شراء الحاويات بأحجام مختلفة ستناسب داخل الأدراج. احصل على مكلفة مكلفة من متاجر مثل شجرة الدولار ، مثل هذه السلال البلاستيكية المستطيلة. أو ، بالنسبة للعناصر الصغيرة ، يمكنك استخدام أشياء مثل زجاجات حبوب منع الحمل أو الجرار الغذائية للأطفال أو صواني الجليد. ثم ، قم بفرز العناصر الخاصة بك ووضعها بدقة في الحاويات. تأكد من اختتام الحبال وتسمية أي شيء من شأنه أن يجعل تحديدها لاحقًا نسيمًا. مع القليل من العمل ، يجب أن تبدو أدراجك غير المرغوب فيها أفضل بكثير.
يمكن أن تساعد هذه الأنواع من الأدراج في جميع أنواع الفوضى السطحية. يمكن أن يحمل أحدهم في غرفة المعيشة وحدات تحكم ، ولخات للشموع ، والوقايات الإضافية. يمكن أن تستفيد الحمامات من وجود واحد لعلاقات الشعر ، وملحقات الأظافر ، وملايين الإمدادات الأخرى. إذا كنت ضيقة في الفضاء ، فلا بأس بذلك. هناك بدائل للأدراج غير المرغوب فيها التي من شأنها أن تفعل الخدعة أيضًا.