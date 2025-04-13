طرف الري الذي سيساعد على منع ذيل بورو من فقدان أوراقه

هل تجد أوراق ذيل Burro الخاص بك (Sedum Morganianum) منتشرة على الأرض في أي وقت تقوم فيه بالفرشاة به؟ هذا ليس غير طبيعي. ينتشر عن طريق إسقاط الأوراق إلى الجذر في التربة المحيطة. ومع ذلك ، إذا رأيت ارتفاعًا مفاجئًا في عدد المرات ، أو عدد الأوراق التي تتساقط ، فقد تواجه مشكلة. في حين أن العديد من الأوراق النضرة تتحول إلى اللون الأصفر عندما تكون في محنة ، يبدأ ذيل بورو في إسقاط الأوراق عندما لا يحصل على ما يحتاجه. ومن المحتمل أن يكون الجاني كبيرًا جدًا من الماء ، لذا فقد حان الوقت للسماح للنبات بالتجفيف وتغيير روتين سقيك.
إذا كنت تتفوق على ذيل بورو ، فسيكون هناك دليل على تعفن الجذر والسيقان الضعيفة. عندما ينمو النبات بنشاط ، عادة في الصيف ، يمكن أن يتسامح مع سقي أكثر تواترا. يجب أن يكون كل أسبوعين كافيين ، ولكن أدخل إصبعك حتى مفصلك الأول للتحقق من رطوبة التربة. يجب أن تكون جافة قبل الماء. في موسم نائم ، يجب أن يتم سقيه بشكل أكثر ضجة. بالنسبة للعديد من ذيول بورو الداخلية ، قد لا تحتاج إلى الماء أكثر من مرة في الشهر. عادة ما يكون الأخطاء على جانب تحت الماء بدلاً من الماء الرهان جيدًا. لذا ، إذا كنت من المباراة النسيان ، ولم يكن لديك بالفعل واحدة ، فقد ترغب في إضافة ذيل Burro إلى النباتات العصارية المنخفضة الصيانة الأخرى في مجموعتك.
المزيد من النصائح للحفاظ على ذيل بورو الخاص بك سعيد
يعد إتقان روتين السقي أمرًا ضروريًا لوجود ذيل بورو صحي ، لكنه ليس الشيء الوحيد الذي ستحتاج إلى التفكير فيه إذا كنت ترى أوراقًا أكثر من المعتاد. التربة هي أيضًا مفتاح ضمان صحة أي بقاء عصاري. يعد المزيج أو المزيج النضوي في التربة أمرًا ضروريًا لضمان عدم جلوس نباتك في التربة الرطبة. بالإضافة إلى ذلك ، سترغب في التأكد من أن نباتك لا يجلس في المياه الدائمة. لذلك ، إذا كان هناك تجميع الماء في لوحة التنقيط ، فلاضطحب عليه.
إذا لم ينجح أي من هذا ، فمن الممكن أن تكون لديك مشكلة مختلفة. يمكنك ، في الواقع ، تحت الماء ذيل بورو. سوف يتخلص من الأوراق للحفاظ على الماء إذا لم تحصل على رطوبة كافية ، لذلك إذا لم يكن هناك دليل على تعفن الجذر ، فقد يكون القليل من الماء هو المشكلة الحقيقية. ستحتاج إلى سقي ذيل Burro الخاص بك بعمق على مدار بضعة أسابيع ، مما يضمن استنزافه بسهولة وأنه لا يجلس في المياه الدائمة.
يمكن أن تكون رعاية العصارة داخل منزلك وخارجها أمرًا صعبًا. من الضروري العثور على التوازن الدقيق بين الكثير من الماء. في بعض الأحيان ، هناك حاجة إلى القليل من التجربة والخطأ قبل أن تجد البقعة الحلوة أخيرًا.