طرق بسيطة لمقاومة صندوق تخزين الخشب الخارجي الخاص بك

يحتل صندوق التخزين الخارجي مرتبة عالية في قائمة أثاث الفناء الخلفي الأساسي. عملي وعملي، إنه الحل الأمثل لتخزين الوسائد الخارجية أو السجاد أو أدوات الحديقة أو غيرها من أدوات الفناء الخلفي، مما يوفر عليك عناء نقلها إلى الداخل في نهاية اليوم. إذا كانت مصنوعة من مواد متينة، فيمكن أيضًا أن تتحول إلى مساحة إضافية للجلوس في الهواء الطلق.
ولكن تمامًا مثل جميع أماكن تخزين الفناء الخارجي الجميلة الأخرى، من المهم التأكد من مقاومتها للمطر والثلج والرياح والحرارة الشديدة التي تتعرض لها باستمرار. وغني عن القول أن من الأفضل أن تحمي جميع أثاثك الخارجي من العوامل الجوية – وصندوق التخزين الخارجي الخاص بك ليس استثناءً، خاصة إذا كان مصنوعًا من مادة ليست مقاومة للماء بشكل طبيعي، مثل الخشب. لحسن الحظ، عزله من الماء بمساعدة الورنيش أو الأسقف المحسوسة أو تجريد الطقس المطاطي هي مهمة يمكنك القيام بها بنفسك بسهولة في معظم صناديق التخزين.
قبل التعامل مع أي من طرق العزل المائي المذكورة أعلاه، تأكد من أن صندوق التخزين الخارجي الخاص بك خالي من أي ضرر خارجي. قم بتنظيف الأسطح الداخلية والخارجية بقطعة قماش أو إسفنجة مبللة بمحلول صابون الأطباق المعتدل والماء، ثم اشطفها بالماء عند الانتهاء. وبدلاً من ذلك، يمكن لمحلول مصنوع من أجزاء متساوية من الماء والخل أن يحد من تلف الخشب دون المساس بأداء التنظيف. تأكد من جفاف الصندوق تمامًا قبل المتابعة.
تنظيف الأسطح وإعدادها قبل التلميع
يستخدم الورنيش البحري بشكل أساسي في الإعدادات البحرية، فهو لا يحمي صندوق التخزين الخارجي الخاص بك من الماء فحسب، بل يمنحه طبقة واقية من الأشعة فوق البنفسجية القاسية، ويمنع تعفن الخشب وتزييفه، ويجعل الأثاث الخارجي يدوم لفترة أطول بشكل عام. يمكنك شراء الورنيش البحري بأقل من 30 دولارًا، مثل علبة Old Masters Spar Marine Varnish من أمازون مقابل 27 دولارًا، أو Rust-O-Leum Spar Varnish من Walmart مقابل 24 دولارًا.
ابدأ عملية التلميع عن طريق أخذ ورق صنفرة ذو حبيبات رملية 180 إلى أسطحه، ثم الصنفرة في اتجاه الحبوب لتسوية أي بقع خشنة وتمهيد الطريق للحصول على طبقة أولى ناعمة وغير ملحومة. بعد مسح الغبار برفق بقطعة قماش، ضع مزيجًا من عشرة أجزاء من الورنيش البحري إلى جزء واحد أرق بالتساوي على أسطحه. انتظر لمدة 8 إلى 16 ساعة أخرى قبل إجراء دورة أخرى من الصنفرة، وتذكر استبدال ورق الصنفرة السابق بورق صنفرة 220 حبيبة رملية للحصول على لمسة نهائية أكثر لمعانًا. قم بإزالة الحطام مرة أخرى بقطعة القماش الخاصة بك قبل وضع طبقة أخرى من الورنيش. يوصى بوضع الورنيش ثلاث مرات على الأقل، لكن استهدف وضع أربع إلى ست طبقات لضمان غلق مناسب وفعال للخشب، مما يتيح وقت التجفيف المطلوب بين الطبقات.
تجريد الطقس من اللباد أو المطاط
هناك طريقة أخرى لعزل صندوق التخزين الخارجي الخاص بك عن طريق تغطية غطاءه بلباد السقف، وهي مادة خفيفة الوزن وبأسعار معقولة تستخدم عادة في المظلات أو الأسطح الخارجية كحاجز ضد تسرب المياه. يمكنك الحصول على لفة من Interwrap Roofing Felt على Amazon مقابل 96 دولارًا. يجب أن يغطي اللباد غطاء صندوق التخزين بالكامل، مع إضافة خمسة سنتيمترات إضافية على كل جانب كزخرفة. قم بطي اللباد على طول الحواف العلوية وثبته على طول جانب الغطاء بمسامير ذات نفوذ مقاس 13 مم. للحصول على زوايا نظيفة، قم بعمل قطع صغير من حافة الزاوية إلى الخارج، مما يؤدي إلى إنشاء لوحتين. ضع أحد اللوحات أسفل الآخر، ثم ثبته في مكانه باستخدام مسمار. قم بقص اللباد الزائد باستخدام قاطعة الصندوق. يمكنك أيضًا إضافة زخرفة خشبية على طول جوانب الغطاء لتثبيت اللباد في مكانه.
أخيرًا، يمكنك أيضًا وضع شريط مقاوم للعوامل الجوية على طول حواف غطاء أو إطار صندوق التخزين الخارجي، بهدف سد الفجوات بينهما. تشبه هذه العملية الأبواب والنوافذ المقاومة للعوامل الجوية لإبعاد الهواء البارد. خذ لفة من تجريد الطقس المطاطي – هذه الشرائط المطاطية المصنوعة من النيوبرين على أمازون ميسورة التكلفة بسعر 11 دولارًا وتأتي مع دعامة لاصقة لسهولة التركيب – واختبارها على طول الجزء الداخلي من الغطاء أو الجزء الخارجي من الإطار. قم بقص الشريط المطاطي إلى طوله الدقيق، ثم اضغط بقوة على الجانب اللاصق على طول الغطاء أو الإطار.