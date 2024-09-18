طرق ذكية لاستغلال البرطمانات القديمة في تنظيم مطبخك وإزالة الفوضى منه

قد تكون المطابخ من أصعب الأماكن في منزلك التي يصعب الحفاظ عليها منظمة وخالية من الفوضى. مع كل هذا النشاط، من حيث تخزين الطعام وأدوات الطهي والاستخدام العام، يمكن أن تتدهور الأشياء بسهولة إلى خزائن مكتظة وممتلئة وأدراج فوضوية ومنضدات لا يمكنك حتى العثور على سطحها. تعد البرطمانات الزجاجية طريقة رائعة للمساعدة في الحد من الفوضى والحفاظ على الأشياء تبدو أنيقة ومتعمدة ومنظمة جيدًا. هناك عدد من الاستخدامات الذكية المذهلة للبرطمانات القديمة والمعاد تدويرها في مطبخك، من حمل الأشياء الصغيرة التي تضيع في المشاجرة إلى تخزين عناصر الثلاجة لإبقائها مرئية بسهولة. مع هذه الأفكار، ستصبح فوضى المطبخ شيئًا من الماضي.
نظرًا لأن معظم أصحاب المنازل يستخدمون الكثير من البرطمانات على مدار العام، فهذا يعني أن البرطمانات المعاد تدويرها وإعادة استخدامها يمكن أن تكون حلاً غير مكلفًا مثاليًا لجميع أنواع احتياجات التخزين، بغض النظر عن حجمها أو شكلها أو محتوياتها الأصلية. ما عليك سوى تنظيف وإزالة الملصقات جيدًا وستحصل على طريقة صديقة للبيئة ومجانية تمامًا لجعل مطبخك أكثر ملاءمة للعيش. هناك المزيد من الطرق لتخصيص البرطمانات وجعلها أكثر جمالًا ووظيفية لأي شيء تحتاجه، بما في ذلك الطلاء والورق والملصقات والشبكات السلكية ومواد الحرف الأخرى.
على العدادات
يمكن أن تكون البرطمانات من أي حجم طريقة رائعة للمساعدة في تنظيم وإزالة الفوضى على أسطح المطبخ. يمكنها أيضًا المساعدة في إخلاء مساحة في أماكن أخرى، مثل الأدراج، والتي يمكن استخدامها بشكل أفضل لأشياء أخرى. استخدم برطمانًا كبيرًا لحمل أدوات المطبخ مثل الملاعق والمغارف والملاعق المسطحة حيث ستكون جاهزة بالقرب من الموقد، أو املأ البرطمانات بالأشياء التي تحتفظ بها حول وعاء القهوة، مثل أكياس السكر وأكواب كيوريج وأعواد التحريك وكريمة الكريمة الصغيرة. يمكن أن يساعدك تجميع العناصر في البرطمانات في توفير مساحة على سطح المطبخ.
تعتبر البرطمانات أيضًا رائعة لحمل المصاصات البلاستيكية أو الورقية أو القابلة لإعادة الاستخدام حيث يسهل حملها والذهاب بها. نظرًا لأن هذه البرطمانات مرئية دائمًا كجزء من ديكور مطبخك، فهذه فرصة رائعة لتخصيصها. للحصول على مظهر ريفي أنيق، قم بطلاء الجزء الداخلي من البرطمان بطلاء الطباشير قبل ملئه بالأواني. أو لف البرطمان بخيط للحصول على طريقة طبيعية لإضفاء الملمس على مساحتك. أضف مضخة أو غطاء صنبور إلى البرطمانات لحمل أشياء مثل مطهر اليدين وصابون الأطباق.
في الخزائن والأدراج
يمكن أن تكون البرطمانات رائعة أيضًا للحفاظ على المساحات المغلقة نظيفة ومرتبة ومنظمة. لمنع الفوضى غير الضرورية في الخزائن، استخدم برطمانًا من نوع ماسون لحمل أكواب الخبز والبطانات للحفاظ عليها جميعًا في مكان واحد وخالية من الغبار والحطام. أو استخدم برطمانًا لتنظيم أشياء مثل صلصة الصويا وعبوات الكاتشب من طلبات الوجبات الجاهزة لاستخدامها لاحقًا. تعتبر البرطمانات رائعة أيضًا لحمل الأشياء الصغيرة في الأدراج التي قد تضيع بين العناصر الأكبر حجمًا، مثل حاملات كوز الذرة والمناديل الصغيرة وملاعق القياس وحلقات المناديل التي يصعب أحيانًا العثور عليها بسرعة. يمكن أن تستوعب برطمانات ماسون أيضًا أكياس القمامة أو الساندويتشات الملفوفة بدقة في لفافة.
للحصول على طريقة مبتكرة للحصول على مساحة أكبر في خزاناتك من خلال التخزين المعلق الأنيق، قم بتركيب أغطية برطمانات ميسون في أسفل أرفف خزانتك، مما يسمح لك بتثبيت البرطمان لإبقائه في الأعلى وتخزين أشياء أخرى تحته. استخدم مغناطيسات صغيرة أو ورقة مغناطيسية مثبتة لتثبيت برطمانات جيلي صغيرة معاد استخدامها على الجانب الداخلي من باب الخزانة لتخزين التوابل والأعشاب حيث يمكنك العثور عليها بسهولة.
في المخزن
يعد استخدام البرطمانات القديمة لتخزين المؤن من أسهل الطرق للحفاظ على مظهر الطعام والإمدادات أنيقًا ومنظمًا، سواء كانت مساحة واسعة أو مجرد خزانة واحدة. تخلص من العبوات الأصلية للحفاظ على السلع الجافة مثل المعكرونة والأرز والسكر والدقيق والقهوة وغيرها من الأشياء مرتبة ومعبأة بشكل موحد. لا يبدو هذا أكثر أناقة من العبوات نصف الفارغة فحسب، بل يمكنه أيضًا الحفاظ على العديد من العناصر طازجة لفترة أطول. اشترِ السلع الجافة بكميات كبيرة وقم بتخزينها في برطمانات كطريقة للحد من البلاستيك والتغليف للاستخدام مرة واحدة.
يبدو صف من البرطمانات المملوءة بألوان وأنسجة متنوعة أيضًا ريفيًا للغاية وأوروبيًا من حيث الأسلوب، وهو طريقة رائعة لجعل تخزين الطعام أكثر جمالًا. يمكن أن يكون صف من البرطمانات المصنفة بعناية على رف مفتوح طريقة جميلة لتخزين الطعام حتى إذا كنت تفتقر إلى مخزن مناسب.
في الثلاجة
تعتبر برطمانات الماسون في الثلاجة طريقة ممتعة وأنيقة للحفاظ على ثلاجتك أكثر تنظيمًا وأقل فوضى. تتميز البرطمانات بتصميم نحيف، مما يعني أنها تستفيد بشكل أكبر من المساحة الرأسية حتى إذا لم تقم بتكديسها. كما أن الأغطية أسهل بكثير في التخزين والتتبع نظرًا لأن معظم برطمانات الماسون لها فتحات بحجم قياسي. يمكن أن تكون البرطمانات أجمل من العديد من الحاويات البلاستيكية، مما يسمح لك برؤية ما لديك في لمحة واحدة. كما أنها مقاومة للبقع، مما يعني أنها أسهل بكثير في التنظيف.
استخدم البرطمانات للحفاظ على فاكهتك جافة وطازجة لفترة أطول، وكذلك لتخزين بقايا الطعام والسلطات والوجبات الخفيفة والوجبات أثناء التنقل. كما يسهل تخزين البرطمانات عندما لا تكون قيد الاستخدام لأنك لن تتعامل مع جبل هائل من أوعية Tupperware أو Gladware ذات الأغطية غير المتطابقة في الخزانة.
على الطاولة
إذا كان لديك طاولة أو منطقة جلوس أخرى في مطبخك، فيمكنها غالبًا أن تصبح مكانًا لجميع الأشياء بدءًا من المواد الغذائية إلى الأجهزة والأدوات ولوازم الحرف اليدوية. وهذا يعني أن استخدام البرطمانات للحفاظ على الأشياء مرتبة أمر ضروري. احتفظ ببرطمان كبير على طاولتك لحمل أشياء مثل النظارات الشمسية والمفاتيح وربطات الشعر والألعاب والأشياء الصغيرة لفرزها بشكل أكثر دقة لاحقًا لتنظيفها بسرعة.
يمكنك أيضًا تخزين أدوات المائدة أو المناديل الورقية في برطمان لطيف أو رف أدوات المائدة حيث تحتاجها. تعتبر البرطمانات الصغيرة ذات الأغطية مثالية لحمل أشياء مثل أعواد الأسنان في حاوية صحية. إذا كانت طاولة المطبخ الخاصة بك تستخدم أيضًا كمحطة للواجبات المنزلية أو مساحة عمل مرتجلة، فاحتفظ ببرطمان يحتوي على أقلام وأقلام رصاص ومقصات بالداخل ويمكن إبعاده بسهولة عن الطريق عند وقت تناول الطعام.