طرق ذكية لاستغلال البرطمانات القديمة في تنظيم مطبخك وإزالة الفوضى منه

قد تكون المطابخ من أصعب الأماكن في منزلك التي يصعب الحفاظ عليها منظمة وخالية من الفوضى. مع كل هذا النشاط، من حيث تخزين الطعام وأدوات الطهي والاستخدام العام، يمكن أن تتدهور الأشياء بسهولة إلى خزائن مكتظة وممتلئة وأدراج فوضوية ومنضدات لا يمكنك حتى العثور على سطحها. تعد البرطمانات الزجاجية طريقة رائعة للمساعدة في الحد من الفوضى والحفاظ على الأشياء تبدو أنيقة ومتعمدة ومنظمة جيدًا. هناك عدد من الاستخدامات الذكية المذهلة للبرطمانات القديمة والمعاد تدويرها في مطبخك، من حمل الأشياء الصغيرة التي تضيع في المشاجرة إلى تخزين عناصر الثلاجة لإبقائها مرئية بسهولة. مع هذه الأفكار، ستصبح فوضى المطبخ شيئًا من الماضي.

نظرًا لأن معظم أصحاب المنازل يستخدمون الكثير من البرطمانات على مدار العام، فهذا يعني أن البرطمانات المعاد تدويرها وإعادة استخدامها يمكن أن تكون حلاً غير مكلفًا مثاليًا لجميع أنواع احتياجات التخزين، بغض النظر عن حجمها أو شكلها أو محتوياتها الأصلية. ما عليك سوى تنظيف وإزالة الملصقات جيدًا وستحصل على طريقة صديقة للبيئة ومجانية تمامًا لجعل مطبخك أكثر ملاءمة للعيش. هناك المزيد من الطرق لتخصيص البرطمانات وجعلها أكثر جمالًا ووظيفية لأي شيء تحتاجه، بما في ذلك الطلاء والورق والملصقات والشبكات السلكية ومواد الحرف الأخرى.