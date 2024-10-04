طرق سهلة لحماية سطح السفينة من البهتان في الشمس

أهم شيء يمكنك القيام به لحماية سطح السفينة من التلاشي هو اختيار مواد التزيين المناسبة. يعد المركب خيارًا رائعًا لأنه مصنوع من مواد مقاومة للأشعة فوق البنفسجية تحمي من البهتان. وله فائدة إضافية تتمثل في انخفاض الاحتفاظ بالحرارة، مما يجعله أكثر برودة وأكثر راحة في المناطق المشمسة، كما أنه أكثر قدرة على تحمل الطقس القاسي. عندما يحين وقت الشراء، تأكد فقط من التسوق لمعرفة ما إذا كانت Lowe’s أو Home Depot تقدم العروض الأفضل.

إذا كان لديك سطح خشبي، فلا يزال بإمكانك حمايته من أضرار أشعة الشمس عن طريق وضع مادة عازلة وطبقة عازلة. تتوفر بقع السطح في العديد من الخيارات، وقد يكون من الصعب تحديد الخيار الأفضل. تعتبر البقع ذات الأساس المائي أسهل في التطبيق، وأكثر صداقة للبيئة، ولها حماية كافية من الأشعة فوق البنفسجية. إذا كنت تبحث عن شيء يدوم لفترة أطول، فإن البقع الزيتية تتغلغل بشكل أعمق في الخشب. يمكن أيضًا أن تلعب كمية الصبغة الموجودة في البقعة دورًا، حيث توفر البقع الصلبة حماية أعلى من البقع الشفافة أو شبه الشفافة. معظم البقع ذاتية الغلق، لكن إذا لم تكن البقعة التي اخترتها كذلك، يمكنك وضع مادة مانعة للتسرب شفافة بعد تثبيت البقعة بالكامل.

لإصلاح بسيط، ما عليك سوى حجب أشعة الشمس عن سطح السفينة. يمكن أن توفر إضافة العريشة أو تركيب المظلة أكبر قدر من الحماية للظل مع تحسين مظهرها أيضًا. يمكن تخصيص كلا الخيارين، مما يسمح لك باختيار الأقمشة الواقية من الشمس التي تناسب نمط منزلك. تعتبر المظلات والمساحات الخضراء الموضوعة بشكل استراتيجي من الحلول الأخرى التي توفر تظليلًا جزئيًا، على الرغم من أنها قد لا تحمي السطح بأكمله من الأشعة القوية.