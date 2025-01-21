طرق لإعادة استخدام خوذات الدراجة القديمة في منزلك وحديقتك

هل تعلم أن خوذات الدراجة لها تاريخ انتهاء الصلاحية؟ حسنًا، ربما ليس تاريخًا محددًا، لكن لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية توصي باستبدال خوذتك كل خمس سنوات، واستبدالها فورًا بعد تعرضك للسقوط مرة واحدة أثناء ارتدائها. ولكن ماذا تفعل بالخوذة القديمة؟ يبدو أن إعادة تدويرها أمر مستحيل، وقد يكون التبرع بها خطيرًا إذا لم تكن الخوذة في حالة جيدة. إعادة توظيفها بدلا من ذلك! إن شكلها ومتانتها يلهمان أفكارًا ذكية للحصول على المزيد من الحياة منها.
ضع بعض الأوساخ والمساحات الخضراء في وعاء واحد لزراعة معلقة. قم بتقطيع قطعة أخرى إلى قطعتين للحصول على ميزة مائية متعددة الاستخدامات. قم بتجهيز شخص آخر بمجموعة مصابيح للحصول على إضاءة ملتوية ولكنها عملية. سواء كانت خوذة دراجة مثقوبة أو نموذج دراجة نارية صلب، فإن هذه الأدوات لها الكثير من الاستخدامات بعد الانتهاء من حماية رأسك. يعد تقليل كمية النفايات التي تنتجها أسرتك جزءًا مهمًا لجعل منزلك أكثر صداقة للبيئة. ولكن عندما تتمكن من القيام بذلك والخروج بعنصر مفيد و/أو ملفت للنظر، فهذا أفضل.
زارع إعادة الغرض
المزارعون هم حياة ثانية واضحة للخوذات. تحتوي خوذات الدراجات بالفعل على نظام تصريف مدمج، ولكن بالنسبة لنسخة الدراجة النارية، سيتعين عليك حفر بعض فتحات الصرف في الجزء السفلي من الوعاء. قم بتغطية الخوذة ببطانة سلة جوز الهند، ثم املأها بالتربة والنباتات.
لتعليق زارع الخوذة، قم بحفر أربعة ثقوب متباعدة بشكل متساوٍ، واحدة في كل ربع من الخوذة. قم بتوصيل أطوال السلسلة أو الحبال من خلال الفتحات للتعليق. يمكنك أيضًا ربط جانب واحد من حزام الذقن بسياج أو جدار. للحصول على أفكار حول أنواع النباتات التي تعمل بشكل أفضل في هذه الأنواع من المزارع، راجع قائمتنا من الزهور والنباتات المقاومة للجفاف المثالية لتعليق السلال.
إذا لم يكن التعليق هو الشيء المفضل لديك، فاصنعه في وعاء للجلوس في الشرفة أو حتى في الداخل. ضع زارع الخوذة في صينية تنقيط بقطر أصغر قليلاً من أوسع نقطة في الخوذة؛ سيؤدي ذلك إلى منع الغراس من الانقلاب مع حماية الأسطح أيضًا من الجريان السطحي.
فقط أضف الماء
يمكن للخوذات التي لا تحتوي على فتحات تهوية – مثل تلك المخصصة لرياضات السيارات – أن تتحول بسهولة إلى ميزة مائية صغيرة للاستخدام في الداخل أو الخارج. قام أحد رواد التدوير الذكي من قناة Think Craft على YouTube بتجديد خوذة لتصبح بركة أسماك مصغرة. وبنفس الخطوات، يمكنك تحويل حماية الرأس إلى نافورة أو حوض للطيور.
قم بإزالة حشوة الرغوة والأشرطة، ورسم خطًا أفقيًا حول أوسع نقطة في الخوذة. باستخدام المنشار، قطع على طول الخط. رمل الحواف المقطوعة لكلتا القطعتين. إذا كنت ترغب في ذلك، أعطها عدة طبقات من الطلاء. ومع ذلك، فإن المظهر الخارجي للخوذة بحد ذاته سيضيف جاذبية. اضبط القطعة بحيث تكون الحافة المفتوحة لأسفل على طاولة أو فناء. ضع القطعة الأخرى في الفتحة التي تنزلق فوق الرأس؛ يجب أن ينحني النصفان قليلاً ليكونا محكمين. لمنع قطعة الحوض من الانقلاب داخل النصف الآخر، قم بتركيب الأجزاء الملامسة لـ E6000 أو الإيبوكسي.
املأها بالماء وبعض الحجارة وبعض الأسماك لبركة داخلية. قم بتثبيته في الخارج على سطح السفينة أو الفناء الخاص بك لحمام الطيور أو النافورة – أو كليهما. قم بتعويم مضخة النافورة الشمسية AISITIN داخل الخوذة للحصول على ميزة مائية تجذب أيضًا زوار الفناء الخلفي لتناول مشروب ورذاذ الماء.
وكان هناك ضوء
بمساعدة مجموعة أدوات أو حتى مصباح مستعمل يمكنه استخدام التوهج، يصبح واقي جمجمتك القديم مصباحًا من المؤكد أنه سيثير المحادثة. ستصنع الخوذات ذات فتحات التهوية أنماطًا ضوئية مثيرة للاهتمام، لكن يمكن لأي خوذة دراجة أن تتحول إلى مصباح. تتناسب خوذات رياضة السيارات المزودة بدرع للوجه بشكل جيد مع إضاءة سطح الطاولة. احفر ثقبًا كبيرًا في الجزء الخلفي من الخوذة، وأرسل مقبس مجموعة المصابيح عبر الفتحة وأضف لمبة. ستوضع قاعدة الخوذة بشكل مسطح على طاولة أو رف. إما أن تسمح للضوء بالسطوع من خلال فتحة الوجه المفتوحة، أو إغلاق الحاجب.
يمكن استخدام خوذة الدراجة القياسية أو تلك المصممة لركوب الدراجات الترابية كغطاء للضوء. سواء أكان ذلك مصباحًا أرضيًا أو مصباحًا يوضع على سطح الطاولة، يمكنك توصيل غطاء المصباح بالنقطة العلوية من داخل الخوذة باستخدام غراء عالي التحمل. ضعه فوق المصباح، واترك الضوء.