طرق لاستخدام الزيوت العطرية القديمة أو منتهية الصلاحية حول المنزل

لقد كنت أستخدم وجمع الزيوت الأساسية لأغراض مختلفة لسنوات. أفقد أحيانًا تتبع المدة التي كانت فيها زجاجة معينة موجودة ، خاصة إذا كانت تلك التي لا أستخدمها كثيرًا. يتم تصنيف بعض الزيوت الأساسية بـ “الأفضل إذا تم استخدامها بواسطة” ، في حين أن البعض الآخر ليس كذلك. إذا وجدت نفسك تشتبه في أن بعض الزيوت الأساسية الخاصة بك قد تجاوزت أوليتها ، فلا يزال هناك الكثير من الطرق لاستخدامها وعدم السماح لهم بالرحيل ، مما يمنحهم حياة جديدة من خلال التنظيف أو الصياغة.
كما هو الحال في العطور ، التي تستخدم نظام تصنيف من الملاحظات العلوية والمتوسطة والقاعدة ، يتم تصنيف الزيوت الأساسية أيضًا على أساس “وزن” روائحها ، والتي ترتبط بوزن الزيوت نفسها. في حين أن بعض الزيوت الأساسية “الأثقل” (روائح الملاحظة الأساسية) تتكثف ويبدو أنها تتحسن مع تقدم العمر ، فإن تلك الأخف الأخرى (الملاحظات العليا) تفقد بعض فعالياتها ، وقد تبدأ في الرائحة “. لدي زجاجات أقدم من الباتشولي ، والزيوت الأساسية ، والزيوت الأساسية التي أقدرها للغاية: لقد تكثفت عطرها ، وتراجع ، ونمت أكثر تعقيدًا. بعض الرائحة المطلقة الأزهار الثمينة (روز ، الياسمين) رائحة تضيء مع تقدم العمر ، لكنها لا تزال ممتعة. يبدو الآخرون … بخير؟ ولكن أكبر من أن تستخدم بشكل مريح لأغراض الرعاية الطبية أو الشخصية.
غالبًا ما تكون الزيوت الأساسية باهظة الثمن ، ويبدو أنها تهدر التخلص منها. ولكن اتضح أن هذه النباتات النباتية المركزة ، المطلقة ، والزيوت النباتية سهلة الاستخدام. الخيار الأول لإعادة استخدامها يكمن في مهام التنظيف المختلفة.
زيوت أساسية قديمة للتنظيف
إذا كنت مثلي ، فأنت لست من محبي منتجات التنظيف المعطرة أو المعطرة بشكل كبير: في الواقع ، ساعد ذلك في جذبني إلى العطرية منذ عدة سنوات. غالبًا ما أضيف الزيوت الأساسية إلى منتجات التنظيف ، أو إنشاء خاص بي. بضع قطرات من الزيوت الأساسية المضافة إلى الصابون السائل المترو أو غير المعلن (مثل الصابون القشدي) أو الشامبو غير المكلف هو رائع لغسل اليدين أو تنظيف السطح. يمكنك أيضًا إضافة الزيوت الأساسية إلى المنظفات المجففة ، مثل Borax.
يساعد زيت Lavender Isser في صد عث الصوف ، لذلك أقوم بإضافته إلى مياه الشطف النهائية عند غسل البلوزات. الزيوت الأساسية المستخدمة في غسل اليدين تحافظ أيضًا على رائحة درجات الرائحة الطازجة وتحافظ على الخزائن من الرائحة العفنة: روائح العشبية مثل الريحان ، كلاري حكيم ، والنعناع رائع لهذا الغرض. الزيوت العطرية المطهر مثل شجرة الشاي أو الأوكالبتوس تصنع بخاخات تنظيف جيدة: أضف بضع قطرات إلى محلول من الصابون السائل والماء والخل ، والحفاظ على زجاجة رذاذ زجاجية أو بلاستيكية. تتبدد رائحة الخل بعد الاستخدام ، بينما ستظل روائح الزيت الأساسية.
يمكن أيضًا خلط الزيوت الأساسية مع صودا الخبز لإزالة الروائح أو التنظيف. إذا كنت تستخدم صودا الخبز لتنظيف أسطح الحمام الخاصة بك ، فإن إضافة بضع قطرات من الزيت العطري ستبقي رائحة الغرفة طازجة. تعمل زيوت الحمضيات مثل الليمون والليمون والبرغموت والجريب فروت بشكل جيد من أجل هذا ، وهي تتصاعد وتنشيط. روائح الحمضيات هي أيضا معطرات الهواء رائعة.
الزيوت الأساسية في الحرف اليدوية
هناك العديد من الحرف التي يمكنك استخدام الزيوت الأساسية في المنزل. حاول صنع potpourri الطبيعية الخاصة بك مع الزيوت الأساسية التي تخرج من تاريخ. عادةً ما أقوم بتجميع بعض المواد الطبيعية التي تمتص الزيت ، مثل مخاريط الصنوبر ، وحلق الخشب ، وبتلات الزهور المجففة. أقوم بخلطهم في وعاء ، وأضيف مزيجًا منعشًا من الزيوت الأساسية (جرب البرتقالي الحلو واللبان والخزامى ، أو يونيبر بيري مع روزماري وصنوبر ، أو تجربة!). أحركها معًا جيدًا ، وأخزنها في جرة زجاجية مع غطاء ، وأضفها بعضًا إلى وعاء لتنشيط الهواء.
يحب بعض الحرفيين صنع الصابون أو الشموع مع الزيوت الأساسية. إذا كنت تستخدم صابون اليد السائل ، فقم بتخصيص علامة تجارية غير معروضة بالزيوت الأساسية. يمكنك أيضًا إضافة زيوت أساسية لتسليم هلام المطهر (وقطع رائحة الكحول). لقد صنعت بعض المطهرات المعطرة مع شجرة الشاي والبرتقال الحلو والصنوبر والزيت العطري النعناع. لم تتسبب في رائحة رائعة فحسب ، بل أعطتها الزيوت الأساسية دفعة إضافية من العمل المطهر.
الاستخدام العملي الأخير للزيوت العطرية القديمة: اجعل طارد الحشرات الطبيعية الخاص بك تنبعث منه رائحة جيدة. باستخدام مزيج قاعدة من الأجزاء المتساوية من الماء وخل التفاح ، أضف حوالي 10-15 قطرات من الزيت الأساسي إلى كل 4 أوقية من السائل. تشمل زيوت طارد الحشرات الفعالة الليمون ، و إبرة الراعي ، والخزامى ، والنعناع ، والدورة ، وشجرة الشاي ، و/أو إكليل الجبل. احتفظ في زجاجة رذاذ كهرماني أو زرقاء ، واهتز بلطف قبل الاستخدام.