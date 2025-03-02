طرق لاستخدام الزيوت العطرية القديمة أو منتهية الصلاحية حول المنزل

لقد كنت أستخدم وجمع الزيوت الأساسية لأغراض مختلفة لسنوات. أفقد أحيانًا تتبع المدة التي كانت فيها زجاجة معينة موجودة ، خاصة إذا كانت تلك التي لا أستخدمها كثيرًا. يتم تصنيف بعض الزيوت الأساسية بـ “الأفضل إذا تم استخدامها بواسطة” ، في حين أن البعض الآخر ليس كذلك. إذا وجدت نفسك تشتبه في أن بعض الزيوت الأساسية الخاصة بك قد تجاوزت أوليتها ، فلا يزال هناك الكثير من الطرق لاستخدامها وعدم السماح لهم بالرحيل ، مما يمنحهم حياة جديدة من خلال التنظيف أو الصياغة.

كما هو الحال في العطور ، التي تستخدم نظام تصنيف من الملاحظات العلوية والمتوسطة والقاعدة ، يتم تصنيف الزيوت الأساسية أيضًا على أساس “وزن” روائحها ، والتي ترتبط بوزن الزيوت نفسها. في حين أن بعض الزيوت الأساسية “الأثقل” (روائح الملاحظة الأساسية) تتكثف ويبدو أنها تتحسن مع تقدم العمر ، فإن تلك الأخف الأخرى (الملاحظات العليا) تفقد بعض فعالياتها ، وقد تبدأ في الرائحة “. لدي زجاجات أقدم من الباتشولي ، والزيوت الأساسية ، والزيوت الأساسية التي أقدرها للغاية: لقد تكثفت عطرها ، وتراجع ، ونمت أكثر تعقيدًا. بعض الرائحة المطلقة الأزهار الثمينة (روز ، الياسمين) رائحة تضيء مع تقدم العمر ، لكنها لا تزال ممتعة. يبدو الآخرون … بخير؟ ولكن أكبر من أن تستخدم بشكل مريح لأغراض الرعاية الطبية أو الشخصية.

غالبًا ما تكون الزيوت الأساسية باهظة الثمن ، ويبدو أنها تهدر التخلص منها. ولكن اتضح أن هذه النباتات النباتية المركزة ، المطلقة ، والزيوت النباتية سهلة الاستخدام. الخيار الأول لإعادة استخدامها يكمن في مهام التنظيف المختلفة.