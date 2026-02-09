طريقة التخزين لتجنب ذلك يمكن أن تجعل بذور حديقتك تتعفن

هل تشعر بالقلق إزاء الطريقة التي تستخدمها حاليًا لتخزين البذور؟ بمجرد أن تفهم أن أهم العوامل في تخزين البذور هي درجة الحرارة والرطوبة (على وجه التحديد، عدم وجودها)، ستفهم بشكل أفضل سبب كون بعض استراتيجيات الاحتواء أفضل من غيرها. ستعرف أيضًا المواد التي يجب تجنبها. تنبيه المفسد: يجب تجنب تلك الأكياس البلاستيكية ذات السحاب العلوي الشائعة في معظم المطابخ لتخزين البذور بأي ثمن.

من الناحية المثالية، ينبغي تخزين البذور في درجة حرارة منخفضة مع رطوبة منخفضة. حتى لو قمت بتجفيف البذور جيدًا قبل تخزينها، فإن معظمها تكون رطبة. وهذا يعني أنها تستوعب وتنبعث منها كميات صغيرة من الرطوبة في محاولة للحفاظ على الرطوبة النسبية. وبالتالي، فإن البيئة القابلة للتنفس والتي لا تنقطع فيها هذه العملية الطبيعية هي الأفضل للتخزين. الأكياس البلاستيكية لا تلبي هذا المعيار بشكل جيد، إن وجدت، لذا يجب تجنبها. استخدمها، وسوف تخاطر باحتجاز الرطوبة والبذور المتعفنة. يمكن أن يبدأ العفن بالتشكل على سطح رطب خلال أقل من 24 ساعة؛ بمجرد وجوده، يمكن أن ينمو بسرعة.

هناك مشكلة أخرى تتعلق بالأكياس البلاستيكية وهي شفافيتها. فهي تسمح بدخول الضوء، مما قد يؤدي إلى رفع درجة الحرارة داخل البلاستيك. علاوة على ذلك، فإن الإشارات الضوئية إلى البذور تشير إلى أن الوقت قد حان للإنبات وقد تشجع الميكروبات على النمو، وهو الأمر الذي لا تريد أن يحدث أي منهما أثناء التخزين. بدلاً من ذلك، تحتاج إلى استخدام مادة تمكنك من تخزين بذور الحديقة لإبقائها طازجة لأطول فترة ممكنة.