طريقة التسميد منخفضة الصيانة والتي تأتي مع عيوبها

إذا كان الحفر صعبًا بالنسبة لك، فسيكون تحويل الخندق إلى سماد أمرًا صعبًا. لا يرجع هذا إلى الخندق الأولي فحسب، بل أيضًا إلى أنك قد تحتاج إلى الاستمرار في توسيع الخندق مع توسع احتياجات التسميد لديك. إذا كنت تخطط للزراعة فوق خندقك، فسوف تحتاج إلى حفر خندق جديد تمامًا بعد الزراعة. ومع ذلك، يمكنك استخدام أداة حفر الخنادق لتسهيل الأمر قليلًا. كما هو الحال مع التسميد البارد، يتطلب الأمر الصبر لأن المواد تتحلل ببطء، وإذا كنت تعمل بخندق واحد فقط، فسيتعين عليك الانتظار ستة أشهر على الأقل حتى تتحلل قبل الزراعة فوق الخندق. يمكن أن يؤدي تقطيع المواد إلى قطع صغيرة أو تخميرها مسبقًا قبل تحويلها إلى سماد إلى تسريع العملية. إذا كنت تتوقع الحاجة إلى أكثر من خندق واحد، فقد تشغل هذه الطريقة مساحة كبيرة، وهو ما يمثل جانبًا سلبيًا إضافيًا.

على الرغم من أن غاز الميثان يتم إطلاقه أثناء عملية تسميد الخنادق أكثر من الطرق الأخرى، إلا أن الكمية صغيرة ومن المحتمل ألا يكون لها تأثير بيئي أكبر من تأثير إرسال القمامة إلى مكب النفايات. عيب آخر هو أن الآفات والحيوانات الجائعة يمكن أن تحفر في خندقك. ومع ذلك، فإن وضع شبكة مقاومة للآفات بين السماد والتربة يمكن أن يساعد في منع ذلك.

قد لا يكون تسميد الخنادق هو الخيار الأفضل إذا كانت لديك تربة شديدة الرطوبة أو مشكلة الأعشاب الضارة التي قد تؤدي إلى تفاقم المواد العضوية المغذية للسماد. إذا كنت ترغب في تجربة طريقة التسميد الرخيصة والسهلة، على الرغم من العيوب، فاحفر خندقًا بعرض 12 بوصة وعمق 18 بوصة. قم بإلقاء قصاصات مطبخك والمواد الأخرى القابلة للتحلل، ثم قم بملئها بما لا يقل عن 8 بوصات من التربة. ثم انتظر التحلل وازرع على طول الجزء العلوي من الخندق المملوء.