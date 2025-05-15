طريقة تغيير اللعبة لتجنب البقع عند إلغاء مرحاض مع مكبس

يعد إزالة المرحاض بالفعل أحد الأجزاء الأقل بريقًا من ملكية المنازل ، ولكن لا شيء يأخذه من السيئ إلى الأسوأ مثل الرش في مياه المرحاض. المشكلة الحقيقية؟ معظم المحطات ليسوا مصممين مع وضع حماية دفقة في الاعتبار. إذا كان السداد عنيدًا بشكل خاص ، غالبًا ما تترك في غطس أكثر صعوبة ، مما يزيد الأمور سوءًا. من المحتمل أنك جربت أفضل طريقة لإلغاء توحيد المرحاض ، لكنها لا تزال قصيرة.

لحسن الحظ ، هناك اختراق بسيط يبعث على تغيير اللعبة: حارس رش DIY مصنوع من حقيبة قمامة. نعم ، هذا كل ما يتطلبه الأمر. من خلال قطع ثقب صغير في وسط كيس القمامة وانزلاق مقبض المكبس من خلاله ، يمكنك إنشاء درع مؤقت يغطي الوعاء ويمسك بكل دفقة. إنه أمر مرضي بشكل غريب – وهو يعمل بالفعل. كل ما تحتاجه هو حقيبة القمامة البلاستيكية القياسية (النوع الذي تستخدمه في صندوق المطبخ الصغير) ، والمقص ، والمكبس المعتاد. هذا كل شيء. لا أدوات فاخرة ، لا توجد إعدادات محرجة. مجرد القليل من الإعدادية التي توفر لك الكثير من التنظيف الإجمالي.