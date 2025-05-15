طريقة تغيير اللعبة لتجنب البقع عند إلغاء مرحاض مع مكبس

يعد إزالة المرحاض بالفعل أحد الأجزاء الأقل بريقًا من ملكية المنازل ، ولكن لا شيء يأخذه من السيئ إلى الأسوأ مثل الرش في مياه المرحاض. المشكلة الحقيقية؟ معظم المحطات ليسوا مصممين مع وضع حماية دفقة في الاعتبار. إذا كان السداد عنيدًا بشكل خاص ، غالبًا ما تترك في غطس أكثر صعوبة ، مما يزيد الأمور سوءًا. من المحتمل أنك جربت أفضل طريقة لإلغاء توحيد المرحاض ، لكنها لا تزال قصيرة.
لحسن الحظ ، هناك اختراق بسيط يبعث على تغيير اللعبة: حارس رش DIY مصنوع من حقيبة قمامة. نعم ، هذا كل ما يتطلبه الأمر. من خلال قطع ثقب صغير في وسط كيس القمامة وانزلاق مقبض المكبس من خلاله ، يمكنك إنشاء درع مؤقت يغطي الوعاء ويمسك بكل دفقة. إنه أمر مرضي بشكل غريب – وهو يعمل بالفعل. كل ما تحتاجه هو حقيبة القمامة البلاستيكية القياسية (النوع الذي تستخدمه في صندوق المطبخ الصغير) ، والمقص ، والمكبس المعتاد. هذا كل شيء. لا أدوات فاخرة ، لا توجد إعدادات محرجة. مجرد القليل من الإعدادية التي توفر لك الكثير من التنظيف الإجمالي.
كيفية فك مرحطي مع حقيبة القمامة
بمجرد أن تحصل على حقيبة القمامة الخاصة بك ، يكون الإعداد سريعًا للغاية. ابدأ بقطع شق صغير أو “X” في وسط الحقيبة ، وهو أمر كبير بما يكفي حتى يتناسب مقبض المكبس. تريد أن تكون دافئة حتى لا تنزلق الحقيبة عندما تغرق. ادفع مقبض المكبس من خلال الفتحة حتى تقع الكيس بالتساوي عبر أعلى وعاء المرحاض ، مما يشكل حاجزًا فضفاضًا بين المقعد وكأس المكبس.
الآن ، يأتي الجزء الممتع. عندما تغرق ، تعمل حقيبة القمامة مثل الدرع ، وتصطاد أي دفقة قبل أن تضربك. سوف تنحني كيس القمامة البلاستيكي بشكل طبيعي حول الوعاء ويلتقط أي ماء يحاول الهروب. البلاستيك لا يمنع يغرق. إنها تحافظ على الفوضى حيث تنتمي: داخل المرحاض. الأمر كله يتعلق بإعادة توجيه البداية. بدلاً من إطلاق الماء إلى الأعلى (والخارج) ، تجبر الحقيبة البقاء على البقاء داخل منطقة محتوى. إذا كنت لا تزال تواجه مشكلة ، جرب هذه النصائح من أجل الطريقة الصحيحة لاستخدام مكبس المرحاض لتدفق فعال.
حاول تسجيل حقيبة القمامة لأسفل أو استخدم حقيبة سلة مهملات واضحة
في حين أن هذا الاختراق مفيد للغاية ، إلا أنه ليس مضمونة تمامًا. إذا قمت بقطع الفتحة واسعة جدًا ، فقد تنزلق كيس القمامة أو تدع الماء من خلاله. اذهب للحصول على نوبة ضيقة واستخدم حقيبة أثقل في الخدمة إذا استطعت (النوع الذي لن يمزق منتصف الظهر). لا تنس أن ترمي الحقيبة بعد ذلك (لا تعيد استخدامها ، لأسباب واضحة).
ستحتاج أيضًا إلى مراقبة كيفية وضع الحقيبة. إنه يعمل بشكل أفضل عندما يشكل ختمًا حول وعاء المرحاض ، لذا اضغط عليه برفق قبل الانهيار لإنشاء القليل من الشفط. إذا كان واقي دفقة القمامة فضفاضًا أو مجعدًا ، فقد يترك ذلك ماءًا أكثر مما تريد. إذا كنت ترغب في نقل هذا إلى المستوى التالي ، فحاول استخدام حقيبة القمامة الصافية حتى تتمكن من رؤية ما يحدث في الوعاء ووضع منشفة حول قاعدة المرحاض.
يمكنك حتى ربط الحقيبة حول حافة المرحاض لمزيد من الأمان ، خاصة إذا كنت تعمل منفرداً ولا ترغب في إعادة ضبط منتصف التراجع. إنه ليس الاختراق الأكثر براقة ، ولكن إذا كان يحافظ على حمامك (وكرامتك) سليمة ، فهذا فوز. إذا كنت لا تملك مكبسًا ، فجرّب هذه الطرق الخمس لإلغاء توحيد المرحاض إذا لم يكن لديك مكبس.