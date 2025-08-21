طريقة تقليم الأعشاب العطرية بشكل صحيح لضمان نموها

الأعشاب العطرية مثل الريحان والزعتر والنعناع ليست فقط لإضفاء نكهة لذيذة على الأطباق، بل هي أيضًا نباتات تحتاج إلى تقليم منتظم كي تبقى قوية وتستمر في إنتاج أوراق جديدة. التقليم الصحيح يمنحها مظهرًا أكثر امتلاءً، ويزيد من قدرتها على مقاومة الأمراض، ويطيل عمرها في الحديقة أو الأصيص.

لماذا يجب تقليم الأعشاب العطرية؟

إلى جانب الاستفادة منها في المطبخ أو الوصفات الطبيعية، فإن قص الأعشاب بانتظام يساعد على تشجيع نمو براعم جديدة وزيادة كثافة الأوراق. تقليم النباتات يمنع ظهور الخشب القديم، يقلل من خطر الإصابة بالفطريات مثل الصدأ، ويساعد على الحفاظ على حيوية النبتة لفترة أطول.

متى يكون الوقت المناسب للتقليم؟

الوقت المثالي هو بداية الربيع بعد انتهاء موجات الصقيع. ففي الشتاء تكون الأعشاب في حالة خمول، وأي تقليم قد يضعفها. أما في الربيع، فإن القص الخفيف يمدها بطاقة جديدة ويحفز تفرع السيقان.

كيف يتم التقليم بشكل عام؟

القاعدة الأساسية هي ألا يتجاوز القص ثلث طول النبتة في المرة الواحدة. أما إذا بدت النباتات منهكة بعد الإزهار، فيمكن قصها بشكل أكبر قليلًا لإعادة تنشيطها.

طرق تقليم أشهر الأعشاب العطرية

الريحان : يُقص بالأصابع أو بالمقص عند أطراف السيقان، ويفضل إزالة القمم فور ظهور البراعم الزهرية حتى لا تضعف الأوراق.

: يُقص بالأصابع أو بالمقص عند أطراف السيقان، ويفضل إزالة القمم فور ظهور البراعم الزهرية حتى لا تضعف الأوراق. النعناع : عند قطف الأوراق، قص السيقان فوق ورقتين متقابلتين لتشجيع تفرع جديد.

: عند قطف الأوراق، قص السيقان فوق ورقتين متقابلتين لتشجيع تفرع جديد. الزعتر : يتم تقليمه بعد الإزهار، ويمكن إزالة ثلث طول الأغصان لاستخدامها في المطبخ.

: يتم تقليمه بعد الإزهار، ويمكن إزالة ثلث طول الأغصان لاستخدامها في المطبخ. الثوم المعمر : يُقص من قاعدة العشبة، ما يسمح بظهور سيقان جديدة أكثر كثافة.

: يُقص من قاعدة العشبة، ما يسمح بظهور سيقان جديدة أكثر كثافة. إكليل الجبل (الروزماري): في الربيع تزال الأغصان الجافة فقط، أما في الخريف فيُقص حوالي 15 سم من السيقان، ويمكن إعادة غرس هذه القصاصات لإنتاج نباتات جديدة.

نصائح إضافية للعناية بعد التقليم