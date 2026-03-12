طريقة جوناثان سكوت المفضلة لتصميم رف الموقد لإلقاء نظرة مرتفعة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
عندما يتعلق الأمر بتصميم رف الموقد، غالبًا ما تبدو الخيارات لا حصر لها – وأكثر من مجرد ساحقة قليلاً. هذا صحيح بشكل خاص إذا كان لديك أهداف محددة تحتاج إلى تحقيقها من خلال تصميمك، مثل إخفاء المنافذ أو إضفاء الحيوية على جدار ممل. لحسن الحظ، انتقل جوناثان سكوت – أحد أعضاء فريق تجديد المنازل الناجح، The Property Brothers – إلى Instagram لمشاركة اقتراح سريع وسلس لتصميم رف الموقد الخاص بك لخلق مظهر أنيق وراقي بسهولة.
أثناء تصميم رف الموقد العصري للغاية في منزل العميل، وجد سكوت أن تعليق قطعة فنية مؤطرة فوقه يبدو غريبًا ومفككًا، حيث يتعارض عرض اللون غير اللامع مع أبعاد رف الموقد الموجود أسفله. لذلك، بدلاً من ذلك، اختار إزالة اللوحة ووضعها ببساطة على رف الموقد، حيث يمكن أن تتكئ مباشرة على الحائط. لقد أنجز هذا بعض الأشياء. أولاً، قللت المسافة بين القطعة الفنية والرف نفسه، مما ساعد على جعلهما يشعران بأنهما يعملان معًا، وليس بشكل منفصل. بالإضافة إلى ذلك، من خلال جلب الفن إلى رف الموقد، منعه من ملء المساحة بالكثير من العناصر الإضافية والإفراط في تزيينها.
هل تريد أن تعرف كيف يمكنك البدء في تنفيذ فكرة ديكور الرف التي ستضيف أسلوبًا فوريًا إلى مساحتك الخاصة؟ دعونا نلقي نظرة فاحصة على مبادئ التصميم الرئيسية في مثال التصميم هذا وكيف يمكن ترجمتها إلى مواقف رف مختلفة.
إنشاء رف أنيق باستخدام إطارات ذات طبقات
التفكير في كيفية تزيين رف الموقد قد لا يقودك على الفور إلى استخدام الإطارات. ومع ذلك، يوضح جوناثان سكوت في مقطع الفيديو الخاص به كيف يمكن أن يساعد استخدام الإطارات التي تحتوي على أعمال فنية أو زهور أو عناصر أخرى في جعل رف الموقد الخاص بك يبدو راقيًا وأنيقًا. إحدى النصائح الرئيسية من تصميم سكوت هي وضع إطارات بارتفاعات مختلفة. وهذا يخلق جاذبية بصرية، ويكسر الخط المسطح للرف من خلال إدخال عدم التماثل. بالإضافة إلى ذلك، يختار سكوت تدوير القطعة الفنية الأكبر بحيث يتم وضعها عموديًا وليس أفقيًا. هذه نصيحة رائعة لتصميم رف الموقد الخاص بك – فكر خارج الصندوق. إذا كان الإطار طويلاً جدًا، فكر في تغيير الاتجاه. أو، إذا كان لديك عنصر زخرفي آخر، مثل تمثال صغير أو حامل شموع أو مزهرية لا يبدو جيدًا تمامًا، فكر في رفعه على الكتب أو توسيعه عن طريق لف بعض أوراق الشجر حوله لتغيير أبعاده.
هناك فكرة رئيسية أخرى لديكور رف الموقد والتي ستنقل المساحة الخاصة بك إلى المستوى التالي من تصميم جوناثان سكوت وهي في الواقع ما هو موجود حول الإطارات بالإضافة إلى ما يوجد فيها. يحتوي الإطار الأصغر على جذع شجرة الكينا المضغوط، والذي ينعكس في المزهرية التي تحتوي على خضرة إضافية على الجانب الآخر من رف الموقد. تضيف هذه العناصر الخضراء الحياة والحركة إلى المنطقة، والتي قد تبدو مسطحة وغير جذابة. يمكنك تكرار ذلك بنفسك عن طريق تكرار السمات الموجودة في إطاراتك – سواء كانت مناظر طبيعية أو صور حيوانات أليفة أو صور عائلية – مع ملحقات مثل تماثيل الحيوانات أو الملاحظات المكتوبة بخط اليد من أفراد العائلة أو مجموعة الزهور المجففة الطبيعية التي تحمل علامة شين هذه. سيخلق هذا إحساسًا بالتماسك الذي يناسب اهتماماتك وذكرياتك الخاصة.