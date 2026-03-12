طريقة جوناثان سكوت المفضلة لتصميم رف الموقد لإلقاء نظرة مرتفعة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

عندما يتعلق الأمر بتصميم رف الموقد، غالبًا ما تبدو الخيارات لا حصر لها – وأكثر من مجرد ساحقة قليلاً. هذا صحيح بشكل خاص إذا كان لديك أهداف محددة تحتاج إلى تحقيقها من خلال تصميمك، مثل إخفاء المنافذ أو إضفاء الحيوية على جدار ممل. لحسن الحظ، انتقل جوناثان سكوت – أحد أعضاء فريق تجديد المنازل الناجح، The Property Brothers – إلى Instagram لمشاركة اقتراح سريع وسلس لتصميم رف الموقد الخاص بك لخلق مظهر أنيق وراقي بسهولة.

أثناء تصميم رف الموقد العصري للغاية في منزل العميل، وجد سكوت أن تعليق قطعة فنية مؤطرة فوقه يبدو غريبًا ومفككًا، حيث يتعارض عرض اللون غير اللامع مع أبعاد رف الموقد الموجود أسفله. لذلك، بدلاً من ذلك، اختار إزالة اللوحة ووضعها ببساطة على رف الموقد، حيث يمكن أن تتكئ مباشرة على الحائط. لقد أنجز هذا بعض الأشياء. أولاً، قللت المسافة بين القطعة الفنية والرف نفسه، مما ساعد على جعلهما يشعران بأنهما يعملان معًا، وليس بشكل منفصل. بالإضافة إلى ذلك، من خلال جلب الفن إلى رف الموقد، منعه من ملء المساحة بالكثير من العناصر الإضافية والإفراط في تزيينها.

هل تريد أن تعرف كيف يمكنك البدء في تنفيذ فكرة ديكور الرف التي ستضيف أسلوبًا فوريًا إلى مساحتك الخاصة؟ دعونا نلقي نظرة فاحصة على مبادئ التصميم الرئيسية في مثال التصميم هذا وكيف يمكن ترجمتها إلى مواقف رف مختلفة.